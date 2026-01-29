Der Chef von Amazon Games verlässt das Unternehmen, war das Gesicht für MMORPGs

MMORPGNews
3 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Der Chef von Amazon Games verlässt das Unternehmen, war das Gesicht für MMORPGs

Die Ära der großen Videospiele bei Amazon Games geht zu Ende. Nach dem Aus bei New World und den wohl gestoppten Entwicklungen am „Herr der Ringe“-MMORPG verlässt nun auch der Chef das Unternehmen.

Wer verlässt das Unternehmen? Laut einem Post von Branchen-Insider Jason Schreier verlässt der Chef von Amazon Game Studios, Christoph Hartmann, das Unternehmen. Der deutsche Manager stammt ursprünglich aus Rosenheim und war für Amazon die letzten Jahre das Gesicht der MMORPGs.

Seit seiner Übernahme entstanden die großen Eigenproduktionen wie New World und die beliebten Veröffentlichungen asiatischer Spiele wie Lost Ark und Throne and Liberty, die allesamt hunderttausende Spieler anlockten. Doch seine Ära bei Amazon Games endet wohl.

Mehr zur traurigen Geschichte erfahrt ihr hier:

Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Der Chef von Amazon Games verlässt das Unternehmen, war das Gesicht für MMORPGs New World erhält das nächste, lange gewünschte Feature – Spieler fühlen sich verschaukelt: „Warum macht ihr das alles erst jetzt?“ New World hat mir in den letzten 2 Wochen so viel Spaß gemacht wie kein anderes Spiel, aber am meisten begeistert mich die Community New World: Aeternum Wartungsarbeiten am 21.10.2025 – Alle Infos und Patch Notes Amazon wollte Big Player für Games sein – Das Ende von New World vervollständigt eine traurige Geschichte des Scheiterns „Es fühlt sich endlich wieder lebendig an“ – Ein totgeglaubtes MMORPG von Amazon erfreut sich an einem kleinen Hype und der Grund ist ein neues Update In einem MMORPG von Amazon fordern eure Tanks euch bald dazu auf, sie zu kicken New World schafft nach schwierigen Jahren die Trendwende und begeistert seine Community – Der Grund ist ganz simpel New World Aeternum: So bewertet die Community die Open Beta – „Es ist so schön, wieder Spieler in der Welt zu sehen“ New World Aeternum erscheint heute: Das ist alles neu mit der Season of Opportunity Das MMORPG New World kämpft gerade mit sinkenden Spielerzahlen auf Steam, stellt neuen Negativ-Rekord auf New World will mit der neuen Season ein Problem lösen, doch einige Spieler sind damit unzufrieden

Amazon Games stellt um

Wieso verlässt der Chef das Unternehmen? Die genauen Gründe sind derzeit noch unklar, die Informationen über das Aus des deutschen Managers stammen von Bloomberg-Journalist und Branchen-Insider Jason Schreier auf Bluesky. Entsprechend fehlt derzeit noch eine persönliche Erklärung Hartmanns.

Klar ist jedoch, dass bei Amazon Games gerade ein Kurswechsel stattfindet. Während man seit der Übernahme von Hartmann vor allem auf die ganz großen und erfolgreichen MMORPGs und Produktionen gesetzt hat, ist diese Ära nun zu Ende. Der einstige 2K-Chef stand für die AAA-Qualität und hatte noch viel vor, wie er unseren Kollegen von GameStar erklärte. Doch um seine Projekte steht es jetzt schlecht.

Die Bestandsaufnahme:

Genau diese Entwicklung, weg von den Blockbuster-Titeln hin zum Dienstleister beim Cloud-Gaming, könnte der Grund für das Aus des deutschen Managers sein. Die Ausrichtung bei Amazon Games hat sich stark verändert.

Was ist Cloud-Gaming?

Cloud-Gaming ist eine Dienstleistung, bei der das Spiel nicht auf dem eigenen Gerät läuft, sondern in der Cloud. Die Eingaben des eigenen Geräts werden an den Dienst übertragen, auf der Cloud ausgeführt und das Bild des Spiels wieder zurück übertragen. So lassen sich hardwarehungrige Titel von jedem Gerät und ohne Download spielen.

Cloud-Gaming statt MMORPGs

Wiederholt Amazon den Fehler von Google? Mit Google Stadia gab es bereits vor einigen Jahren den Versuch eines Tech-Giganten, den Gaming-Markt mit einem ausgeklügelten Cloud-Gaming-Angebot zu erobern. Doch trotz großer finanzieller Mittel blieb den Spielern nur ihr Controller erhalten, der Rest wurde abgestellt.

Obwohl der Service technisch interessant war, fehlten dem Dienst die richtigen Spiele, vor allem weil man Titel, die man zum Beispiel bereits auf Steam besaß, erneut kaufen musste. Amazon versucht es hier mit einer Kooperation mit GOG, das sich zuletzt erst von CD Project getrennt hat (via gameswirtschaft.de).

Wer ein Prime-Abo bei Amazon hat, kann dadurch viele der Titel von GOG.com einfach und ohne zusätzliche Kosten über den Cloud-Gaming-Dienst spielen. Doch trotz der Verbindung der beiden Dienste fehlt eine starke Bibliothek wie bei Steam oder dem wohl größten Konkurrenten Xbox, der Cloud-Gaming als Bestandteil seines „Xbox Gamepass“ anbietet. GOG bietet vor allem ältere Titel an und die meisten PC-Spieler haben ihre Bibliothek bei Steam.

Dabei ist der Cloud-Service-Dienst „Luna“ von Amazon nicht neu, er startete schon 2020 als Konkurrenzprodukt zu Google Stadia. Ob Amazon es besser macht, als Google mit Stadia, bleibt noch abzuwarten.

Mehr zum Thema
Sauercrowd erlebt bisher bittersten Verlust: Twitch-Streamer gerät bei grauen Gegnern in Panik, aktiviert aus Versehen Selbstzerstörung
von Karsten Scholz
„Solange ich CEO bin, wird es das nicht geben“ Chef eines neuen MMORPGs erklärt seine Haltung zum Pay2Win
von Cedric Holmeier
Die 15 MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler (Update für STO)
von Karsten Scholz

Mit dem Aus von Chef Christoph Hartmann endet auch die Ära von Amazon als großer Hoffnungsträger für westliche MMORPG-Produktionen. Doch die Geschichte von Amazon und Gaming reicht bis 2008 zurück: Amazon wollte nicht nur ein Big Player für Games sein, sondern Steam vom Markt verdrängen … und das schon seit 17 Jahren

Quelle(n): bsky.app, YouTube GameStar
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Guild Wars 2 Raids 2026

Guild Wars 2 krempelt im Februar einen Teil des Endgames um, möchte Raids zugänglicher machen

Lost Ark steckt in Schwierigkeiten Spielcharakter Böse Titelbild

Während alle über New World sprechen, leidet heimlich gerade ein anderes MMORPG von Amazon

WoW TBC Classic Anniversary Release

Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback

Past Fate Titelbild Kampf

Neues Mittelalter-MMORPG startet bald auf Steam, ihr könnt es aber schon jetzt spielen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx