Call of Duty: Black Ops 6 Reveal – Die Highlights des Events im Liveticker

Call of Duty: Black Ops 6 wird die beliebte Shooter-Reihe 2024 fortsetzen. Am 9. Juni gibt es infolge des Xbox Showcases einen Reveal-Stream. Dort erfahren wir mehr über das kommende CoD. Wir von MeinMMO fassen euch hier die Highlights des Events zusammen.

Wann ist das Reveal-Event von BO6? Das Event ist am 9. Juni 2024 und startet direkt nach dem Xbox Showcase. Eine genaue Uhrzeit ist nicht bekannt, aber der Start des CoD-Reveal-Events wird so auf 20:00 Uhr deutscher Zeit geschätzt. Das Xbox Showcase startet um 19:00 Uhr.

Wo könnt ihr das Reveal-Event sehen? Das Event läuft im Livestream auf YouTube und Twitch auf den folgenden Kanälen:

Xbox-Kanal auf YouTube

Xbox-Kanal auf Twitch

Activision-Kanal auf YouTube

Das Xbox Showcase findet auch dieses Jahr im Rahmen des Summer Game Fest statt. Hier seht ihr die Zusammenfassung der Show vom Freitag, dem 7. Juni:

Call of Duty: Black Ops 6 – Liveticker zum Reveal-Event

18:00 Uhr Willkommen zu unserem Liveticker zum Reveal-Event von Call of Duty: Black Ops 6. Wir werden hier nachher die interessantesten neuen Infos mitschreiben und für euch zum Nachlesen festhalten. Hier findet ihr eine Zusammenfassung der Highlights. Viel Spaß beim Stream!

Was ist vor dem Event zu BO6 bekannt? Nicht viel.

Call of Duty: Black Ops 6 wird im Game Pass enthalten sein

Im Live-Action-Trailer zu BO6 waren Saddam Hussein, George H.W. Bush, Bill Clinton und Margaret Thatcher zu sehen.

Laut The Verge strebe Activision an, BO6 im Oktober 2024 zu veröffentlichen.

Leaks deuten auf kontroverse Story und interessante Gameplay-Neuerungen hin

Gab es Leaks? Ja, es gab in den vergangenen Wochen haufenweise Leaks. Diese sprechen beispielsweise davon, dass der Theater-Modus mit BO6 zurückkehren werde (via X.com). Außerdem soll ein sogenanntes „omnidirektionales Movement“ eingeführt werden. Dieses soll euch Ausweichsprünge in alle Richtungen ermöglichen, ähnlich wie in Max Payne oder Helldivers 2 (via X.com).

Zudem soll Black Ops 6 während des Golfkrieges spielen und der ehemalige irakische Politiker Saddam Hussein, der auch im Live-Action-Trailer zu sehen ist, nehme eine entscheidende Rolle in der Kampagne sein. Er könnte einer der Antagonisten sein.

Auch die Terroranschläge des 11. Septembers 2001 sowie die realen militärischen Operationen „Operation Iraqi Freedom“ und „Operation Enduring Freedom“ sollen in der Story aufgegriffen werden. Mehr zu den Leaks rund um die Story könnt ihr auf MeinMMO nachlesen: CoD Black Ops 6: Leaks zeigen, worum es in der Kampagne gehen könnte – Das sind die Gerüchte