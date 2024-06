Summer Game Fest 2024 im Live-Ticker: Start-Zeit, alle Leaks und neuen Spiele

Da Activision und Blizzard beim Xbox Showcase dabei sein werden, liegt außerdem nahe, dass es neue Infos den entsprechenden Spielen geben wird – etwa Call of Duty oder Diablo 4, wo noch 2024 die Erweiterung Vessel of Hatred ansteht . Vielleicht kommt sogar etwas zum neuen Projekt der WoW-Macher:

Welche neuen Spiele werden gezeigt? Geoff Keighley hat bereits angekündigt, dass in diesem Jahr nicht allzu viele Weltpremieren stattfinden werden (via Kotaku ). Rechnet also nicht mit haufenweise neuen Trailern zu Spielen, die in den nächsten 2–3 Jahren erscheinen sollen.

In den Tagen nach dem Summer Game Fest folgen weitere Streams, darunter die Wholesome Direct am Samstag sowie die PC Gaming Show und der Xbox Showcase am Sonntag. Ab Montag startet dann das Steam Next Fest.

Der Livestream startet am Freitag, den 7. Juni um 23 Uhr deutscher Zeit. Die Show geht rund 2 Stunden, läuft also mitten in der Nacht für uns.

