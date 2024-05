CoD MW3 & Warzone: Season 4 startet bald – Alles zu Roadmap, Start und Inhalten

Activision hat Season 4 für Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone mit einem neuen Trailer und einer Roadmap vorgestellt. Wir zeigen euch, wann die Season startet und welche neuen Inhalte euch erwarten.

Knapp zwei Monate nach dem Release von Season 3 in CoD: MW3 und Warzone geht Season 4 in dem Shooter an den Start. In der Season dreht sich alles um die Bedrohung, die es aufzuhalten gilt. Eine mysteriöse DNA-Bombe wird in Urzikstan gefunden und auch im Multiplayer spielt eine neue Bombe eine Rolle.

Passend zum baldigen Season-Start haben die Entwickler am 20. Mai einen neuen Trailer und eine Roadmap vorgestellt. Wir fassen euch hier alle wichtigen Infos zusammen.

CoD: MW3 Season 4 Start – Wann ist der Release?

Wann startet Season 4? Die dritte Season von CoD: MW3 startet am Mittwoch, dem 29. Mai 2024. Das Update sollte dann voraussichtlich um 18:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein.

Falls ihr euch schon mal einen Vorgeschmack auf die Season holen wollt, seht ihr hier den Trailer zu Season 4 in CoD: MW3 und Warzone:

Trailer zeigt „Kontaminierung“ in Season 4 von CoD MW3 und Warzone Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

CoD: MW3 Season 4 Roadmap – Maps, Zombies, Battle Pass

Was zeigt die Roadmap von CoD: MW3 Season 4? Mit Season 4 wird MW3 eine Reihe neuer Maps für den Multiplayer-Modus, neuen Inhalt für MWZ sowie vier neue Waffen erhalten. Doch es sind auch zahlreiche andere Inhalte geplant, von denen einige erst im Verlauf der Season erscheinen.

Bevor wir genauer auf die neuen Inhalte eingehen, seht ihr hier die Roadmap von Season 4 in der Übersicht:

Die Roadmap von Season 4 in CoD: MW3 und Warzone.

CoD MW3 Season 4 – Drei brandneue mittelgroße Maps

Welche neuen Maps bringt Season 4? Season 4 von CoD MW3 bringt drei brandneue Maps in den Multiplayer-Modus. Unter anderem erlebt ihr auf den neuen Maps das neonfarbene Nachtleben in Tokio, aber auch Paris, die Stadt des Lichts.

Tokyo: 6v6 neu, zum Launch, mittelgroß

Paris: 6v6 neu, zum Launch, mittelgroß

Incline: 6v6 neu, zum Launch, mittelgroß



Im Verlauf der Season soll darüber hinaus eine Vortex-Variante von der Map „Das Haus“ im Rahmen der Vortex-Playlist in den Multiplayer von CoD: MW3 einziehen.

Multiplayer-Map Tokyo in CoD: MW3 Multiplayer-Map Paris in CoD: MW3 Multiplayer-Map Incline in CoD: MW3 Das Gross (Das Haus) in Season 4 von CoD: MW3.

CoD MW3 Season 4 Zombies – Neue Inhalte für MWZ

Welche neuen Inhalte gibt es für MWZ? Auch der Zombiemodus von CoD: MW3 erhält mit Season 4 neuen Content. In den instabilen „Rifts“ stellt ihr euch heftigen Wellen von Zombiehorden, bis alle getötet sind – oder sie euch überwältigt haben.

Nur der erste Trupp, der den Eingang zu der besonderen Zone erreicht, wird zu den „Rifts“ transportiert. Pro Match werden aber mehrere Eingänge spawnen. Ihr könnt den Vorgang so oft wiederholen, wie ihr wollt, sobald ihr den Eingang zu einem „Rift“ findet.

