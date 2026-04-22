Amazon tilgt heimlich den letzten Hinweis auf das MMORPG zu Herr der Ringe

Die Verantwortlichen von Amazon Games treiben ihren Strategiewechsel voran, bald könnten sie überhaupt nichts mehr mit MMORPGs zu tun haben.

Was ist das für ein Strategiewechsel? Mit dem plötzlichen Ende von New World kündigten die Verantwortlichen von Amazon Games im Oktober 2025 einen Strategiewechsel an. Man wolle die Investitionen in große Eigenprojekte (speziell MMORPGs) drosseln und sich stattdessen auf den eigenen Cloud-Gaming-Service Luna und die Entwicklung von Casual/KI-fokussierten Games konzentrieren.

Die Publisher-Rolle für Throne and Liberty und Lost Ark sollte fortgesetzt werden. Begleitet wurden die Maßnahmen durch umfassende Entlassungen, wobei es das MMORPG-Studio in Irvine mit am härtesten erwischt haben soll.

Im Januar 2026 folgte dann auch ein Wechsel an der Spitze: Christoph Hartmann hatte als Chef der Amazon Game Studios den Fokus auf MMORPGs über Jahre angetrieben, nach dem Strategiewechsel verließ er das Unternehmen. Seine Position wurde bis heute nicht eins zu eins neu besetzt.

Zum im Mai 2023 angekündigten MMORPG für Herr der Ringe hatte sich Amazon Games seinerzeit nicht geäußert. Die Äußerung einer ehemaligen Senior-Entwicklerin deutete darauf hin, dass auch das ambitionierte Projekt eingestellt worden sein könnte. Sie war sich sicher, dass ihr das neue Herr-der-Ringe-MMO geliebt hättet.

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Kein Statement, kein Eintrag, kein MMORPG

Was für einen neuen Hinweis gibt es? Auf der offiziellen Spiele-Übersicht auf amazongamesstudios.com war das Mittelerde-MMO noch bis vor wenigen Wochen gelistet – wie beispielsweise die Wayback Machine mit der Version der Seite vom 19. Februar 2026 zeigt.

Das war der letzte Hoffnungsschimmer, auf den man als Genre- und Herr-der-Ringe-Fan zeigen konnte: Siehste, da steht’s noch, ist nicht eingestellt! Auch wir sind monatlich bei der Übersicht vorbeigesurft, um zu schauen: Ist es noch auf der Liste?

Am vergangenen Wochenende war es dann soweit: Mit Blick auf den MMORPG-Talk auf der CAGGTUS 2026 führte uns unser Weg ein weiteres Mal bei der Spiele-Übersicht von Amazon Games vorbei und sahen … kein MMORPG für Herr der Ringe. Verschwunden ist außerdem das Open-World-Rennspiel, das in Zusammenarbeit mit Maverick Games entstehen sollte.

Dafür findet sich in der Liste jetzt zusätzlich zu den beiden Tomb-Raider-Projekten, Throne and Liberty, Lost Ark und KI-Richter Snoop Dogg ein neues Deckbau-Spiel für das Universum von Masters of the Universe (ihr wisst schon: bei der Macht von Grayskull!), das am 5. Juni 2026 für Luna erscheinen soll.

Ein offizielles Statement von Amazon Games zur Einstellung des Herr-der-Ringe-Projekts gab’s im Zuge der Anpassung der Übersicht nicht.

Das hier war bis vor kurzer Zeit ein Teil der Spiele-Übersicht von Amazon Games.

Die MMORPG-Abteilung schafft sich ab

Was passiert bei Amazon Games noch? Von außen bekommt man den Eindruck, dass sich Amazon Games spätestens mit der Abschaltung der Server von New World am 31. Januar 2027 komplett aus dem MMORPG-Genre verabschieden möchte:

Mit Henry und Roxx hat das Team von Lost Ark im März 2026 zwei wichtige Säulen verloren, die in den vergangenen Jahren wichtige Gesichter und Ansprechpartner für die Community waren.

Ebenfalls im März verließ mit Globalization Design Manager Daniel „Tico“ Lafuente das Gesicht von Throne and Liberty die Amazon Game Studios. Für NCSoft ist er nun als Director of Product Management tätig.

Beide Personaländerungen zeigen, dass Amazon Games seine Publishing-Aufgaben für Throne and Liberty sowie Lost Ark sukzessive zurückfährt. Es würde uns nicht wundern, wenn man diese in den kommenden Monaten an die jeweiligen Entwickler bei NCSoft und Smilegate zurückgibt, um das Thema MMORPGs ab 2027 komplett hinter sich lassen zu können.

Dazu passt, dass sich NCSoft bei Aion 2 selbst um das Publishing im Westen kümmern möchte. Es scheint zudem fraglich, ob Amazon Games nach den beiden aktuellen Tomb-Raider-Projekten überhaupt noch eine Rolle in der AAA-Games-Industrie spielen wird. Schon jetzt ist die Bilanz des Konzerns katastrophal: Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns