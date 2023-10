YouTube dreht ihr den Geldhahn ab, Rezo zerstört sie – Jetzt gibt eine YouTuberin auf

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Der Fall nahm so große Ausmaße an, dass selbst der berüchtigte CDU-Zerstörer Rezo sich in einem Video auf Deutsch damit beschäftigt hat, das mittlerweile über 330.000 Aufrufe gesammelt hat. Im Video erklärt Rezo, dass die YouTuberin schon immer durch Kritikunfähigkeit aufgefallen sei und sich das Verhalten, das sich jetzt so dramatisch zeigt, schon früh abgezeichnet habe.

Letztlich ging sie aber in einer Weise vor, die der Kritiker und weite Teile der Öffentlichkeit selbst als „Belästigung“ empfanden: Denn sie tauchte vor dem Haus ihres Kritikers auf, forderte ihn zu einem Gespräch auf und übertrug das live auf Instagram, an ihre 6 Millionen Follower.

Weshalb hat sie gerade Ärger? Die YouTuberin wurde seit einigen Wochen von einem Kollegen scharf kritisiert: Der YouTuber jacksfilms warf ihr vor, sie reagiere nicht wirklich auf Videos, sondern betreibe „Content-Klau“: Lade also fremde Videos hoch, leiste in den Reaktionen aber zu wenig Eigenes, um dadurch „transformativen Content“ zu bieten.

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Seit Wochen tobte es eine Kontroverse um die größte Reaction-YouTuberin SSSniperwolf (31). Viele Creators in den USA forderten ihren Bann, selbst der deutsche Rezo beschäftigte sich in einem Video mit ihr und letztlich drehte ihr YouTube den Geldhahn ab.

