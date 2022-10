Chef verrät neue Details zur MMORPG-Hoffnung Ashes of Creation – Jede Klasse soll etwa 75 Fähigkeiten bekommen

Steven Sharif, der Gründer und Chef von Ashes of Creation, hat in einem Ask me anything viele neue Details zu seinem MMORPG geteilt. Wir von MeinMMO fassen euch das wichtigste zusammen, wenn ihr nicht die kompletten 63 Minuten schauen möchtet.

Welchen großen Neuerungen teilte Sharif?

Die Klassen in Ashes of Creation setzen sich aus zwei verschiedene Archetypen zusammen. Insgesamt gibt es 8 Archetypen und damit 64 Klassenkombinationen. Jeder Archetypen soll etwa zwischen 35 und 40 Fähigkeiten bekommen, was 70 bis 80 Fähigkeiten pro Klasse führt. Allerdings wird die Zahl der Skillpunkte verhindern, dass ihr alle Fähigkeiten auf einmal freischalten könnt.

Heilung soll sehr skillbasiert sein und ihr müsst mit euren Fähigkeiten zielen. Das klingt ein wenig nach dem System von Wildstar damals.

Berufe soll es in drei Typen geben – Sammeln, Verarbeiten und Crafting. Das erinnert wiederum stark an New World.

Questen und Grinden sollen die besten Methoden sein, um einen Charakter zu leveln. Allerdings wird es EP auch für PvP und Crafting geben.

Was sagt er zu zukünftigen Tests? Die Alpha 2 soll dann starten, wenn die Grundmechaniken der Alpha 1 erweitert und neuer Content für die Alpha 2 geschaffen wurde. Zu den Grundmechaniken zählen etwa die Charakter-Progression und Skill-Trees, Server-Technologien, das Leveln der Nodes und ein Kampflog.

Auf dieser Basis kann dann neuer Content entwickelt werden, etwa neue Quests, die fehlenden Klassen und das Navale-System. Genau an diesen Inhalten wird derzeit gearbeitet, sowie an Bugs und Problemen, die in einer öffentlichen Version nicht enthalten sein sollen.

Wann jedoch die nächste Alpha startet, verriet Sharif nicht. Das komplette Video könnt ihr euch hier anschauen:

Ashes of Creation ist weit über den geplanten Release hinaus – und bekommt dafür Kritik

Worüber sprach Sharif noch? Im AMA ging es auch um Themen wie die Unterschiede zwischen Zauberstäben und Zauberbüchern, das Sichtfeld auf dem Meer, mögliche Server-Zusammenlegungen nach Release und die Anzeige von Namen im Spiel. Allerdings waren diese Fragen entweder sehr speziell oder wurden nur vage beantwortet.

Wie verläuft die Entwicklung von Ashes? Eher schleppend. Zwar gibt es regelmäßig Updates von Steven Sharif und seinem Team, darunter einen monatlichen Livestream, aber man ist weit hinter dem ursprünglichen Zeitplan.

So sollte Ashes of Creation eigentlich 2019 erscheinen, schafft es aber bis Ende 2022 nicht mal, eine dauerhafte Alpha aktiv zu haben. Trotzdem gilt Ashes of Creation als große, westliche MMORPG-Hoffnung – vor allem aufgrund der Visionen von Sharif.

