Durch Kombos gibt’s 64 Klassen in Ashes of Creation – Das sind sie

Klassen spielen im kommenden MMORPG Ashes of Creation eine wichtige Rolle und hier sind ziemlich ungewöhnliche Kombinationen möglich.

Update vom 12. Oktober 2020: Wir haben den Artikel mit den neusten Infos zu Ashes of Creation aktualisiert und veraltete Infos entfernt.

Fans warten noch immer auf den Start der Alpha 1 des vielversprechenden MMORPGs Ashes of Creation. Erste Fans konnten allerdings bereits in einer Alpha 0 einen Einblick in eines der interessantesten Online-Rollenspiele erhalten, die in nächster Zeit erscheinen. Ein Releasetermin des Online-Rollenspiels ist noch nicht in Sicht. Doch nach und nach tauchen neue Infos zum Titel auf.

Das MMORPG Ashes of Creation bietet euch viele interessante Klassen-Kombis.

Kombiniert eure Basisklasse mit Sekundärklassen

Welche Klassen gibt es? Die Entwickler haben bereits vor einiger Zeit eine Liste mit allen Klassen veröffentlicht, die ihr im MMORPG spielen dürft. Dabei startet ihr mit einer von acht Basisklassen. Als Grundsatz gilt, dass sie in die bekannte „Dreifaltigkeit“ Tank, Damage Dealer und Healer eingeteilt sind. Doch viele Nuancen sorgen dafür, dass sich jede Kombi anders spielt.



Dazu gehören:

Kämpfer

Tank

Dieb

Ranger

Magier

Beschwörer

Kleriker

Barde

Später ist es möglich, eine Zweitklasse zu wählen, was zu einer Kombination von 64 Klassen führt. Das Interessante dabei: Jede Kombi soll sich einzigartig spielen. Wie aus der Liste zu erkennen ist, sind auch sehr ungewöhnliche Verbindungen möglich:

Alle Klassen-Kombos von Ashes of Creation in der Übersicht

Hier seht ihr die einzelnen Kombis nach Klassen aufgelistet:

Fighter

Weapon Master – Fighter

Dreadnought – Tank

Shadowblade – Rogue

Hunter – Ranger

Spellsword – Mage

Bladecaller – Summoner

Highsword – Cleric

Bladedancer – Bard

Tank

Knight – Fighter

Guardian – Tank

Nightshield – Rogue

Warden – Ranger

Spellshield – Mage

Keeper – Summoner

Paladin – Cleric

Argent – Bard

Rogue

Duelist – Fighter

Shadow Guardian – Tank

Assassin – Rogue

Predator – Ranger

Nightspell – Mage

Shadow Lord – Summoner

Cultist – Cleric

Charlatan – Bard

Ranger

Strider – Fighter

Sentinel – Tank

Scout – Rogue

Hawkeye – Ranger

Scion- Mage

Falconer – Summoner

Soulbow- Cleric

Bowsinger – Bard

Mage

Battle Mage – Fighter

Spellstone – Tank

Shadow Caster – Rogue

Spellhunter – Ranger

Archwizard – Mage

Warlock – Summoner

Acolyte – Cleric

Sorcerer – Bard

Summoner

Wild Blade – Fighter

Brood Warden – Tank

Shadowmancer – Rogue

Beastmaster – Ranger

Spellmancer – Mage

Conjurer – Summoner

Necromancer – Cleric

Enchanter – Bard

Cleric

Templar – Fighter

Apostle – Tank

Shadow Disciple – Rogue

Protector – Ranger

Oracle – Mage

Shaman – Summoner

High Priest – Cleric

Scryer – Bard

Bard

Tellsword- Fighter

Siren – Tank

Trickster – Rogue

Song Warden – Ranger

Magician – Mage

Songcaller – Summoner

Soul Weaver – Cleric

Minstrel – Bard

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So spielt sich das MMORPG Ashes of Creation in der Pre-Alpha.

Ungewöhnliche Kombis sind möglich und lassen sich wieder ändern

Was bringen diese viele Klassen? Die hohe Anzahl soll dazu führen, dass ihr ein wenig das Gefühl bekommt, etwas Besonderes in der Welt zu sein. Denn vermutlich werden nicht viele Kleriker-Barden (Scryer) oder Dieb-Beschwörer (Shadowlord) durch die Spielwelt stapfen.

Ihr seid zudem flexibel, was die Kombinationen angeht und könnte diese immer wieder anpassen. Lediglich die Basisklasse ist festgelegt und kann nicht geändert werden. Eure Sekundärklasse dagegen legt ihr wieder ab und wählt eine andere, wenn ihr etwas Neues ausprobieren möchtet.

Alle Klassen und Kombis werden euch bis zum Release des MMORPGs Ashes of Creation genauer vorgestellt.

Mehr über vier der Klassen aus Ashes of Creation – Kleriker, Tank, Magier und Ranger – erfahrt ihr in unserem Artikel.