Tower of Fantasy ist ein kommendes Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel ist in China bereits ein Riesen-Hit und soll noch 2022 hierzulande erscheinen. Wie in Genshin Impact werdet ihr viele verschiedene Charaktere spielen, die ihr mit Gatcha-Mechaniken freischaltet. Das Game hat eine schicke Anime-Optik und spielt in einem SciFi-Setting auf einem fremden Planeten. Die offene Welt lädt zum Erkunden und Kennenlernen ein.