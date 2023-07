3 der besten neuen MMORPGs, die seit 2020 auf Steam erschienen sind

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

In der Videospiel-Welt werden neue Games schneller veröffentlicht als man das letzte zu Ende spielen kann. Doch man hat auch nicht immer die Zeit und das Geld, alles zu testen, was der Markt so hergibt.

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Insert

You are going to send email to