Aktuell gibt es Gerüchte, dass sich bei Googles Service Stadia einiges ändern soll. Die Community rund um Stadia befürchtet, dass sie am Ende das Nachsehen haben müssen. MeinMMO erklärt, worum es geht.

Was ist Stadia? Stadia ist ein Cloud-Dienst von Google, wo ihr eure Spiele in der Cloud zocken könnt. Ihr installiert nichts mehr auf eurer Festplatte, sondern zockt die Spiele über die Stadia-Server. Im Gegensatz zu etwa GeForce Now könnt ihr jedoch keine Steam-Spiele streamen, sondern müsst die Spiele bei Stadia kaufen.

Nun gibt es jedoch Gerüchte, dass Google seinen Cloud-Service umkrempeln möchte. Schon lange gibt es Diskussionen darüber, dass Google Stadia kaum oder nur wenig entwickelt. Doch die neusten Gerüchte beunruhigen auch die Spieler, die dem Dienst noch treu sind.

Die Umstellung von Gaming auf Technologie bei Stadia ist nicht überraschend

Bereits vor ziemlich genau einem Jahr, am 1. Februar 2022, erklärte Phil Harrison, Vize-Präsident und General Manager bei Google, dass man die „Stadia Games and Entertainment“-Abteilung schließen werde. Stattdessen wolle man Stadia als Technologie-Plattform weiter ausbauen.

Bereits hier dürfte vielen Gamern klar gewesen sein, dass Gaming bei Stadia schon lange nicht mehr im Vordergrund steht. Dass Google seinen Cloud-Dienst umbauen will, wirkt insgesamt wenig überraschend. So soll laut einem Insider Google mehrere Millionen Euro in Stadia investiert haben.

Was soll jetzt genau passieren? Die aktuellen Gerüchte erzählen, dass Google seine Technologie hinter Cloud-Gaming dazu nutzen möchte, um etwa Entwickler zu unterstützen. Diese Entwickler können dann etwa Spiele oder Demos in der Cloud ausprobieren.

So berichtet das Online-Magazin Business Insider, dass intern schon lange über eine Umstellung diskutiert wird. Gaming sei nur noch ein sehr kleiner Anteil:

Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter sagten, die Priorität liege nun auf dem Proof-of-Concept für Google Stream und der Sicherung von White-Label-Geschäften. Ein Mitarbeiter schätzt, dass etwa 20 % der Aufmerksamkeit auf die Verbraucherplattform gerichtet sind. „Es gibt intern viele Leute, die die Plattform gerne am Laufen halten würden, also arbeiten sie wirklich hart daran, dass sie nicht stirbt“, sagten sie. „Aber sie sind nicht diejenigen, die die Schecks ausstellen.“ (via business-insider.com, Artikel hinter Paywall)

Was sagen die Gamer? Die Meinungen in der Community gehen stark auseinander. Viele sind enttäuscht von Googles Einstellungen und erklären, dass sie nicht bereit seien, in ein Produkt zu investieren, wenn man nur 20 % Aufmerksamkeit bekomme (via reddit.com).

Vor allem über die Aussage mit den 20 % empören sich viele User. Viele fühlen sich als zahlende Gamer nicht genug gewürdigt und von der Aussage herabgestuft, nur weil man nicht genug zahle.

Andere erklären, dass sie keine Spiele kaufen oder das Abo zahlen werden, „weil sie Angst haben, weiterhin Zeit und Geld in etwas zu investieren, von dem sie wissen, dass das jederzeit enden kann.“ (via reddit.com)

Einige befürchten sogar, dass die Zeit von Stadia für Gamer bald ganz zu Ende sei. Doch man hoffe immer noch, dass Google in Zukunft auch ein paar positive Nachrichten für den wackelnden Cloud-Dienst habe.

Stadia startete mit einigen Problemen, die bis heute andauern

Bereits zum Release hatte Stadia mit einigen Problemen zu kämpfen. Dazu gehörte etwa die stark eingeschränkte Auswahl von Spielen. Denn zum Release bot Stadia kaum Spiele an und wer auf Stadia spielen wollte, musste sich viele Vollpreis-Titel noch einmal auf Stadia kaufen.

Google bot rund um den Kosmos „Stadia“ nicht nur Software, sondern auch Hardware wie Controller an. Doch insgesamt blieb der Erfolg sehr überschaubar. Bereits zum Release gingen die Meinungen zum neuen Cloud-Dienst stark auseinander. Das lag aber vermutlich auch daran, weil viele sich in Stadia ein „Netflix für Gamer“ erhofften, was es aber am Ende nicht war:

Erfolg oder Fail? Das sind die Kritiken und Hoffnungen zu Google Stadia