Papaplatte erklärt, was im deutschen Twitch falsch läuft: Streamer haben Angst, Gaming zu zeigen

Kevin „Papaplatte“ Teller (26) gehört zu den größten Streamern im deutschen Twitch und streamt bereits seit 10 Jahren. Ein aktuelles Phänomen stört ihn jedoch: Die Kategorie Just Chatting habe überhandgenommen.

Was stört Papaplatte auf Twitch? In einem aktuellen Stream sprach Papaplatte darüber, dass Reactions und die „Just Chatting“-Kategorie auf Twitch überhandgenommen haben. Der Streamer nimmt sich in dieser Hinsicht selbst nicht aus, auch er würde diese Inhalte regelmäßig zeigen.

Papaplatte betont, dass seine Streaming-Kollegen nicht kritisieren möchte: Das seien schon gute Inhalte und ja auch das, was die Leute sehen wollen. Seiner Meinung nach sei das Verhältnis zwischen Just Chatting und Gaming-Content aktuell jedoch unausgeglichen.

Papaplatte sagt, er muss sich zum Zocken zwingen

Was ist das Problem mit Just Chatting? Die Kategorie entstand Ende 2018 aus der IRL-Kategorie und ist seit 2020 konstant das meistgesehene „Spiel“ auf Twitch, auch, wenn sie zwischenzeitlich von aktuellen Releases und Events verdrängt wird.

Die Plauder-Kategorie erlaubt es Streamern, mit ihren Zuschauern zu interagieren, ohne dabei zocken zu müssen. Da es vielen Fans um die Nähe zu ihren Twitch-Lieblingen geht, erfreut sich die Kategorie großer Beliebtheit. Manche Streamer sind fast ausschließlich in Just Chatting unterwegs, andere eröffnen ihre Streams damit, ehe sie zu einem Spiel wechseln.

Viele Zuschauer sehen Just Chatting jedoch als Abkehr vom Gaming-Fokus, den Twitch ursprünglich hatte. Insbesondere Reaction-Streams, die unter dieser Kategorie laufen, stehen oft in der Kritik, weil sie als „faul“ empfunden werden und Streamer sich an den Inhalten anderer bereichern würden.

Warum zeigen Streamer Just Chatting? Für die Beliebtheit der Kategorie unter Twitch-Streamern gibt es sicherlich vielfältige Gründe. Laut Papaplatte hätten viele Content Creator in seinem Umfeld regelrecht Angst, die Kategorie zu verlassen: Denn dann würden sie sofort Zuschauer verlieren. Fürs Zocken würde sich einfach kaum noch jemand interessieren.

Der Streamer bedauert das zwar, sagt jedoch, er könne das gut verstehen, gerade bei kleineren Streamern: „Wenn du halt nicht von 19.000 auf 15.000 droppst, sondern von 3.000 auf 1.000, [dann ist es] halt auf einmal entscheidend, ob du deine Miete zahlen kannst.“

Einen Zusammenschnitt des Streams haben wir euch hier eingebunden:

Für Papaplatte gibt es keine richtige Erklärung für das Phänomen. Den Kommentar eines Zuschauers, es seien einfach schon lange keine guten Spiele mehr erschienen, weist er mit einem Verweis auf das kürzlich erschienene Soulslike Lies of P zurück.

Der Twitch-Streamer gibt allerdings zu, dass es auch ihn Überwindung kosten würde, die „Just Chatting“-Kategorie zu verlassen, obwohl er eigentlich mehr Lust hätte, zu zocken. Da müsse er sich selbst etwas zwingen, so Papaplatte.

Wie sehen das die „Just Chatting“-Streamer? Noch im Stream erhält Papaplatte einen Anruf vom befreundeten Streamer Stegi, der eigentlich für Minecraft bekannt ist. In den letzten 30 Tagen war er jedoch überwiegend in Just Chatting unterwegs. Stegis Statistiken auf der Analyse-Seite TwitchTracker hatten Papaplatte überhaupt dazu veranlasst, das Thema anzusprechen.

Der Streamer bestreitet, Just Chatting nur „wegen der Zahlen“ zu zeigen, es mache ihm einfach am meisten Spaß. Papaplatte hält allerdings dagegen: Vielleicht mache es ihm nur Spaß, weil es eben am erfolgreichsten wäre.

Nicht alle Streamer profitieren jedoch von Just Chatting. MontanaBlack, die ehemalige Nummer 1 im deutschen Twitch, hat fast die Hälfte seiner Zuschauer eingebüßt, seit sich sein Fokus vom Gaming entfernt hat: