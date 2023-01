Tower of Fantasy sollte Genshin Impact Konkurrenz machen – Wie läuft das MMORPG 5 Monate nach Release?

Im August 2022 erschien ein Anime-MMORPG, das mit dem beliebten Action-RPG Genshin Imapcact konkurrieren wollte. Wir von MeinMMO haben uns angeschaut, wie Tower of Fantasy aktuell läuft.

Tower of Fantasy war zum Release sehr beliebt – Jeder schien es zu spielen oder zumindest zu testen, um mitreden zu können. Es handelt sich um ein Anime-MMORPG, das optisch stark an Genshin Impact erinnert.

Besonders aufregend daran war der MMORPG-Aspekt, weil Genshin Impact zwar einen Multiplayer hat, die meisten Spieler aber eher alleine unterwegs sind. In Tower of Fantasy hingegen treffen dann, je nach Server, alle aufeinander.

Ein kurzer Hype zum Release von Tower of Fantasy

Das MMORPG erschien zunächst im eigenen Client für PC und Mobile, kündigte aber noch für 2022 seinen Steam-Release an. Der kam dann zusammen mit dem Vera-Update, einem großen Content Update, von dem sich die Entwickler mehr erhofften. Doch viele Spieler hatten das MMORPG bereits wieder verlassen und ihre Aufmerksamkeit zurück auf Genshin Impact oder andere Spiele gelenkt.

Laut SteamDB haben im Peak der letzten 24 Stunden knapp 3.000 Spieler Tower of Fantasy gestartet. Der höchste Peak war vor 3 Monaten und lag bei etwa 7.200. Die Zahlen des eigenen Clients sowie die Mobile-Spieler können wir nicht einsehen, deshalb liegt die tatsächliche Spielerzahl vermutlich deutlich höher.

SteamDB zeigt zudem die Twitch-Viewer an. Da verzeichnet das MMORPG einen hohen Ausreißer im August 2022, also zum Release. Damals schauten 277.000 Leute zu, beim Steam-Release waren es nur noch 33.000.

Laut der Seite Active Player hat Genshin Impact aktuell Spielerzahlen von etwa 570.000. Von Konkurrenz kann man hier also nicht sprechen.

Starke Parallelen zu Genshin Impact, aber auch Unterschiede

Sowohl in Genshin Impact als auch in Tower of Fantasy spielt man sich durch die Story, erkundet die Gegend und löst verschiedene kleine Rätsel. Tägliche Dungeons und Aufträge bringen nützliche Items ein – Darunter die Währung, die man für das Gacha-System benötigt. In beiden Games kann man mit etwas Glück unterschiedliche Figuren ziehen.

Hier sieht man deutliche Parallelen:

In Genshin Impact begleitet uns ein kleines Wesen namens Paimon, in Tower of Fantasy ist es Mi-A.

Die Währungen heißen Mora und Mira.

Es gibt 2 Arten von Figuren: 4-Sterne und 5-Sterne bzw. SR und SSR-Figuren.

4 tägliche Quests in Genshin Impact, 4 Kopfgeldjagden in Tower of Fantasy

Es gibt aber große Unterschiede zwischen den beiden Games:

In Genshin Impact spielt man die Figuren selbst und wechselt zwischen ihnen, um ihre Skills zu verwenden. In Tower of Fantasy zieht man die Figur, rüstet aber nur ihre Waffe aus.

In Tower of Fantasy gibt es Mounts.

Tower of Fantasy hat einen umfangreichen Charakter-Editor, Genshin Impact hat keinen.

In Tower of Fantasy habt ihr ein Jetpack, nicht nur einen Gleiter.

Tower of Fantasy bietet PvP, mittlerweile sogar einen Battle Royal Modus.

Natürlich ist die Story eine völlig andere.

Bugs vergraulten viele Spieler

Zunächst klingt alles an Tower of Fantasy wunderbar, zumindest für Fans von MMORPGs und Anime-Grafik. Doch von Anfang an gab es einige Bugs, über die schwer hinwegzusehen war.

PvP war nahezu unspielbar, Quests funktionierten nicht richtig, das Klettern war verbuggt und auch beim Login gab es Probleme. Manches davon wurde gefixt, mit einigen Bugs müssen sich Spieler weiterhin herumplagen.

Besonders zu Beginn des Vera-Updates war es enttäuschend, wie schlecht manche der Quests funktionierten. Man musste mit einem Bike durch die Wüste fahren und ein bestimmtes Ziel erreichen, wurde aber plötzlich zurückgesetzt. Auch Mirroria City war eher verbuggt als atemberaubend.

Auch ein nerviger Bug ist, dass manchmal beim Starten des Spiels der sogenannte “Kaufpass” aufdringlich dominant auf dem Bildschirm erscheint und sich nicht wegklicken lässt.

Die Spieler, die geblieben sind, scheinen hingegen geduldig mit Hotta Studio. Unter einem reddit-Post zum neusten Update, das am 11. Januar kommt, schrieb ein Nutzer: “Die Bug-Fixes fallen sehr klein aus. Sieht aus als könnten sie gerade keine anderen Bugs fixen, weil Hotta wegen Covid außer Betrieb ist.”

Ein anderer User ergänzt: “Was für ein Pech bei einem neuen Update. Hoffentlich wird sich Hottas Situation bald verbessern.” Andere beschweren sich wiederum, dass eine der Figuren (Frigg) komplett verbuggt ist.

Whales beherrschen die Server, der Rest spielt entspannt

Auf Steam erhält Tower of Fantasy aktuell die Bewertung “Ausgeglichen” – 68 % der Bewertungen der letzten 30 Tage fielen positiv aus. Viele schreiben in ihren Reviews, das Spiel wäre Pay2Win. “Wenn ihr Free2Play spielt oder nur wenig ausgeben wollt, warne ich euch, das Spiel nicht anzufangen”, schreibt ein Nutzer.

Im reddit reagieren die Spieler entspannter auf das Problem. In einem Post fragte jemand, ob er die Meta in dem Spiel ignorieren könne. In den Kommentaren wird über Whales gesprochen. Es gebe sehr viele davon, doch wer sie ignoriert, könne entspannt zocken. Wir fassen ein paar der Kommentare für euch zusammen:

Commander_Yvonna: “Weil Whales alles beherrschen, muss man sich nicht wirklich beeilen. Spiel das Game in deinem eigenen Tempo.”

h3-Mori: “Je nach Server gibt es sehr viele Whales. Sie wollen jeden Inhalt führen, auch schwierige. Die Community ist tatsächlich besser als in anderen Spielen.”

KareeMapanse: “Die Nicht-Whale loggen sich alle 2 Monate ein oder verlassen das Spiel ganz.”

Decrith: “Es ist Pay2Win faster oder Pay2Carry, aber kein richtiges Pay2Win.”

Tower of Fantasy kann mit Genshin Impact also nicht mithalten. Es hat viele Spieler verloren, ist von einem Tod aber weit entfernt. Einige Spieler sind geblieben und schätzen das MMORPG trotz Bugs und Whales.

Was sagt ihr zu Tower of Fantasy? Habt ihr es zum Release getestet? Spielt ihr das MMORPG noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Januar 2023