„Es war herzzerreißend“: Schauspielerin Emily Blunt wollte Black Widow in Iron Man 2 spielen, doch ein Vertrag hinderte sie daran

Einige Schauspieler*innen bekommen so viele Rollen angeboten, dass sie sich entscheiden müssen, für welchen Film sie vor die Kamera treten. Die Dreharbeiten können nämlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. So musste Schauspielerin Emily Blunt die Rolle der Black Widow in Iron Man 2 ausschlagen, allerdings war die Entscheidung nicht freiwillig.

Wieso ist es nicht Emily Blunt geworden? Statt Emily Blunt sehen wir in vielen Marvel-Filmen Scarlett Johansson in der Rolle der Black Widow. Eigentlich wollte Blunt ebenfalls in die Rolle von Natasha Romanoff schlüpfen, wie Black Widow mit bürgerlichem Namen heißt.

Doch ein Vertrag hinderte sie daran. Im Podcast „Happy Sad Confused” bereut sie es, dass sie die Rolle nicht annehmen konnte (via facebook.com):

Ich hatte bereits einen Vertrag für Gullivers Reisen. Ich wollte Gullivers Reisen nicht machen. […] Es hat mir ein wenig das Herz gebrochen, weil ich so stolz auf die Entscheidungen bin, die ich treffe, und auf die Filme, die ich mache.

Blunt spielte bereits in Der Teufel trägt Prada mit und hatte sich dadurch vertraglich verpflichtet, an weitere zukünftige Filme von 20th Century Fox gebunden zu sein. Dadurch konnte sie leider nicht an der Marvel-Produktion teilnehmen.

Es gab sogar noch weitere Filme, die sie gerne gemacht hätte. Durch die vertragliche Bindung musste sie allerdings allen Filmen absagen, an denen sie lieber mitgewirkt hätte als an Gullivers Reisen.

Iron Man 2 macht das Rennen an den Kinokassen

Blunt wird die Entscheidung unter anderem aufgrund der Beliebtheit der beiden Filme bereuen. Während Gullivers Reisen keine Fortsetzung bekam, war Scarlett Johansson ein fester Bestandteil des Marvel-Universums.

Mittlerweile hat die Schauspielerin mit ihrer Rolle als Black Widow abgeschlossen, doch davor war sie in ganzen acht Filmen des MCU zu sehen:

Iron Man 2

Marvel’s The Avengers

The Return of the First Avenger

Avengers: Age of Ultron

The First Avenger: Civil War

Avengers: Infinity War

(Captain Marvel, Endszene)

Avengers: Endgame

Black Widow

Auch die Kritiken bei IMDb zeigen, dass Iron Man 2 beim Publikum besser ankam als Gullivers Reisen. Der Film liegt bei einer Wertung von 4,9 von 10 Sternen, Iron Man 2 kann hingegen zwei Punkte mehr absahnen.

Die Beliebtheit geht mit den Umsätzen der Filme einher: Während Gullivers Reisen 237,4 Millionen Dollar einbrachte, kam Iron Man 2 auf einen Bruttoumsatz von 623,9 Millionen Dollar. Es gibt also gleich mehrere Gründe, wieso sich Blunt so über das Ausschlagen der Rolle ärgern dürfte.

