„Es war eine große Würstchenparty“ – Scarlett Johansson erklärt, wie es war, Marvel-Filme zu drehen

Nach über einem Jahrzehnt verlässt Scarlett Johansson das MCU. In der Zeit trug sie als Natasha Romanoff nicht nur zu beeindruckenden Szenen bei, sondern vor allem zur weiblichen Präsenz in Marvel-Filmen. Darüber sprach sie zuletzt mit Gwyneth Paltrow in einem Podcast.

Welche Bedeutung hatte Scarlett Johansson für das MCU? Das Superhelden-Genre hat sich in den letzten 10 Jahren stark verändert, insbesondere was die Anwesenheit weiblicher Charaktere betrifft. Es dauerte bis 2019, als mit Captain Marvel der erste Film mit einer weiblichen Hauptrolle bei Marvel erschien.

Seit Iron Man 2 spielt Scarlett Johansson die Rolle der Agentin Natasha Romanoff und ist uns dort unter anderem durch ihre geschickten Nahkampftechniken im Gedächtnis geblieben. Im Laufe der Zeit spielte sie die Rolle in acht Marvel-Filmen und präsentierte nicht nur ihre Fähigkeiten im Kampf, sondern auch als Hackerin, Schützin und Spionin.

Hier seht ihr einen Trailer zu Black Widow:

Wie war ihr Start bei Marvel? Scarlett Johansson wurde bei ihrem ersten Auftritt in Iron Man 2 herzlich von ihrer Kollegin Gwyneth Paltrow aufgenommen. Diese spielte die Rolle der Pepper Potts und hat sich über weibliche Unterstützung gefreut:

„Wir waren so aufgeregt, dass du da warst, und ich war so glücklich, eine andere Frau in der Nähe zu haben“, habe Paltrow laut unserer Partnerseite 3D Juegos in einem Podcast gegenüber Johansson geäußert. Johansson erinnert sich daran und sagt: „Du hast immer wieder gesagt: Oh Gott sei Dank!“ und entgegnete, dass es ihr später ähnlich ergangen sei.

Über Erfahrungen am Set sprechen auch andere Schauspieler. Der Luigi Darsteller aus dem Mario Film von 1993 enthüllte ein ziemlich pikantes Detail.

Johansson wünscht sich mehr weibliche Repräsentation

Wie fühlte sie sich als Frau bei Marvel? Als sie The Avengers gedreht habe, sei sie eine von sehr wenigen Frauen gewesen. Sie habe die Unterrepräsentation weiblicher Charaktere gespürt und beschreibt das männerdominierte Filmset als „eine riesige Würstchenparty“ (via Insider). Sie war eine der weiblichen Stars, die sich für einen „rein weiblichen Marvel-Film“ eingesetzt haben.

Diese Gruppe von Schauspielerinnen ist unglaublich kraftvoll, und wenn sie zusammenkommen, ist es explosiv und unaufhaltsam. Also ja, ich setze mich dafür ein. Ich denke, das Publikum möchte es, und ich gehöre definitiv dazu. Scarlett Johansson via Insider

In welchen Marvel-Filmen spielte sie mit? Scarlett Johansson spielte in acht Marvel-Filmen die Rolle der Natasha Romanoff. In einem weiteren Film trat sie nur in einer Endszene auf.

Iron Man 2

Marvel’s The Avengers

The Return of the First Avenger

Avengers: Age of Ultron

The First Avenger: Civil War

Avengers: Infinity War

(Captain Marvel, Endszene)

Avengers: Endgame

Black Widow

Hat Scarlett Johansson mit Marvel abgeschlossen? Gegenüber Gwyneth Paltrow habe sie im Podcast gesagt, dass sie mit ihrer Rolle der Black Widow abgeschlossen habe. Es scheint somit unwahrscheinlich zu sein, dass sie nochmal zu Marvel zurückkehrt.

Sie sei fertig, sagt sie im Podcast zu Paltrow. „Das Kapitel ist vorbei. Ich habe alles getan, was ich tun musste.“ Das erneute Spielen einer Figur über ein Jahrzehnt hinweg sei eine einzigartige Erfahrung für sie gewesen.

Das Zepter wurde in Endgame an ihre Schwester Yelena Belova (Florence Pugh) übergeben, die wir in Thunderbolts sehen werden. Und was die weibliche Repräsentation betrifft, können wir auf The Marvels gespannt sein, der Ende dieses Jahres ins Kino kommt.

