Neues MMORPG sieht aus wie Breath of the Wild – Startet im November neuen Test

BitCraft ist ein neues Spiel in Entwicklung, das verschiedene Genres miteinander kombinieren möchte. In erster Linie ist es ein MMORPG, das jedoch Elemente aus Survival-, Aufbau- und Strategiespielen einbringen möchte. Optisch erinnert es an das beliebte Zelda: Breath of the Wild.

Was ist das genau für ein Spiel? In BitCraft startet ihr als Wesen, das von einer mystischen Kraft beseelt wurde. Seine besonderen Fähigkeiten müsst ihr euch jedoch nach und nach aneignen. Insgesamt legt das Spiel viel Wert auf Sandbox-Elemente und Zusammenarbeit zwischen den Spielern:

Es gibt keine festen Klassen und kein Charakterlevel. Stattdessen verbessert ihr einzelne Fähigkeiten und Disziplinen. So werdet ihr etwa als „Level 34 Holzfäller“ angezeigt, statt als Charakter mit dem Level 34.

Der Fokus des MMORPGs liegt auf dem PvE. Außerhalb von Städten sollt ihr die Wildnis erkunden, um dort Materialien und verlorene Technologien zu finden. Das Entdecken spielt eine wichtige Rolle.

Das Crafting soll verschiedene Disziplinen bieten, darunter Ackerbau, Angeln, Bergbau, Holzfällen, Jagen, Kochen, Rüstungsschmied und Lederer.

Es soll Timegates beim Crafting geben, die sich jedoch realistisch anfühlen, etwa wenn man einem Korn beim Wachsen zusieht. Hier wäre es unrealistisch, wenn Spieler es sofort ernten könnten.

Alle Spieler werden gemeinsam auf einem Server spielen. Die Server sollen in der Lage sein, ständig neue Stücke der Welt zu generieren, wenn mehr Spieler beitreten, ähnlich wie bei Minecraft.

Nur in Zusammenarbeit sollen die Spieler riesige Projekte meistern können, wie etwa den Aufbau von Städten. Für Städte können die Gilden, die ein Land beanspruchen, bestimmen, wer bauen darf und wer nicht. Mehrere Städte sollen sich zudem zu Bündnissen zusammenschließen können.

PvP-Kämpfe sind für den Moment nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen.

Von der Optik her erinnert BitCraft ein wenig an Breath of the Wild und Genshin Impact. Das Spiel soll auch Fortbewegungsmöglichkeiten wie Klettern und Schwimmen bieten. In diesem Trailer könnt ihr euch erstes Gameplay aus 2021 anschauen:

Test im November fokussiert sich auf neues Movement und Farming

Was passiert derzeit bei BitCraft? Vom 18. bis 20. November findet ein Pre-Alpha-Test statt. Dazu sollen neue Spieler eingeladen werden, die bisher noch nicht die Chance hatten, BitCraft auszuprobieren.

Getestet werden ein komplett neues Movement-System, neue Welt-Inhalte und eine erste Version des Ackerbaus. Zudem werden die Spieler zum ersten Mal eigene Boote bauen können. Hinzu kommen Anpassungen am Angeln und Jagen, die es schon bei einem vorherigen Test gab.

Allerdings betonen die Entwickler, dass es sich um eine Pre-Alpha handelt und es zu vielen unfertigen Inhalten und Bugs kommen wird.

Wie kann man an der Alpha teilnehmen? Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch mit eurer E-Mail anmelden und auf eine Einladung hoffen. Allerdings sollen für diesen Test vor allem Spieler eingeladen werden, die sich aktiv im Discord einbringen, und die bereits beim letzten Event dabei waren.

Jeder eingeladene Spieler bekommt jedoch einen Key für einen Freund, was die Zahl der Tester insgesamt deutlich erhöht.

Auf Twitter teilen die Entwickler ständig kleine Schnipsel zu ihrem Spiel, darunter diese schöne Picknickdecke, die die Spieler aufschlagen können:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wann soll BitCraft erscheinen? Da sich das MMORPG derzeit noch in einer Pre-Alpha befindet, wird sich der Release noch einige Jahre hinziehen. Einen Zeitraum haben die Entwickler von Clockwork Labs aus Amerika bisher noch nicht genannt.

Allerdings haben sie verraten, dass BitCraft zuerst für den PC erscheinen, später aber ein Crossplattform-Spiel werden soll.

Welches Finanzierungsmodell nutzt das Spiel? Eine endgültige Aussage gibt es nicht. Allerdings soll der initiale Einstieg nichts kosten, da BitCraft sich an eine große Community richten möchte. Vieles deutet also auf ein Free2Play-Modell mit Shop hin.

Im Jahr 2022 sind übrigens gleich 8 neue MMORPGs erschienen. Welche das sind und wie es ihnen derzeit geht, verraten wir hier:

Diese 8 neuen MMORPGs sind 2022 bereits erschienen und so geht es ihnen gerade