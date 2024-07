In der nächsten Season von Call of Duty könnt ihr Kugeln ausweichen – wie Keanu Reeves in Matrix

In Call of Duty: Modern Warfare 3 startet am 24. Juli Season 5. Das dazugehörige Update bringt wieder eine Reihe neuer Inhalte, darunter neue Maps, Waffen und Modi. In einem der neuen Modi erfahrt ihr, wie sich Keanu Reeves in Matrix gefühlt hat.

Wie könnt ihr Kugeln ausweichen? Einer der neuen Modi, die mit dem Launch von Season MW3 hinzugefügt werden, heißt “COD Warrior”. In dem Modus treten drei 2er-Teams in verschiedenen Minispielen gegeneinander an.

Insgesamt gibt es in COD Warrior 15 verschiedene Minispiele. Eines dieser Minispiele nennt sich „Bullet Time!“ und lässt euch Kugeln ausweichen. Das ist möglich, weil die Fluggeschwindigkeit der abgefeuerten Kugeln in dem Modus extrem langsam sein soll, wodurch ihr gegnerischem Beschuss mit einem Schritt zur Seite oder einem guten alten Dropshot entgehen könnt.

Dass ihr Kugeln ausweichen könnt, indem ihr euch duckt, auf den Boden schmeißt oder einen Schritt zur Seite macht, erinnert stark an die legendäre Szene aus dem Film Matrix. Neo, gespielt von Keanu Reeves, kann tödlichen Beschuss vermeiden, weil er sich schnell rückwärts wegducken kann. In CoD seid ihr allerdings nicht so schnell wie Neo, sondern die Kugeln einfach viel langsamer.

Aktuell läuft in MW3 und Warzone noch Season 4. Den Trailer zu Season 4 Reloaded seht ihr hier:

Von unbegrenzten Granaten bis Messer-Kämpfen und Miniguns

Was für Minispiele gibt es sonst noch? Jedes Minispiel basiert auf dem Einsatz von Waffen, doch ihr habt stets nur ein Leben, es gibt keinen Respawn. Eine Minispiel-Runde soll zwischen 15 und 90 Sekunden lang sein.

Neben „Bulle Time!“ gibt es diese 14 Minispiele:

Beat Up the Car! (deutsch etwa: Verprügel das Auto) Jedes Team startet mit Vorschlaghämmern und einem Fahrzeug. Das erste Team, das sein Auto zerstört, gewinnt.

Breacher Ball! Alle Operator haben eine unbegrenzte Anzahl von Breacher-Drohnen als einzige Bewaffnung zur Verfügung. Ihr müsst überleben, um zu gewinnen.

Fire! (deutsch etwa: Schieß!) Stellt euch in einem Kreis auf, wobei jeder Operator die TYR-Handfeuerwaffe trägt. Zieht schnell und überlebt, um zu gewinnen.

Don’t Fire (deutsch etwa: Schieß nicht!) Hört gut zu. Bei dieser Variante spawnen alle Operator mit der TYR-Handfeuerwaffe im Kreis. Jeder, der schießt, stirbt jedoch auf der Stelle. Überlebt, um zu gewinnen.

Drone Wars (deutsch etwa: Drohnenkrieg) Alle Operator spawnen mit „Stormenders“ und „Bomb Drones“. Überlebt, um zu gewinnen.

Fragged! In dem Minispiel sind alle Operatoren mit unbegrenzten Splittergranaten (Frag Grenades) und einem Einsatzschild (Riot Shield) ausgestattet.

The Hunt! (deutsch etwa: Die Jagd) Die Operatoren werden in die Rolle eines Jägers oder eines Läufers eingeteilt. Die Jäger müssen die Läufer eliminieren. Die Läufer haben keine Waffen, um sich zu wehren.

Knives! (deutsch: Messer!) Die Operatoren spawnen nur mit Messern. Überlebt, um zu gewinnen.

„Meta“-Loadout Eine „ironischen Interpretation der Meta“, bei dem die Operatoren mit schlecht optimierten Ausrüstungen gegeneinander antreten. Überlebt, um zu gewinnen.

Miniguns for everyone! (deutsch etwa: Miniguns für alle!) Jeder Operator erhält einen Juggernaut-Anzug und eine Minigun. Überlebt, um zu gewinnen.

Last Ninja Standing! (deutsch etwa: Der letzte stehende Ninja!) Die Operatoren kämpfen nur mit Wurfsternen und profitieren von erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit und Sprunghöhe. Überlebt, um zu gewinnen.

Revive! (deutsch: Wiederbeleben!) Jedes Team spawnt mit einem ausgeschalteten Operator. Das erste Team, das seinen ausgeschalteten Teamkollegen findet und wiederbelebt, gewinnt.

Shocking! deutsch etwa: Schockierend!) Ihr kämpft in dem Minispiel unter der permanenten Wirkung eines Schockstabs.

Turret Time! (deutsch etwa: Geschützzeit!) Alle Operatoren sind mit Stormendern und einem ferngesteuerten Geschützturm ausgestattet. Überlebt, um zu gewinnen.



Die unterschiedlichen Minispiele zeigen, dass COD Warrior wohl kein sehr ernster Modus sein wird, in dem ihr auch mal Spaß haben dürft und nicht auf den Sieg schwitzen müsst. Das ist seit geraumer Zeit ein großer Kritikpunkt von CoD, besonders durch die Einführung von SBMM. Viele Spieler wollen auch mal wieder entspannt zocken und nicht immer ihr Bestes geben müssen.

