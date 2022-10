Neues MMORPG erinnert an WoW – Zeigt uns exklusiv erste Bilder aus der Alpha

Scars of Honor ist ein neues MMORPG, das stark an WoW erinnert. Es legt seinen Fokus auf Story, Quests und dem Kampf zwischen zwei Fraktionen. Zurzeit läuft eine Alpha, auf der eine NDA liegt – es darf also nichts gezeigt werden. Wir von MeinMMO haben jedoch exklusive Bilder bekommen.

Was ist das für ein Spiel? Scars of Honor wird ein klassisches MMORPG mit Tab-Targeting. Zum Start habt ihr die Wahl aus acht verschiedenen Völkern, von denen vier auf der Seite des „Sacred Order“ (blau) spielen, während die anderen vier Völker der „Domination“ (rot) angehören.

Ihr erstellt einen Charakter, bei dem ihr aus 10 verschiedenen Klassen und verschiedenen Völkern wie Menschen, Zwergen, Orks und Untoten wählen könnt.

Ihr levelt diesen Charakter von 1 bis Stufe 50.

Schon im Level-Prozess soll es Dungeons geben, die mit euch skalieren sollen. Im Endgame sollen die Dungeons und vor allem die Raids eine wichtige Rolle spielen.

Es gibt Crafting und Player-Housing.

PvP gibt es in der offenen Welt zwischen den beiden Fraktionen. Zudem sind Arena-PvP und Gildenkämpfe geplant.

Die Community soll bei der Entwicklung viel Mitspracherecht bekommen.

Scars of Honor soll ein Free2Play-MMORPG werden, das sich über einen Shop finanziert. Die Entwickler betonen jedoch, dass dieser frei von spielerischen Vorteilen, wie etwa zusätzlichen Bank- oder Inventarplätzen und vor allem frei von Pay2Win bleibt.

Wo steht das Spiel derzeit? Aktuell findet ein Alpha-Test statt, an dem nur Personen teilnehmen können, die das Spiel mit Geld unterstützt haben. Auf diesem Test liegt jedoch eine Verschwiegenheitsvereinbarung, sodass keine Inhalte gezeigt werden dürfen.

Wir haben jedoch exklusiv in Europa eine Reihe von Bildern bekommen. Auf diesen seht ihr das Startgebiet der Menschen, der Untoten, das Crafting- und das Quest-Interface. Die Bilder stammen allesamt noch aus einem frühen Stadium des Spiels.

Prinzessin nutzt dunkle Magie und hintergeht ihr Königreich

Was wissen wir über den Hintergrund des Spiels? Passend zum neuen Alpha-Test haben die Entwickler auch ein Video zum Lore-Hintergrund von Scars of Honor geteilt. Im Fokus steht eine Prinzessin, die sich in dunkler Magie verlor und lange verschollen war.

Sie wandelte sich mit der Zeit in eine Untote, bekam von den Dämonen jedoch ein Amulett geschenkt, mit dem sie die Blicke der Menschen täuschen und sich in einer der ihren verwandeln konnte. So wurde sie zur rechtmäßigen Herrscherin ernannt.

Sie schickte alle ihre Zweifler und besten Krieger fort und nahm dann mit ihren Untoten die Stadt ein. Die Menschen wiederum mussten sich eine neue Heimat suchen.

Hier könnt ihr euch das Lore-Video anschauen:

WoW als Free2Play-MMORPG?

Was macht das Spiel interessant? Grundsätzlich verspricht Scars of Honor keine Revolution bei den MMORPGs. Allerdings soll der Fokus klar auf Gruppen-Inhalten liegen und das „alte Feeling“ mitbringen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Mitbestimmen der Community. So haben die Spieler etwa Open-PvP gefordert, was eigentlich anfangs nicht ihr Plan gewesen sei. Nun jedoch können sich die beiden Fraktionen auch in den Gebieten bekämpfen, wie es auf PvP-Servern in WoW der Fall ist.

Zudem verzichtet Scars of Honor auf ein Abo-Modell, was es interessant für Spieler macht, die wenig Geld ausgeben wollen.

Was sagt ihr zu Scars of Honor? Spricht euch das grundsätzliche Konzept an oder ist euch das zu nah an World of Warcraft? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Erst vor Kurzem erschien mit Embers Adrift ein komplett neues MMORPG. Ob es sich für euch lohnt, verraten wir hier:

2022 erschien ein neues PvE-MMORPG – Ist ein absolutes Nischen-Spiel, mit einem ganz besonderen Reiz