Das MMORPG ArcheAge war mal mein Lieblingsspiel, doch ein neuer Trailer zeigt, was alles falsch läuft

Als ArcheAge 2014 in Europa erschien, war MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch extrem gespannt. Vor allem die vielen Freiheiten, das Housing und das Kampfsystem sorgten für hohe Erwartungen. Heute ist ArcheAge jedoch nur ein Nischenspiel. Ein neuer Trailer sorgt jetzt für besonders viel Kopfschütteln.

Mit ArcheAge verbinde ich zwei unglaublich schöne Erinnerungen im Zusammenhang mit Housing und Schifffahrt:

Ein eigenes Haus in der offenen Welt, das jeder besuchen konnte, die vielen Dekorationen und die eigene kleine Farm im Garten. Ich hatte einen Ort der Ruhe, Entspannung und der komplett mir gehörte. Für mich ist es – abseits von WildStar – das beste Housing-System.

Auf der anderen Seite stand die Schifffahrt. Ein eigenes Schiff bauen, die Welt umsegeln und den Gefahren auf dem Meer trotzen. Das weckte ein wahres Gefühl von Freiheit, das mir kaum ein anderes MMORPG je geboten hat.

Hinzu kam ein interessantes Klassen-System, bei dem ich nicht an einen Spielstil gebunden, sondern 3 Skill-Trees nach Belieben kombinieren konnte.

Heute verbinde ich mit Archeage nur noch stumpfen Grind, viel zu starke Gegner im PvP und ständig neue Server, die die Spieler nur zum Ausgeben von Geld anregen sollen.

Besonders weh tat mir jedoch der Trailer, der am 5. Januar veröffentlicht wurde. Denn er zieht das für mich eigentlich so besondere MMORPG ins Lächerliche und zeigt zudem eine traurige Realität:

Bunte Figuren, lächerliche Musik und kein einziger Spieler weit und breit

Schon die ersten Sekunden des Videos lassen mich irritiert zurück. Ein komischer Teddy fliegt auf einem lachenden Wurm und dazu diese schräge Musik. Dann sitzt dieser Wurm plötzlich auch noch vorn auf dem Bug des Schiffes. Nach der Minute muss ich mich erstmal sammeln.

Mit Hilfe von Google finde ich heraus, dass es sich bei dem Larve-Crossover um eine bekannte koreanische Kinderserie handelt. Doch was genau hat das in meinem Spiel zu suchen?

Ich finde die Crossover in Fortnite ja noch ganz lustig, weil das Spiel sehr kurzweilig ist und sich über kuriose Skins finanziert. MMORPGs aber bieten eine riesige Welt mit einer Story, in die ich eintauchen möchte. Für mich muss so eine Welt auch einigermaßen stimmig sein.

Die Larve und diese verrückte Musik stören mich jedoch enorm. Ich möchte schließlich auch nicht SpongeBob in WoW oder Digimon in ESO sehen. Das passt einfach nicht.

Doch der Trailer zeigt noch ein weiteres, trauriges Bild. So sieht man im Video keinen einzigen Spieler. Das entspricht auf einigen Servern auch der Realität. Ich habe mich am Wochenende eingeloggt und in den Startgebieten keinen einzigen Spieler angetroffen.

Mir tut das richtig weh. Denn ArcheAge hatte mit dem offenen Klassensystem, mit dem Kampfsystem, den Karawanen und den schon genannten Aspekten Housing und Schifffahrt einige Besonderheiten zu bieten.

Mit der richtigen Monetarisierung, den richtigen Updates und einigen Komfortanpassungen für den Einstieg, hätte ArcheAge ein richtig starkes MMORPG sein können. 2019 hatte ich kurzzeitig die Hoffnung mit ArcheAge Unchainend, das sie inzwischen aber auch verbockt haben. Auch hier war der Wunsch danach, mit wenigen Spielern viel Geld zu verdienen, größer, als das Spiel breit und gesund aufzustellen.

2023 ist es ein Nischen-MMORPG, das jetzt auch noch ein lächerliches Crossover bekommen hat. Für mich lässt sich das Spiel kaum noch empfehlen.

