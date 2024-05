Wer an die Figur Black Widow denkt, der denkt automatisch an Scarlett Johansson. Doch vor ihrem großen Durchbruch als Superheldin ging es ihr nicht so gut, denn sie war kurz davor, mit ihrem Beruf aufzuhören, als sie für Iron Man 2 erstmal eine Absage kassierte.

Zwar hatte Scarlett Johansson schon vor Iron Man 2 einige Rollen. Man denke an sowas wie Lost in Translation, wo sie mit dem 34 Jahre älteren Bill Murray zusammenspielte. Immerhin spielte sie, seit sie 9 Jahre alt war, im Theater und hat somit ihr Leben lang Erfahrung gesammelt.

Der Verlauf ihrer Karriere gefiel ihr aber vor Iron Man 2 nicht. Sie wurde für ihre Rolle in Lost in Translation zwar viel gelobt; wie sie in einem Interview mit Variety verriet, drängte sie dieser Erfolg in eine Bombshell-Richtung .

Ich glaube, mir wurde jedes Marilyn-Monroe-Drehbuch angeboten, das es je gab

Wie Scarlett Johansson erzählt, wurde sie damals sehr auf ihr Äußeres reduziert. Sie selbst sagt, sie glaube, sie hätte jedes Marilyn-Monroe-Drehbuch aller Zeiten angeboten bekommen. Vor allem die Absagen zu der Zeit haben ihr zu schaffen gemacht.

Sie bewarb sich nämlich für den 2013 erschienenen Science-Fiction-Film Gravity von Alfonso Cuarón. Sie wollte die Rolle von Dr. Ryan Stone spielen. Doch sie wurde für die Rolle abgelehnt und im finalen Film spielte Sandra Bullock die Figur. Auch für die Rolle der Black Widow in Iron Man 2 wurde sie abgelehnt, wie sie im Interview erklärt.

Ich hatte mir diese Rolle so sehr gewünscht. Das war sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich fühlte mich wirklich frustriert und hoffnungslos. Ich fragte mich: „Mache ich den richtigen Job?“ Scarlett Johansson über ihre Wunschrolle in Gravity (Quelle: Variety)

Eigentlich sollte Emily Blunt die Superheldin verkörpern. Die Schauspielerin konnte die Dreharbeiten aber wegen anderer Verträge nicht wahrnehmen, da sie für den Film Gullivers Reisen verpflichtet war. Scarlett Johansson fragte sich zu der Zeit, ob es das Ende ihres kreativen Weges sei.

Letztendlich erhielt Johansson aber eine zweite Chance und spielte einen kurzen Auftritt in Iron Man 2. Das war ihr großer Blockbustererfolg und daraufhin war sie fester Bestandteil des Marvel Cinematic Universe und spielte da in insgesamt 9 Filmen mit.

Auch abseits des Blockbuster-Kinos ging es ihrer Karriere besser. Sie spielte in hochgelobten und kreativen Filmen mit. Für die Filme Marriage Story und Jojo Rabbit erhielt sie sogar Oscar-Nominierungen.

Daraufhin lernte sie ihren Job wieder lieben: „Plötzlich war mir klar: Ich liebe diesen Job immer noch. Und das hat meine Leidenschaft für die Arbeit neu entfacht. Ich fühlte mich weniger ängstlich.“ Am 10. Oktober kann man sie in der englischen Version von Transformers One zumindest hören: Transformers bekommt dieses Jahr einen neuen Film, doch die Community weiß nicht, was sie davon halten soll