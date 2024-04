Streit zwischen 2 Twitch-Streamern eskaliert: Wird persönlich und hässlich

In den USA ist ein Streit zwischen zwei Gaming-Influencern eskaliert. Die Twitch-Streamer Asmongold und Kaceytron mögen einander nicht, jetzt kam es zu heftigen Anfeindungen. Kaceytron warf dem erfolgreichen Streamer vor, er habe indirekt den Tod seiner Mutter verschuldet. Für Asmongold ist die Streamerin irrelevant und hasserfüllt.

Wie begann der Streit?

Die beiden Streamer mögen einander nicht, so viel ist klar. Asmongold hatte sich auf Twitch kritisch zu “Pro-Palästina”-Protesten geäußert, bei denen Leute, wie bei uns die “Klimakleber”, die Straße blockieren. Für ihn sei das Quatsch, damit hindere man nur Arbeiter dabei, zur Arbeit zu kommen, und ändere nichts an den politischen Verhältnissen im nahen Osten (via twitter).

Kaceytron, die eine andere Position vertritt, twitterte am 25. April:

Asmongold hasse sich selbst mehr, als jeder andere ihn hassen könne. Daher führe er so einen dreckigen Lebensstil, obwohl er Multimillionär sei. Man könne zu diesem „ekelerregenden Mann“ nichts sagen, was ihn dazu bringt, seinen schmutzige, hasserfüllte Art zu ändern.

Asmongold sei ein „echter Stinker.“

Später sagte sie, sie habe für Asmongold so viel Mitgefühl, wie er für die Kindern, die im Gaza-Streifen in die Luft gejagt werden: Keins (via twitter).

Was kam zurück? Asmongold wollte sich das nicht bieten lassen und nannte Kaceytron „fett” und sie sei eine Frau, die ihr Leben damit vergeude, Pott zu rauchen. Wenn einer stinke, dann ja wohl sie.

Kaceytron wirft Asmongold vor, indirekt den Tod seiner Mutter verschuldet zu haben

So eskalierte der Streit: Kaceytron sagte dann in einem Stream, Asmongold habe indirekt den Tod seiner Mutter verschuldet, weil er sie trotz ihrer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) weiter unter widrigen Umständen habe leben lassen. Als Multimillionär hätte er alle Ressourcen einsetzen müssen, um ihr zu helfen.

Sie habe weit weniger Geld als er, würde sich aber besser um ihre Liebsten kümmern.

Woher kommt diese enorme Feindseligkeit? Asmongold sagt, Kaceytrons Anfeindungen hätten gar nichts mit ihm zu tun. Das sei eine seit 10 Jahren irrelevante Streamerin, die damals nur erfolgreich war, weil sie ihre Brüste in die Kamera hielt. Mittlerweile sei sie von jüngeren Frauen, wie seiner Ex-Freundin Pink Sparkles, abgelöst worden, und irrelevant.

Als Pink Sparkles sie auf Twitch überholte, sei Kaceytron schon furchtbar neidisch geworden und habe ihr unterstellt, Viewbots zu verwenden.

Asmongold und seine damalige Freundin, Pink Sparkles.

Kaceytron versuche nur Geld zu verdienen und relevant zu bleiben, indem sie auf Leute einhackt, von denen sie hofft, dass Zuschauer sie noch mehr hassen als Kaceytron selbst.

Asmongold sagt, er glaube daran, dass Leuten, die schlimme Sachen sagen, auch Schlimmes widerfährt. Er warte ab, bis das Karma zuschlägt.

Kaceytron hingegen glaubt, Asmongold sei neidisch auf sie und werfe ihr daher seit Jahren einen promiskuitiven Lebensstil vor, weil sie in einer glücken Beziehung lebe, die er nie erreichen könne. Frauen seien nur mit ihm zusammen, weil sie sich für Geld und Ruhm interessieren.

xQc mischt sich ein, bekommt auch eine mit

Wie sehen das andere? Der Streamer xQc stellt sich klar auf die Seite von Asmongold. Er sagt, Geld gebe Freiheit. Und es sei Freiheit so zu leben, wie man will. Warum rege sich Kaceytron überhaupt auf? Sie habe doch auch eine Menge Geld und entscheide sich eben dazu, übergewichtig zu sein und den ganzen Tag Pott zu rauchen.

Dafür muss sich xQc wiederum anhören, er sei degeneriert und spielsüchtig. Außerdem wisse er, dass andere viel besseren Content machten als er.

Kaceytron.

Das steckt dahinter: Es ist sicher zum Teil auch ein Kampf um Aufmerksamkeit, aber hier äußern sich auch die verschiedenen Lebensstile und Sichtweisen der Menschen, die in den USA noch stärker ausgeprägt sind als bei uns.

Das ist schon eine erhebliche Antipathie zwischen den verschiedenen Polen und ihren Ansichten, was richtig und was falsch ist, in Bezug auf die unterschiedlichsten Themen, von Cannabis-Konsum oder politischen Protesten.

Die USA ist gespalten und das zeigt sich immer wieder in solchen Fehden.

Außerdem gibt es wohl einfach enorme Rivalitäten und Antipathien zwischen Gaming-Influencern untereinander, die immer wieder ausbrechen:

