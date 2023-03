Kostenlose MMORPGs: Die 15 besten Free2Play-Titel, die ihr 2023 spielen könnt

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Tower of Fantasy ist ein Action-MMO mit offener Welt und MMORPG-Elementen, wie Gilden. Das Spiel war in China bereits ein Riesen-Hit und ist am 11.08.2022 auch ...

Was ist das für ein Spiel? The Lord of the Rings Online (LOTRO) bzw. Der Herr der Ringe Online (HdRO) ist ein MMORPG, das euch nach Mittelerde bringt. Neben der bekannten Story aus Herr der Ringe erzählt das Spiel auch eigene Geschichten.

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Star Wars: The Old Republic

The Lord of the Rings Online

Insert

You are going to send email to