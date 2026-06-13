MMORPG-Experte von Twitch entlarvt eine Lüge der Fans, durch die Streamer tausende Zuschauer verlieren können

Der Twitch-Streamer Josh Strife Hayes übersprang im MMORPG Final Fantasy XIV die Cutscenes. Skandal! Doch er hat eine gute Erklärung.

Das war die Situation: Der MMORPG-Streamer Josh Strife Hayes war im April 2026 in Final Fantasy XIV unterwegs. Dabei beging er jedoch eine Gaming-Sünde: Er übersprang die Cutscenes. Dabei gehört doch ausgerechnet die Story zu einer der großen Stärken des MMORPGs.

In einem Stream von Anfang Juni sprach Josh Strife Hayes über die Entscheidung. Dort erklärt er, dass er sich beim Streamen ohnehin nicht wirklich auf die Handlung konzentrieren könne. Denn dafür müsse er die Zwischensequenzen still anschauen, und das sei nicht unterhaltsam für die Zuschauer.

Ein Fan versichert ihm: Die Zuschauer gäben ja ihr Einverständnis, die Handlung zu verfolgen. Solange er sich damit wohlfühle, könne er die Cutscenes ruhig still schauen – doch das stimmt laut Josh Strife Hayes so nicht.

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Alles eine Frage der Balance

Was ist die Lüge? Dabei handelt es sich um genau solche Sätze, die Twitch-Streamer immer wieder von ihren Fans lesen: Spiel, was oder wie du magst. Wir sind deinetwegen hier, wir schauen dir bei allem zu. Das mögen die einzelnen Personen in diesem Moment zwar auch so meinen, numerisch gesehen entspricht das laut Josh Strife Hayes jedoch einfach nicht der Wahrheit: Sobald man aufhöre, zu sprechen, verliere man Tausende von Zuschauern.

Käme jemand in den Stream, der die YouTube-Videos mag, sich aber nicht für Final Fantasy XIV interessiert, und werde erst einmal mit einer 7-minütigen Cutscene und einem schweigenden Streamer konfrontiert, würde die Person einfach wieder gehen.

Der Content Creator erklärt: Beim Streamen gehe es darum, eine Balance zu finden zwischen dem, was einem selbst Spaß mache, und dem, was die Zuschauer sehen wollen. Konzentriere man sich zu sehr auf das eine, brenne man schnell aus.

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Steht er damit alleine da? Keineswegs. In der Vergangenheit haben sich schon mehrere Twitch-Streamer zu dem Dilemma geäußert. Papaplatte erklärte bereits 2023, dass deutsche Streamer regelrechte Angst davor hätten, Gaming zu zeigen, da sie sofort Zuschauer verlieren würden, wenn sie die „Just Chatting“-Kategorie verließen.

Gerade bei kleineren Streamern kann das entscheidend dafür sein, wer seine Miete zahlen kann und wer nicht. Größere Streamer können sich hingegen eher auch Mal leisten zu sagen: Mir doch egal, wenn WoW meinen Kanal killt.

Wie seht ihr das? Überspringt ihr Cutscenes oder ist das ein absolutes No-Go für euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Um ein ähnliches Thema ging es kürzlich auch im Stream vom Gronkh. Der entschied sich, künftig weniger Reactions zu zeigen, obwohl diese extrem beliebt auf Twitch sind und als regelrechter Geld-Cheat gelten. Stattdessen will er sich wieder mehr auf Gaming-Inhalte konzentrieren.