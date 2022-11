ArcheAge war ein Sandbox-MMORPG, in das viele Spieler große Hoffnung gesteckt haben. Technische Probleme, spätere Design-Entscheidungen und ein fürchterliches Bezahlmodell haben den Hype jedoch gebremst. Nun soll der Nachfolger ArcheAge 2 vieles besser machen. Wir von MeinMMO verraten, was bisher dazu bekannt ist.

Was ist das für ein Spiel? ArcheAge 2 wird ein neues MMORPG, das seinen Fokus auf Sandbox-Elemente legt. Zudem soll die Spielwelt etwa doppelt so groß werden wie die vom Vorgänger und zudem schöner – dank Unreal Engine 5. Grundsätzliche Mechaniken sollen aber beibehalten werden, darunter:

Haufenweise Quests, die ihr einmalig oder täglich erledigen könnt

Große Schlachten zwischen Gilden

Dungeons und Raids

Schiffe und Schiffskämpfe

Housing in der offenen Welt

Trading als wichtiges Gameplay-Element

Die bekannten sechs spielbaren Völker

Insgesamt soll ArcheAge 2 jedoch weniger Features als der Vorgänger bieten, die dafür aber besser durchdacht und tiefgehender werden. Auch beim Kampfsystem soll es nochmal actionreicher werden. Es soll ein Non-Target-Action-System werden, in dem man aktiv ausweichen und parieren muss.

Im Folgenden verraten wir euch alle bisher bekannten Details.

Hier könnt ihr euch den bisher einzigen Gameplay-Trailer zum MMORPG anschauen:

ArcheAge 2 – Alles zu Release und Plattformen

Was wissen wir über das Release-Datum? Ursprünglich sollte ArcheAge 2 bereits im Jahr 2022 erscheinen. Inzwischen wurde das Release-Datum offiziell auf 2024 terminiert. Für welche Plattformen erscheint ArcheAge 2? Das neue MMORPG soll sowohl für den PC als auch für aktuelle Konsolen erscheinen. Damit sind wohl primär Xbox Series X/S und die PS5 gemeint. Eine Mobile-Version soll es nicht geben. Auf welches Bezahlmodell setzt ArcheAge 2? ArcheAge 2 soll Free2Play werden. Genaue Details zu einem optionalen Abo oder dem Shop gibt es aber noch nicht.

Housing und Bauen soll in ArcheAge 2 noch besser werden

Was macht ArcheAge 2 aus? Schon der Vorgänger wurde für sein starkes Housing und viele gute Sandbox-Ideen gefeiert. Das soll bei ArcheAge 2 genauso fortgeführt werden. Allerdings soll das Housing noch bedeutender und stärker in den Handel und das Crafting eingebunden werden.

So soll es die Möglichkeit geben, sich zu Städten zusammenzufinden und gemeinsam an Häusern zu arbeiten. Auch der Fokus auf die Gilde soll damit größer werden. Möglicherweise könnt ihr sogar Karawanen und Handelsschiffe in Gruppen bauen und eskortieren.

Wichtig ist denn Entwicklern außerdem, dass die Systeme künftig tiefgehender und durchdachter sind. Man möchte aus Fehlern des Vorgängers lernen. In ArcheAge 2 soll zudem jeder einzelne Gegenstand handelbar sein.

Karawanen und Handel werden wieder wichtig in ArcheAge 2.

Was wissen wir über Klassen und Völker? Zum Start soll es direkt die sechs bisherigen spielbaren Völker Elfen, Nuian, Zwerge, Firran, Harani und Warborn geben. Zudem sind weitere Völker geplant, die es im Vorgänger nicht gab.

Zum Klassensystem wurde sich nicht geäußert, allerdings kann man dem Trailer bereits grobe Archetypen entnehmen, etwa einen Nahkämpfer mit Schwert, einen Bogenschütze, einen Magier und einen Krieger mit Axt und Schild. Ob das MMORPG wieder auf Spezialisierungen setzt, die man bunt mischen kann, ist derzeit nicht klar.

Wie ist die Spielwelt aufgebaut? Die neue Spielwelt soll zwar doppelt so groß werden, gleichzeitig aber auch mehr Inhalte bieten, die ihr erleben und entdecken könnt. Alles soll sich trotzdem kompakter und bevölkerter anfühlen als noch im ersten Teil.

Im Trailer sieht man größere Ansiedlungen von Menschen, riesige Wälder, Wüsten und Berge. Die Landschaft wird also sehr abwechslungsreich.

Story und Grafik sollen besser werden als bei ArcheAge 1

Was wissen wir über die Story? ArcheAge 2 spielt auf dem Kontinent Auroria – allerdings einige Zeit nach den Ereignissen von ArcheAge 1 und zudem in einem Parallel-Universum. Es soll eine Story geben, die in mehreren Zweigen und unterschiedlicher Reihenfolge gespielt werden kann. Das soll die Wiederspielbarkeit mit neuen Charakteren erhöhen.

Allerdings soll es keine große Story mit Helden und Göttern geben, sondern eher kleinere, individuelle Geschichten. Hinter der Story steht die Autorin Minhee Chung, die auch schon die Story für den ersten Teil entwickelt hat.

Was wissen wir über die Grafik? Optisch soll ArcheAge 2 realistischer werden. Das sei dank der Unreal Engine 5 recht einfach. Im Trailer sieht das Spiel sogar besser aus als Black Desert, was Vielen Hoffnung macht.

Spannend ist dabei der leichte Perspektivwechsel für den Spieler. In ArcheAge 1 war die Kameraposition etwas höher und man war weiter weg von seinem Charakter. Im neuen Trailer ist man deutlich näher dran, was laut den Entwicklern auch für den Nachfolger gewollt ist.

Entwicklung läuft seit einigen Jahren und es kommen immer neue Mitarbeiter dazu

Was wissen wir über die Entwickler? Erstmalig wurde ArcheAge 2 im Jahr 2020 vorgestellt. Damals hieß es, dass etwa 50 Mitarbeiter an dem MMORPG entwickeln. Inzwischen sollen über 100 Personen für die Entwicklung abgestellt worden sein.

An dem Spiel arbeitet das Studio XL Games, das bereits den Vorgänger entwickelt hat. Chef-Designer des Spiels ist Jake Song, der ehemalige Entwickler von Lineage und spätere Gründer von XL Games. Das Publishing im Westen soll Kakao Games übernehmen.

Wie verläuft die Entwicklung bisher? Wie für Spiele aus Asien üblich herrschte nach der Ankündigung erstmal Funkstille. Erst mit der G-Star 2022, einer Gaming-Messe in Korea, wurden neue Informationen und der oben eingebundene Trailer geteilt.

In den kommenden Monaten soll es weitere Details zum Gameplay und dem Shop geben.

ArcheAge 1 wird nicht sofort abgeschaltet

Wie geht es mit ArcheAge 1 nach dem Release weiter? Die Entwickler von XL Games betonen, dass es mit ArcheAge 1 erstmal weitergehen soll. Auch neue und große Updates werden aufgespielt. Man wolle das MMORPG „so lange wie möglich“ weiterentwickeln.

Was sagt ihr zu ArcheAge 2? Spricht euch das Spiel an? Oder befürchtet ihr, dass es die gleichen Fehler wie der Vorgänger macht?

Wer übrigens neue MMORPGs sucht, die schon nächstes Jahr erscheinen, wird hier fündig:

