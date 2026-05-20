Die Gerüchte über ein RPG zu Herr der Ringe sind wahr und heilen meine von Amazon geschundene Seele

Die Katze ist aus dem Sack: Nach Kingdom Come Deliverance II hat Warhorse Studios ihre nächsten beiden Projekte angekündigt. Mehr Kingdom Come Deliverance und ein RPG zu ausgerechnet Der Herr der Ringe. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß öffnet schonmal die Champagner-Flasche.

Was wurde jetzt angekündigt? In einem Post auf X.com vom 20. Mai 2026 kündigte Warhorse Studios ihre nächsten beiden Gaming-Projekte an. Zum einen soll es ein neues Kingdom-Come-Abenteuer geben. Zum anderen bestätigen sie alle zuletzt aufgekommenen Gerüchte: Sie arbeiten an einem Open-World-Game zu „Der Herr der Ringe“.

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat die Ankündigung gesehen und lässt gerade im Office die Korken knallen. Weil dieses Game könnte alles werden, was man sich als Mittelerde-Fan wünschen kann.

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Platz machen, Amazon! Warhorse übernimmt Mittelerde!

Herr der Ringe begleitet mich seit meiner Teenager-Jahre und besonders intensiv, seit ich im Sommer 2025 in ein Glorfindel großes Lore-Loch inklusive Silmarillion gefallen bin. In der Zeit habe ich mich entsprechend nach richtig guten Mittelerde-Games umgesehen und habe mich zuerst unglaublich auf das MMORPG gefreut, das bei Amazon Games entstehen sollte. Dann kam es zu den Entlassungen und dem vermutlich vorzeitigen Ende des Projektes.

Ich war so frustriert und traurig, dass ich sogar in das uralte – aber immer noch exzellente – Herr der Ringe Online reingezockt habe: Ich hatte richtig Lust auf Amazons MMORPG zu Herr der Ringe – Jetzt queste ich mit Elrond im Original von 2007 und es ist alt, aber oho!

Und jetzt sollen ausgerechnet die Macher von Kingdom Come Deliverance ein neues RPG rund um Mittelerde entwickeln? Mit einer Open World? Die Leute, deren RPGs mir seit etwa acht Jahren von einer ganzen Reihe verschiedensten Freunden aus den unterschiedlichsten Freundeskreisen ans Herz gelegt werden? (Ich bitte hiermit um Entschuldigung an Phil und Steffi – ich habe schlicht noch keine Zeit gehabt.)

Wenn Warhorse Studios auch nur Ansatzweise so viel Energie, Engagement und Liebe zum Detail in Mittelerde steckt, wie sie es für die Kingdom-Come-Games getan haben, hat dieses Spiel das Potential, das bisher beste Game zur IP zu werden.

Weil: Kingdom Come Deliverance ist richtig gut – das sagt auch unser Redakteur Karsten Scholz zum zweiten Game.

Natürlich heißt es jetzt erstmal abwarten und Tee trinken. Aber wenn ich mir das leichte herumeiern in der Kommunikation bei Amazon ansehe im Vergleich zum Track-Record von Warhorse Studios? Dann weiß ich, auf wessen Projekt ich setzen werde.

Wie geht es euch damit? Lasst eure Gefühle jeglicher Art doch gerne einmal in den Kommentaren da. Und wenn ihr nachlesen wollt, was ich mit der Kommunikation bei Amazon meine, macht ihr am besten direkt in dieser News weiter: Neues Statement von Amazon zum MMORPG von Herr der Ringe lässt Hoffnung bestehen, dass es noch nicht ganz tot ist