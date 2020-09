Warum gibt es eigentlich Tank, Heiler, DD in MMORPGs?

In MMORPGs übernehmen Spieler oft drei Rollen: Damage Dealer, Tank und Heiler. Dies wird als „Holy Trinity“ bezeichnet. Woher kommt das und ist das überhaupt noch zeitgemäß?

Was genau ist die „Holy Trinity“? Im Grunde werden die Klassen in einem MMORPG in drei Bereiche eingeteilt. Dazu gehören Damage Dealer (also Schadensausteiler), die viel Schaden verursachen, Heiler, welche die Gruppe heilen und buffen (stärken) sowie Tanks, die dazu da sind, Schaden auf sich zu ziehen und die anderen zu beschützen.

Damage Dealer sind meist Zauberer oder Assassinen, die aber über wenig Selbstschutz verfügen.

Heiler sind in der Regel Kleriker, die ebenfalls nicht an vorderster Front kämpfen sollten.

Tanks sind oft Krieger, die mit starker Rüstung und vielen Lebenspunkten die Feinde zu sich locken.

Das Holy Trinity-System stammt aus Pen & Paper-Rollenspielen wie Dungeons & Dragons.

Ein sehr bewährtes System

Woher stammen diese Rollen? Schon zu den Anfangstagen der Pen & Paper-Rollenspiele erstellten sich die Spieler ihren Helden aus unterschiedlichen Klassen.

Im originalen Dungeons & Dragons aus dem Jahr 1974 gab es zunächst nur 3 Klassen:

Den Cleric (Kleriker)

(Kleriker) den Fighting Man (Kämpfer)

(Kämpfer) den Magic-User (Zauberkundiger)

Erst mit einer Erweiterung kam der Dieb als vierte Klasse hinzu. Später folgten dann noch diverse Subklassen, wie Paladine, die Rollen wie Krieger und Kleriker miteinander mischten.

Aus den drei genannten Haupt-Klassen folgten die Rollen, welche die Spieler in den Abenteuern einnahmen. Der Kleriker war dazu da, die anderen zu heilen und zu unterstützen, der Kämpfer beschützte die Gruppe und zog die Monster auf sich und die Zauberkundigen teilten von den hinteren Rängen Schaden mit Feuerbällen oder Blitzen aus.

Und genau daraus hat sich das Holy-Trinity-System von MMORPGs abgeleitet.

Warum gibt es diese Rollen? Rollenspiele sind seit jeher sehr taktisch. Das zeigte sich schon im ersten Dungeons & Dragons. Die Kämpfe wurden dort meist auf Spielplänen ähnlich wie bei strategischen Brettspielen ausgefochten.

Dabei spielte die Position der Helden und Gegner eine wichtige Rolle. Beispielsweise bei Abständen zwischen den Figuren – oder wenn ein Charakter oder ein Feind von hinten angegriffen werden konnte, was Schadens-Boni gab.

Also musste sich die Spielergruppe gute Taktiken überlegen. Und dabei kamen die Klassen, respektive Rollen, ins Spiel.

Kämpfer an vorderster Front

Magier hinten

Kleriker flexibel zum Heilen

Jeder Spieler suchte sich die Rolle aus, die ihm am besten gefiel und welche ihm gut lag. So wurden die Klassen ausgespielt. Jeder war in seiner Rolle – ein Rollenspiel eben.

Dieses System hat sich bewährt und kommt selbst bei modernen Pen & Paper-RPGs noch oft zum Einsatz. Computerspiele haben dies ebenfalls übernommen. In Single-Player-RPGs mit Party ist es wichtig, den Charakteren ihre Rollen zuzuweisen und diese taktisch auszuspielen. In MMORPGs übernehmen eben Spieler die einzelnen Parts.

Das MMORPG Everquest Next wollte Tank, Heiler und DD abschaffen.

Die Zeiten ändern sich

Ist das System heute noch modern? Nicht jedes MMORPG setzt auf das Holy-Trinity-System. Schon Ultima Online zeigte 1997 als im Grunde erstes MMORPG überhaupt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Beispielsweise, seinen Helden frei anhand von Skills zu entwickeln, um flexibler zu sein, was die eigene Rolle angeht.

