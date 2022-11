Heiß erwartetes MMORPG Throne and Liberty verrät neue Details – Plant eine Spielversion für die gesamte Welt

Throne and Liberty ist für viele das aussichtsreichste MMORPG, das 2023 erscheint. Im Rahmen der koreanischen Gaming-Messe G-Star wurden nun neue Details verraten. Es geht um PvE, PvP, Server-Strukturen und den weltweiten Release.

Was wurde verraten? Die wohl größte Information dreht sich um das Thema Spielversion. Denn während Lost Ark und Blade & Soul mit ihren Updates zwischen Korea und Europa teilweise Monate bis Jahre auseinander liegen, soll Throne and Liberty weltweit auf dem gleichen Stand gehalten werden.

Zwar wird es spezielle Server und unterschiedliche Sprachoptionen für jede Region geben, aber die Spielversion mit allen Inhalten und der Balance soll identisch sein.

Neue Infos gibt es auch zur Server-Struktur. Jeder Server soll etwa 3.000 bis 5.000 Spieler aufnehmen können. Damit fallen sie etwas größer aus als New World, aber deutlich kleiner als Lost Ark. Dort passen etwa 20.000 Spieler auf einen Server.

Neues Gameplay wurde auf der Messe jedoch nicht gezeigt. Wir haben euch deshalb den alten Trailer eingebunden:

Spielwelt teilt sich in Challenges (PvE) und Competitions (PvP)

Was wurde über die Spielwelt verraten? Throne and Liberty setzt auf eine offene Spielwelt, in der ihr jedoch PvE-Instanzen finden könnt, die ihr zusammen mit eurer Gruppe betretet. Der Übergang soll fließend und ohne Ladebildschirm ablaufen.

Die offene Welt hingegen wird sowohl PvE als auch PvP bieten:

PvE-Herausforderungen werden als Challenges bezeichnet. Dazu zählen etwa große Weltbosse, die nur mit mehreren Spielern besiegt werden können.

Die Competitions im PvP drehen sich darum, bestimmte Objekte in der Welt zu erobern. Es gibt kleinere Ziele, aber auch große Belagerungen um Außenposten, die die Gilden für sich beanspruchen können.

Die gesamte Welt ist mit einem „Memorial“-System versehen. Dadurch sollen die Spieler sich selbst dynamisch anpassen können. Wer etwa durch ein Anfangsgebiet läuft, kann sich dynamisch herunterskalieren lassen, was den Content schwerer, aber auch lohnenswerter macht. Damit soll Endgame auch in den Anfangszonen stattfinden können. Grob erinnert das System etwa an GW2 oder ESO.

In der offenen Welt soll es zudem zu zufälligen Events kommen, die das Gebiet beeinflussen. Diese werden auf der Karte angezeigt und es gibt auch einen Ausblick auf die Events der kommenden Stunden.

In der Präsentation wurde ein „Wolf Hunt Tournament“ gezeigt. Dabei wird über den Köpfen der Spieler angezeigt, wie viele Wolfsschwänze sie gesammelt haben. Allerdings ist PvP aktiv und wird man besiegt, verliert man genau diese Wolfsschwänze und jemand anderes kann sie aufheben.

Allerdings verliert ihr sonst keine Items, wenn ihr im PvP getötet werdet.

Wir haben euch vier Bilder von der Präsentation von Throne and Liberty auf der G-Star eingebunden:

Eine Waffe ist der Bogen. Die Schlacht um eine Burg. Das Memorial-System. Ein Weltboss, der in der Präsentation gezeigt wurde.

Tageszeit und das Wetter nehmen Einflüsse

Was wurde über das Wetter-System verraten? In der Spielwelt ist es 4 Stunden am Stück Tag und eine Stunde Nacht. Nach fünf realen Stunden wiederholt sich dieser Zyklus also. Alle Spieler auf dem Server haben immer die gleiche Tageszeit und das gleiche Wetter.

Einen besonderen Bonus gibt es aber für den besten PvP-Spieler des jeweiligen Servers. Der soll die Macht haben, die Tageszeit zweimal pro Tag um 10 Minuten nach vorn oder hinten zu verändern.

Das Wetter wiederum kann er nicht beeinflussen, aber es wirkt sich direkt auf eure Fähigkeiten aus:

Durch starken Wind werden Pfeile schneller und verursachen mehr Schaden.

Blitz-Fertigkeiten treffen im Regen mehr Ziele.

Regen soll zudem bestimmte Pfade im Spiel versperren können, etwa weil sie überflutet werden.

Das Verhältnis des Wetters soll in etwa 8:2 zugunsten von Sonne liegen. Wind kann es aber sowohl bei Regen als auch Sonne geben. Wetter soll außerdem Einfluss auf die Stärke von Boss-Monstern im PvE nehmen.

Was wurde noch verraten? In der Präsentation wurde der Skill Grappling Hook gezeigt, mit dem Spieler größere Abgründe überwinden oder schneller einen Vorsprung erklimmen können.

Außerdem wurde über die Tier-Formen gesprochen, die ihr nutzen könnt, um euch schneller fortzubewegen, anstelle von Mounts oder Flugreittieren. Denn das Wetter soll sich auch auf die Tiere auswirken. Gutes Wetter kann etwa die Lebenspunkteregeneration in der Tier-Form erhöhen.

Woher stammen die Informationen? Es gab eine Präsentation von NCSoft im Rahmen der G-Star 2022. Die fand allerdings nur auf Koreanisch statt. Wir haben uns an der Zusammenfassung von Ruliweb, einer koreanischen Seite, orientiert. Zudem gab es einen Livestream auf YouTube, in dem ein koreanischer Streamer die Infos live auf Englisch übersetzte.

Throne and Liberty soll 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Throne and Liberty ist das größte MMORPG, das 2023 erscheinen soll. Entwickelt wird es von NCSoft, die schon Aion, Blade & Soul und Lineage produziert haben. Das Spiel setzt auf actionreiche Kämpfe und verzichtet auf feste Klassen. Stattdessen rüstet ihr zwei Waffen aus, die euren Spielstil bestimmen.

Der Release sollte bereits 2022 stattfinden, allerdings kam es zu Problemen mit einem westlichen Partner für das Spiel. Darum wurde es auf 2023 verschoben. Der Release ist für PC und die gängigsten Konsolen geplant. Eine Mobile-Version soll es – stand jetzt – nicht geben.

Mehr zu Throne and Liberty und seiner Entwicklungsgeschichte haben wir hier für euch zusammengefasst:

Neues „75 Millionen €“-MMORPG zeigt riesige Bosskämpfe – Sieht atemberaubend aus