CoD MW3 Season 4 Battle Pass

Was beinhaltet der Battle Pass von Season 4? Der Battle Pass von Season 4 bringt euch 110 freischaltbare Inhalte ein. Mit dem Kauf des Passes erhaltet ihr direkt einen Skin von Johnny „Soap“ MacTavish. Unter den Inhalten befinden sich unter anderem:

zwei neue Basis-Waffen (Kar98k in Sektor 5, Superi 46 in Sektor 6)

zwei neue Operatoren (Hammer und Void)

zwei neue Skinks für Soap

neue Skins für Hammer, Soap, Hush, Ripper, Jet, Pathfinder, Nolan, Void, und Alpine

Einen ersten Einblick in die Inhalte im Battle Pass bekommt ihr hier:

Der Battle Pass von Season 4 in CoD: MW3.

Season 4 bringt neue Modi, Waffen und Bauteile

Neue Modi in Season 4 von CoD MW3

Welche neuen Modi bringt Season 4? Mit Season 4 ziehen vier neue Modi in den Shooter ein, wovon zwei zum Launch und zwei mit dem Midseason-Update kommen sollen:

Demolition (Season-Start): Der Demolition-Modus ist ähnlich wie Suchen und Zerstören, wo die Teams abwechselnd zwei Bombenstandorte angreifen und verteidigen. Im Gegensatz zu Suchen und Zerstören sind hier jedoch Respawns aktiviert und angreifende Spieler spawnen immer mit einer Bombe. Ziel ist es, die Bombenstandorte zu zerstören.

Hyper Cranked (Season-Start): Dabei handelt es sich um eine Team-Deathmatch-Variante, in der ihr Kills „aneinander ketten“ müsst. Das bedeutet: Ihr müsst so schnell wie möglich Kills in einer Zeitspanne sammeln, bevor der Kill-Timer wieder auf 0 runtergeht. Denn das führt dazu, dass ihr explodiert.

Havoc (Mid-Season): Havoc orientiert sich an den Regeln des Team-Deathmatches, jedoch sind Killstreaks deaktiviert und zahlreiche verschiedene Modifikatoren kommen dafür ins Match. Kurz nach dem Start erhaltet ihr den ersten Modifikator, weitere bekommt ihr, wenn euer Team Kills sammelt. Mods können in etwa sein: Geringe Schwerkraft, Third-Person-Modus, dauerhafte verbesserte Drohne.

Headshots Only (Mid-Season): Der Modus wird auf einem kleinen Moshpit von Maps gespielt und nutzt die Regeln vom Team-Deathmatch. Hier zählen allerdings nur Kopfschüsse als Kills, anderer Schaden wird nicht hinzugefügt. Ihr könnt alle Perks ausrüsten, allerdings muss alles davon den Kopf treffen. Nahkampfwaffen braucht ihr somit erst gar nicht mitzunehmen.

CoD MW3 Season 4: neue Waffen, Aftermarket-Bauteile und Killstreaks

Welche neuen Waffen bringt CoD MW3 Season 4? Es wird insgesamt vier neue Waffen geben, die mit Season 4 veröffentlicht werden. Zwei von ihnen könnt ihr zum Start freischalten, unter anderem die beliebte Kar98k. Zwei weitere Waffen kommen zur Mid-Season ins Spiel.

Superi 46 (Maschinenpistole) – Kommt zum Season-Start, erhältlich über den Battle Pass Sektor 6

Kar98k (DMR) – Kommt zum Season-Start, erhältlich über den Battle Pass Sektor 5

Reclaimer 18 (Schrotflinte) – Kommt zur Mid-Season

Sledgehammer (Nahkampfwaffe) – Kommt zur Mid-Season

Superi 46 (Maschinenpistole) Kar98k (DMR) Reclaimer 18 (Schrotflinte) Sledgehammer (Nahkampfwaffe)

Welche neuen Aftermarket-Bauteile gibt es? Darüber hinaus wird es in Season 4 acht neue Aftermarket-Bauteile geben. Die Bauteile ermöglichen ungewöhnliche Modifikationen für verschiedene Waffen:

JAK Harbinger Kit Kompatibilität: M4 (MW2) Der Umbausatz für die M4 ist eine extrem tödliche Waffe. Die langsame Feuerrate, die geringere Geschossgeschwindigkeit und der deutlich höhere Rückstoß erfordern eine vorsichtige Hand.