Sony Online Entertainment (SOE) wollte mit dem nie erschienenen Everquest Next ebenfalls weg von diesem starren Rollensystem. Während Everquest 1 das klassische System aufgriff und die Holy-Trinity-Rollen bot, sollte Everquest Next etwas Neues einführen. Dies lag mit daran, dass die Entwickler die KI der Gegner so stark verbessern wollten, dass ein Tank keinen Sinn mehr ergab. Die Monster würden sich von ihm nicht ablenken oder anlocken lassen.

SOE wollte ein flexibleres, spannenderes System erschaffen, bei dem Spieler nicht zu Heil-Bots oder Schadensabsorbierern wurden oder Zauberer einfach ihre Skill-Rotation durchführten, bis der Kampf dann endlich vorbei wäre. Die Kämpfe sollten sich dynamischer abspielen mit Feinden, die sich intelligenter verhielten. Daraus wurde aber nichts. SOE stoppte 2016 die Entwicklung von Everquest Next.

Dies zeigt aber, dass es andere Möglichkeiten gibt, seinen Charakter in einem MMORPG zu spielen, ohne dabei in starre Rollen gedrängt zu werden. Diese starren Rollen führen mitunter dazu, seinen Charakter nicht so entwickeln oder ausleben zu können, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat.

Manchmal passt eine der drei Rollen vielleicht gar nicht zum eigenen Spielstil oder als Solo-Spieler hat man es extrem schwer, wenn man einen Kleriker verkörpern möchte. Als Tank dagegen ist es deutlich einfacher, alleine voranzukommen.

Das Holy Trinity-System hat also seine Nachteile und ist nicht für jedes Spiel und jede Spielweise perfekt geeignet.

Guild Wars 2 setzt auf ein Soft Trinity-System, das im Grunde eine Art „verstecktes Holy Trinity“ ist.

Klassisch bleibt beliebt

Dennoch ist das System nach wie vor beliebt. Guild Wars 2 beispielsweise wollte zu Beginn ebenfalls kein Holy Trinity haben, führte dies aber inzwischen quasi doch ein. Das Soft-Trinity-System von GW 2 bietet euch die Möglichkeit, zwar spannende Professionen zu wählen, die aber dann doch in dieselben Muster verfallen. Im Grunde kann also jede Klasse ein Heiler, Tank oder DD sein. Nur ist dies nicht so offensichtlich dargestellt.

Gerade diejenigen, die sehr ehrgeizig ein MMORPG spielen und möglichst effektiv vorgehen wollen, sehen im Holy-Trinity-System Vorteile:

Rollen sind festgelegt, jeder weiß, was er zu tun hat.

Anführer können sich auf die einzelnen Spieler verlassen, die ihre Klassen entsprechend effektiv ausbauen.

Es ist möglich, das Vorgehen gut taktisch zu planen.

Es handelt sich um ein erprobtes und verlässliches System.

Diese Punkte sorgen dafür, dass eine Spielergruppe sehr effektiv beispielsweise einen Raid absolvieren kann.

Sogar Spieleschmieden profitieren vom Holy-Trinity-System: Spiele-Entwickler dagegen bekommen die Möglichkeit, ihre MMORPGs viel einfacher zu designen. Etwa, was die Kämpfe angeht. Diese werden mit der Holy Trinity im Hinterkopf gestaltet. Es gibt dann Orte auf dem Schlachtfeld in einem Bosskampf, an denen die DDs stehen und Schaden austeilen können. Bosse lassen sich von Tanks kurzzeitig ablenken.

Darüber hinaus erhöht dieses System die Wiederspielbarkeit. Wer lange Zeit einen Tank verkörpert hat, will vielleicht als Healer oder Damage Dealer neu anfangen und schauen, wie sich das MMORPG dann anfühlt.

Das Holy-Trinity-System blickt also auf eine lange Tradition zurück. Und selbst, wenn es nicht zu jedem Spiel passt, so besitzt es dennoch Vorteile, die Spieler und Entwickler heute noch zu schätzen wissen.

Wie seht ihr das? Mögt ihr das Holy-Trinity-System oder ist dies für euch inzwischen überholt?

