31-Jährige verdient kein Geld auf YouTube trotz 7 Millionen Views am Tag, weil sie ungeschriebene Regel brach

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist der Stand: Tatsächlich hat YouTube am 20. Oktober alle Kanäle von SSSniperWolf de-monetarisiert, ihr also die Möglichkeit genommen, Werbung zu schalten und damit über YouTube Geld zu verdienen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to