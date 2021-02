Google Stadia schließt Entwickler-Studio, ohne bisher ein Spiel veröffentlicht zu haben

Wie geht es mit Stadia weiter? Im Blogpost wurde mehrfach betont, dass man an Cloud-Gaming glaube und darin die Zukunft sehe. Nutzer von Stadia sollen weiterhin Zugriff auf die Spiele haben. Der Dienst wird also nicht eingestellt.

Um erstklassige Spiele von Grund auf zu entwickeln, bedarf es vieler Jahre und erheblicher Investitionen, und die Kosten steigen exponentiell an. Da wir uns darauf konzentrieren, auf der bewährten Technologie von Stadia aufzubauen sowie unsere Geschäftspartnerschaften zu vertiefen, haben wir entschieden, dass wir über die kurzfristig geplanten Spiele hinaus nicht weiter in die Bereitstellung exklusiver Inhalte unseres internen Entwicklungsteams SG&E investieren werden.

Die Mitarbeiter sollen in anderen Teams von Google unterkommen, wobei die Leiterin des Studios, Jade Raymond, die Firma verlassen hat. Raymond arbeitete zuvor bereits bei EA und Ubisoft und war an der Entwicklung von Assassin’s Creed beteiligt.

Was ist passiert? In einem Blogpost teilte Google mit, dass das hauseigene Studio SG&E (Stadia Games & Entertainment) geschlossen wird. Dies betrifft sowohl den Standort in Montreal als auch in Los Angeles.

