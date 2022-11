Neues MMORPG auf Steam erreicht überraschend 8.000 gleichzeitige Spieler – Doch erntet Kritik

Mit TRAHA Global ist im November ein neues MMORPG auf Steam erschienen. Im Fokus steht der Kampf zwischen zwei großen Fraktionen. Auf Steam erreichte Titel überraschend mehr als 8.000 gleichzeitige Spieler, obwohl es eigentlich ein Mobile-Game ist, das nur rudimentär für den PC angepasst wurde. Noch immer loggen sich jedoch täglich Tausende auf Steam ein.

Was ist das für ein Spiel? TRAHA Global ist ein kostenloses MMORPG, das aus Korea in den Westen gebracht wurde. In der Spielwelt herrscht Krieg zwischen den zwei Fraktionen Vulcan und Naiad. Ihr könnt euch einem der Reiche anschließen:

Ihr erstellt einen Charakter und wählt dabei eine von sieben Waffenklassen. Zur Auswahl stehen: Sense, Bogen, Großschwert, Schild, Dual Blades, Stab und Schlagring. Die Klasse könnt ihr jederzeit wechseln.

Ihr durchstreift eine offene Spielwelt und erledigt Quests.

Es gibt Dungeons und Raids.

Im PvP gibt es verschiedene Optionen, darunter eine 1v1-Arena und das große RvR, in dem 100 Spieler der einen Fraktion gegen 100 Spieler der anderen kämpfen.

Grafisch erinnert es grob an Lost Ark, wobei ihr in der Third-Person-Perspektive spielt.

Was macht die hohen Spielerzahlen auf Steam so überraschend? Ursprünglich sollte Traha ein reines Mobile-Game werden, was man dem User Interface deutlich ansieht. Fertigkeiten befinden sich am linken Rand und die Steuerung mit Maus und Tastatur fühlt sich nicht ideal an.

Trotzdem hat TRAHA Global mit einem Peak von 8.038 Spielern die Bestmarken von MMORPGs wie Herr der Ringe Online, Old School RuneScape und sogar fast von Guild Wars 2 (8.324) erreicht. Zwei Wochen nach dem Release spielen noch 2.000 Spieler aktiv, was sogar noch mehr MMORPGs wie Elyon, Swords of Legends Online und RuneScape überholt.

Zwar sind viele auch außerhalb von Steam spielbar, trotzdem haben sich diese 8.000 Nutzer bewusst dazu entschieden, stattdessen TRAHA zu zocken. Wir haben uns deshalb angeschaut, was diese Spieler an dem MMORPG finden.

Erstes Gameplay zu TRAHA könnt ihr euch hier anschauen:

Lob für Grafik, PvP und fehlendem Auto-Play

Was macht TRAHA Global gut? Auf Steam hat das MMORPG derzeit 729 Reviews, von denen nur 46 % positiv ausfallen. Das ist wenig überraschend, denn viele negative Reviews kritisieren direkt die Mobile-Optik und beenden das Spiel wieder.

Allerdings gibt es immerhin einige hundert positive Reviews und die loben verschiedene Punkte:

Der Nutzer Sounds Like A You Problem hat bereits 200 Stunden in das Spiel investiert. Er findet das Spiel spaßig und vergleicht das Arena-PvP mit Lost Ark. Einziger Unterschied ist, dass ihr kein standardisiertes Gear habt, sondern eure Ausrüstung aufwerten müsst. Das kann übrigens wie in Lost Ark fehlschlagen.

Kharneth lobt nach 90 Spielstunden vor allem die riesigen 100v100-Schlachten.

Neoyoshi hebt hervor, dass TRAHA eines der besten Mobile-Games überhaupt ist, weil es komplett auf Auto-Play verzichtet. Da man es auch Crossplattform spielen kann, spielt er es sowohl auf Steam als auch auf dem Smartphone. Außerdem lobt er ein Minispiel beim Sammeln von Materialien, bei dem ihr Bilder richtig zuordnen müsst, um Erfolg zu haben.

Generell scheint TRAHA zumindest für das Smartphone ein brauchbares MMORPG zu sein, wie gleich mehrere Reviews auf Steam betonen. Wir werden es die kommenden Tage testen und möglicherweise in unsere Liste der besten Mobile-MMORPGs aufnehmen.

Was macht TRAHA Global nicht so gut? In den negativen Reviews dreht sich viel um die Tatsache, dass es ein Mobile-Port ist und dass man viel Geld in dem Spiel lassen kann. Aufwertungsmaterial gibt es für Echtgeld und der Premium Battle-Pass für 60 Dollar soll fast ein Pflichtkauf sein.

Zudem gibt es PvP in der offenen Welt und es kann vorkommen, dass man als Spieler mit niedriger Stufe von stärkeren Spielern verdroschen wird. Außerdem soll es viel Timegate geben.

Gerade aufgrund der negativen Reviews hat es uns überrascht, dass TRAHA Global gerade so viel Aufmerksamkeit bekommt. Auf YouTube findet man etliche Videos und auf Steam schlägt es sich nicht mal so schlecht.

TRAHA Global tauchte in den letzten Wochen immer mal wieder in unserem Feed auf YouTube auf.

Was sagt ihr zu TRAHA Gobal? Habt ihr es selbst schon ausprobiert oder werdet ihr es anspielen? Und wie erklärt ihr euch das große Interesse an dem Spiel?

Wer es selbst ausprobieren möchte, kann das MMORPG einfach herunterladen, denn es ist Free2Play. Wer hingegen auf ein neues, großes MMORPG wartet, wird in dieser Liste fündig:

4 neue MMORPGs, die 2023 definitiv erscheinen sollen