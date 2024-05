5 Spiele, die mit beeindruckender Grafik überraschen

Die Grafik von Videospielen entwickelt sich von Anfang an stetig weiter. Wo einige Spiele aktuell doch zurück zu den Wurzeln gehen, wollen die Spiele in dieser Liste zeigen, wie viel eigentlich möglich ist.

In dieser Liste findet ihr fünf Spiele, die vor ihrem Release schon mit ihrer beeindruckenden Grafik überzeugen konnten. Einige dieser Spiele könnt ihr schon in diesem Jahr erwarten. Bei anderen handelt es sich um Projekte, die noch kein genaues Release-Datum haben.

Black Myth: Wukong

Entwickler: Game Science, Release: August 2024, Plattform: PC, PS5, Xbox

Was ist das für ein Spiel? Black Myth: Wukong zählt zu den meist erwarteten Spielen dieses Jahres. Am 20. August könnt ihr es dann endlich auf Steam, der PS5 und Xbox spielen.

Das Soulslike des Entwicklerstudios Game Science ist inspiriert von der chinesischen Folklore rund um den Affenkönig Sun Wukong. Neben einer damit vermutlich interessanten Story und einem mystischen Setting in einer Open-World beeindruckt das Spiel aber schon im Vorfeld mit seiner Grafik. Diese zeigt definitiv, was technisch heutzutage so alles möglich ist und wirkt nicht nur in den Cutszenes, sondern auch beim Gameplay beeindruckend und flüssig.

Als Spieler nutzt ihr im Kampf den berühmten Stab des Affenkönigs, der sich verlängern lässt. Zusammen mit Zaubern und anderen Angriffen könnt ihr euch so vielen Gegnern verschiedenster Größen und Arten stellen. Wie gewaltige die Bosskämpfe dabei ausfallen können, wurde bereits auf der gamescom 2023 gezeigt.

Unrecord

Entwickler: Studios Drama, Release: TBA, Plattform: PC

Was ist das für ein Spiel? Unrecord ist ein Singleplayer-Shooter, der von einem einzelnen Entwickler gemacht wird und seit einigen Jahren im Internet wegen seiner realistischen Grafik für Aufsehen sorgt. Ihr verfolgt das Gameplay aus der Perspektive einer Bodycam, also einer Kamera, die der Charakter direkt am Körper trägt. Schon die ersten Bilder, die es von dem Spiel zu sehen gab, sehen täuschend echt aus.

Als Spieler müsst ihr dabei aber nicht nur durch die Gegend schießen und eure Feinde aus dem Weg räumen. Unrecord soll komplexe Dialoge mit NPCs beinhalten, die euch dann auch vor moralisch schwere Entscheidungen stellen sollen. Diese wiederum scheinen dann auch die Story zu beeinflussen. Auf Steam heißt es, dass Unrecord mit einem Detektiv-Roman oder Thriller verglichen werden könne.

The Bird That Drinks Tears

Entwickler: Krafton, Release: TBA, Plattform: PC

Was ist das für ein Spiel? Viel ist über dieses Spiel noch nicht bekannt, da es bis jetzt einen ersten Trailer gab, aber kaum weitere Informationen. Laut Videobeschreibung auf YouTube soll das Spiel auf dem koreanischen Fantasy-Roman “The Bird That Drinks Tears” (Originaltitel: The Nhaga Eater) basieren.

Wenn auch noch nicht viel bekannt ist, beeindruckt das Spiel schon mit dem ersten Trailer viele Spieler. Denn dieser glänzt einfach mit einer wunderschönen und fast zu perfekten Grafik. Ob die Entwickler dieses Niveau dann beibehalten können und auch beim Gameplay grafisch beeindrucken werden, lässt sich erst sagen, wenn es mehr Informationen und Videos gibt.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Entwickler: CSC Games, Release: September 2024, Plattform: PC, Xbox

Was ist das für ein Spiel? S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist der Nachfolger eines bekannten Survival-Shooter aus dem Jahr 2007. Ihr kämpft euch erneut durch Tschernobyl, wo die Flora und Fauna nach der Atomkatastrophe mutierte und die Stadt Pripjat zu einer militärischen Sperrzone wurde.

Der Shooter beeindruckt mit einer photorealistischen Welt und nach allem was man bis jetzt sehen konnte dazu noch mit sehr flüssigem Gameplay. Vor allem der Einsatz von Licht und Schatten trägt zu der gesamten Atmosphäre des Spiels bei und lässt die Umgebung unglaublich realistisch erscheinen.

Project M

Entwickler: NCSoft, Release: TBA, Plattform: TBA

Was ist das für ein Spiel? Projekt M ist ein neues Spiel von NCSoft, über das aber noch nicht so viel bekannt ist. Auf welchen Plattformen ihr das Spiel irgendwann erwarten könnt, ist noch unklar. Im Trailer sieht man allerdings teilweise die Knöpfe eines PlayStation-Controllers. Es liegt also nahe, dass das Spiel zumindest auf der PS5 erscheint.

Im Trailer erinnert das Spiel vom Gameplay her an Titel wie Detroit Become Human aber auch Resident Evil. Ihr scheint eine Art Ermittler zu spielen, der in einer Art technischen Parallelwelt die reale Welt vor fiesen Leuten rettet. Das jedenfalls ist der Eindruck, den die ersten Videos vermitteln. Was genau hinter der Story steckt, bleibt dann abzuwarten.

Deutlich ist jedoch, dass das Spiel grafisch die Latte ziemlich hochsetzt. Cutszenes und Gameplay unterscheiden sich kaum voneinander und sehen beide unglaublich realistisch aus.