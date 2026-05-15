Neues Statement von Amazon zum MMORPG von Herr der Ringe lässt Hoffnung bestehen, dass es noch nicht ganz tot ist

Das Schicksal des MMORPGs zu Herr der Ringe von Amazon Games ist immer noch unklar. Ein neues Statement bringt nicht gerade viel Licht ins Dunkel, lässt aber die Hoffnung auf ein Comeback bestehen.

Was für ein neues Statement gibt es jetzt? Eurogamer hat ein neues Statement veröffentlicht, das von Amazons Head of Games Jeff Grattis stammt. Die Redaktion habe den Chef gefragt, wie es um das MMO zu Herr der Ringe stehen würde. Das Team hätte nämlich vertrauliche Quellen, die bestätigen würden, dass das Spiel schlussendlich gecancelt worden sei.

Seine Antwort könnt ihr hier ins Deutsche übersetzt lesen:

Unser Kreativteam arbeitet weiterhin daran, ein fesselndes neues Spielerlebnis zu entwickeln, das Tolkiens Welt gerecht wird; wir arbeiten eng mit Middle-earth zusammen und sind nach wie vor begeistert von dieser IP.

Was bedeutet das? Wie Eurogamer schreibt, würde das bedeuten, dass das MMORPG schlussendlich gecancelt worden sei. Doch die Kollegen von MassivelyOP stellen fest, dass es sich dabei gar nicht um eine Bestätigung der Einstellung der Entwicklung handeln würde.

Schließlich steht in dem Statement nirgendwo explizit, dass die Entwicklung abgebrochen wurde. Worum es sich bei dem neuen Spielerlebnis handelt, lässt Grattis in seiner Antwort aus. Es könnte sich dabei sowohl um das MMORPG als auch um ein völlig neues Game aus einem anderen Genre handeln.

Somit besteht also immer noch die Chance, dass das MMO noch nicht völlig eingestellt wurde. Es kann nämlich sein, dass Amazon Games nochmal einen Strategiewechsel erwägt, wie es schon in anderen Bereichen der Fall ist.

Video starten Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns Autoplay

MMORPG-Abteilung schrumpft auf das Minimum

Wie sieht es denn noch mit MMORPGS bei Amazon Games aus? Auch wenn die Chancen für das Spiel von Herr der Ringe höher als 0 % sind, so stehen die Chancen doch schlecht, dass es je als MMO veröffentlicht wird. In Sachen MMORPGS baut das Unternehmen gerade nämlich stark ab:

Zudem wurde ein Eintrag zum Herr-der-Ringe-MMO auf der Seite entfernt. Warum das alles schlechte Zeichen für die Zukunft von MMORPGS bei Amazon Games sind, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen: Kein neues MMORPG zu Herr der Ringe: Amazon entfernt letzten Hinweis auf das Projekt