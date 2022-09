Google Stadia schließt nach 3 Jahren – Wollte große Konkurrenz für PlayStation und Xbox sein

Der Cloud-Gaming Dienst „Stadia“ von Google wird beendet: Bereits in wenigen Monaten wird das Projekt geschlossen.

Wann schließt Stadia? Google wird seinen Cloud-Gaming-Dienst „Stadia“ am 18. Januar 2023 beenden. Bis dahin soll der Service noch zugänglich sein. Das bestätigte Phil Harrison, Vice President und General Manager des Stadia-Projekts, in einem Statement (via Google-Blog).

Was passiert mit meinen Käufen? Laut dem Statement wird Google sämtliche Hardware-Käufe, die durch den Google-Store vorgenommen wurden, erstatten. Dasselbe gilt für alle Games und DLCs, die über den Stadia-Store gekauft wurden.

Die Erstattungen sollen bis Mitte Januar 2023 über die Bühne gehen.

Bis zum Stichtag am 18. Januar 2023 sollen Spieler noch Zugriff auf ihre Bibliotheken haben, um ihre Spiele abzuschließen. Dann wird Google Stadia beendet – nur etwas mehr als drei Jahre nach dem Start am 19. November 2019.

„Hat nicht den Zuspruch gefunden, den wir erwartet hatten“

Warum schließt Stadia? In dem Statement geht Harrison kurz auf die Gründe für die Entscheidung ein: „Obwohl der Ansatz von Stadia, Spiele für Verbraucher zu streamen, auf einer starken technologischen Grundlage aufgebaut war, hat er bei den Nutzern nicht den Zuspruch gefunden, den wir erwartet hatten, sodass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, unseren Stadia-Streaming-Dienst einzustellen.“

Stadia wurde ursprünglich als neuer Konkurrent für die großen, etablierten Gaming-Plattformen wie PlayStation, Xbox und PC vorgestellt.

Mit Stadia sollten Spieler ihre Games auf alle möglichen, kompatiblen Smartphones, PCs, Laptops, Tablets oder TV-Geräte streamen können – auf Basis einer schnellen Internetverbindung.

Das System hob aber offensichtlich nie in der Form ab, wie man es sich bei Google erhofft hatte.

Der bekannte Gaming-Insider Jason Schreier berichtete Anfang 2021, dass Google sehr hohe Summen in das System und Portierungen beliebter Spiele wie Assassins Creed und The Division investierte. Auf Twitter betont Schreier dies nochmal zum aktuellen Aus:

Allerdings soll zumindest die Technik hinter Stadia in anderen Projekten weiterleben.

Was passiert mit der Stadia-Technik?

Wie Harrison im Statement erläutert, habe sich die Technologie hinter Stadia bewährt und würde über Gaming hinausgehen: „Wir sehen klare Möglichkeiten, diese Technologie in anderen Bereichen von Google wie YouTube, Google Play und unseren Augmented Reality (AR)-Bemühungen anzuwenden – und sie auch unseren Branchenpartnern zur Verfügung zu stellen, was unserer Meinung nach der Zukunft des Gamings entspricht.“

Man wolle dem Gaming treu bleiben und weiterhin an neuen Tools und Technologien arbeiten, um den Bereich zu fördern: „Für das Stadia-Team wurde der Aufbau und die Unterstützung von Stadia von Anfang an von der gleichen Leidenschaft für Spiele angetrieben, die auch unsere Spieler haben. Viele der Mitglieder des Stadia-Teams werden diese Arbeit in anderen Bereichen des Unternehmens fortsetzen.“

Bereits Anfang 2022 wurde eine mögliche Umstrukturierung Stadias diskutiert, etwa um die Technologie anderen Entwicklung zur Verfügung zu stellen, während der reine Gaming-Aspekt in den Hintergrund rücken sollte. Dieser Schritt scheint nun endgültig vollzogen zu werden.