JAK Gunslinger Kompatibilität: Basilisk Handfeuerwaffe (MW2) Ein Rahmen- und Zylinderumbau, der es dem Revolver ermöglicht, acht Schuss .357er-Munition aufzunehmen, mit einer außergewöhnlichen Steigerung der Feuerrate und einer nahezu sofortigen Abzugsbewegung.



JAK Volkh Kompatibilität: KV Inhibitor (MW3) Eine Schaft- und Gehäusemodifikation, die der Waffe ermöglicht, zweier Bursts abzufeuern, die sehr genau sind.



JAK Scimitar Kit Kompatibilität: FJX Horus (MW3) Verbessert Reichweite und Rückstoß der MP und entsperrt ein größeres Magazin.



JAK Thumper-656 Kompatibilität: RGL-80 (MW3) Ein verbesserter langer Lauf für den Granatwerfer. Verschießt Geschosse mit höherer Geschwindigkeit und über größere Entfernungen.



JAK Requiem Kompatibilität: Kastov 762 (MW2) Ein ausbalanciertes System, das den vertikalen Rückstoß vollständig eliminiert.



JAK Decimator Kompatibilität: Lachmann Shroud (MW2) Diese Modifikation ermöglicht es der Lachmann Shroud, mit Vollautomatik zu schießen.



JAK Intimidator Kompatibilität: Renetti Handfeuerwaffe (MW3) Verwandelt die Renetti in eine Einzelschusswaffe, mit der ihr gezieltere Schüsse abgebt.



Welche neuen Killstreaks gibt es? Season 4 bringt vier neue Killstreaks in den Shooter:

Intelligent Munitions Systems/ I.M.S. (7 Kills, 875 Score): Sprengstoffe schalten feindliche Personen und Fahrzeuge in Reichweite aus. Wenn es ausgelöst wird, schleudert es einen Sprengstoff nach oben, der sein Ziel erfasst und auf dieses zusteuert.

Loitering Munition (8 Kills, 1.000 Score): Eine unbemannte, mit Raketen bestückte Drohne, die bei Aktivierung den Ort mit der größten Anzahl von brauchbaren Zielen auswählt, um sie mit Raketen zu beschießen. Kann bis zu dreimal aktiviert werden.

Missile Drone (1 Kills, 1.375 Score): Eine kleine, vom Spieler gesteuerte Drohne, die Lenkraketen abfeuert.

DNA Bomb: Die gewaltige Explosion kann ausgelöst werden, sobald man genügend Kills gesammelt hat, ohne zu sterben. Die Bombe eliminiert alle Spieler des gegnerischen Teams, beendet aber nicht das Match, wie die „Nuke“, die bei 30 Kills aktiviert werden kann.

CoD Warzone – Mysteriöse Bombe und neue Gulag-Varianten

Was ist in Warzone neu in Season 4? Die Kämpfe in Urzikstan, auf Rebirth Island, in Fortune’s Keep und Vondel gehen in Season 4 weiter. Obwohl sich keine wichtigen Punkte geändert zu haben scheinen, lässt die Entdeckung einer mysteriösen DNA-Bombe euch nur wenig Zeit, um neue Bedrohungen einzudämmen.

Dazu wird es eine sekundäre „Ausgangsluke“ geben, die euren Teams weitere Möglichkeiten zum Entkommen gibt – wenn ihr das Rätsel der Bunker löst. Außerdem schaffen verschiedene Gulag-Silovarianten neue Möglichkeiten für die 1v1-Duelle.

Der Modus „Buy Back Royale Solos“ kommt zurück, in dem der Gulag deaktiviert ist. Stattdessen kehrt ihr ins Match zurück, wenn ihr genügend Geld habt. Apropos Geld: Call of Duty ist heute erfolgreicher als 2023, sagt Activision – Trotz der miesesten Tests, die ein CoD je hatte. CoD: MW3 spielten kürzlich mehr Spieler als zu dem gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr.