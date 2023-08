Sehnsüchtig erwartetes Action-RPG zeigt gewaltige Bosskämpfe – „Es sieht jedes Mal noch besser aus“

Black Myth Wukong ist ein angekündigtes Action-RPG, welches zurzeit von vielen Spielern sehnsüchtig erwartet wird. Im Rahmen der gamescom 2023 wird euch jetzt neues Gameplay präsentiert.

In dem neuen Gameplay-Trailer werden in einer kleinen Zusammenstellung mehrere Bosskämpfe vorgestellt. Die Kreaturen, die euch in diesen Kämpfen entgegentreten, sind eine Mischung aus mehreren Wesen.

So begegnet ihr einem riesigen Affen mit schwarzen Flügeln oder einem schweineartigem Wesen mit Drachenhörnern und Schweif. Hier der neueste Trailer zu Black Myth Wukong:

Die gezeigten Kämpfe sind grafisch hervorragend gemacht und begeistern mit der Liebe zu Details. An einigen Stellen sorgen kleine „Voicelines“ für die passende Stimmung und das Gefühl, einen wahren Affenkönig zu spielen.

Ebenfalls ist zu erkennen, dass sich die Kleidung der Spielfigur in den verschiedenen Kämpfen verändert hat. Dies könnte bedeuten, dass der Charakter individuell gestaltbar ist oder sich selbstständig den verschiedenen Gebieten und Gegebenheiten des Spieles anpasst. So oder so ist es ein schönes Feature, welches zeigt, wie viel Liebe die Entwickler in das Spiel stecken.

Der gesamte Trailer wird von der Hintergrundmusik im klassischen chinesischen Opernstil perfekt abgerundet.

Weiterhin sorgt Black Myth mit diesen neuen Eindrücken für Begeisterung bei den Spielern, wie in den Kommentaren via YouTube deutlich wird:

TheLordofEntropy findet: „Die Animationen sind so krank. Ich liebe es, wie der Affenboss beim Angreifen sein Schwert zwischen Hand und Fuß wechselt.“

NoThanksBro4 schreibt: „Da steht quasi schon Game of the Year drauf. […]“

Reezy884 ist der Meinung: „Wir brauchen endlich ein Release Date!“

@ovoj: „Jedes Mal, wenn sie es zeigen, sieht es noch besser aus.“

Wenn ihr jetzt noch mehr von Black Myth Wukong sehen wollt, schaut hier vorbei:

Wird Black Myth: Wukong der nächste Hit aus China nach Genshin Impact?