Beliebter deutscher Gaming-YouTuber zeigt, wie man auch nach 13 Jahren noch relevant bleibt

Ein Überraschungs-Erfolg war für PietSmiet die Simulation „Kebab Chefs!“ Wie Brammen verrät, könne er sich selbst nicht erklären, warum ausgerechnet dieses Spiel unter so vielen Games, die täglich auf Steam erscheinen, so erfolgreich geworden sei. Daraus entsteht eine interessante Dynamik, denn solche skurrilen Spiele können von der Aufmerksamkeit der Content Creator profitieren: Twitch-Streamer machen seltsame Spiele für 24-Stunden berühmt und die Zuschauer lieben es

Die ersten Gaming-Videos auf dem YouTube-Kanal von PietSmiet sind Mitschnitte ihrer Matches in CoD. Relativ schnell fing die Gruppe dann an, Let’s Plays zu EVE Online zu veröffentlichen. Später kamen andere Spiele wie Half-Life und Portal dazu. Die einzelnen Folgen waren dabei recht kurz, mit einer Laufzeit von 10 bis 15 Minuten.

Was wir gemerkt haben im Laufe der Jahre ist, dass es immer wieder Momente gibt, wo wir ganz abrupt unseren Content umgestellt haben. Weil wir dann einfach gesagt haben, wir probieren jetzt was Neues aus.

So hat sich PietSmiet verändert: Auf die Frage, welche Veränderung für PietSmiet in den letzten Jahren die wichtigste gewesen wäre, erklärt Brammen, dass man das nicht an einem großen Ereignis festmachen könne. Stattdessen erfinde sich die Gruppe immer wieder neu:

