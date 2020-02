Google Stadia: Spiele, Tests, Updates und Preise – Alle Infos

Im November 2019 ist Google Stadia gestartet. Wie steht es nach einigen Monaten um die Plattform. Alles rund um Spiele, Tests, Controller und stellen mögliche Alternativen vor.

Was ist Google Stadia? Google Stadia ist eine cloudbasierte Gaming-Plattform von Google. Das bedeutet, dass ihr Spiele nicht mehr herunterladen müsst. Stattdessen spielt ihr die Spiele direkt über die Server von Google. Ihr braucht also keine Konsole oder einen starken Rechner, um Google Stadia nutzen zu können, weil alles über die Cloud von Google läuft.

Im folgenden stellen wir euch den Streaming-Dienst Google Stadia vor. Dabei erklären wir folgende Punkte vor:

Kosten, Anforderungen und Abo-Modelle

Internetverbindung und Latenz

Welche Spiele gibt es für Google Stadia?

Tests zu Google Stadia

Für wen eignet sich Google Stadia?

Stadia Controller und allgemeine Infos rund um Stadia

Google Stadia – Kosten, Abo, Verfügbarkeit, Internetverbindung

Google Stadia ist der neue Streaming-Dienst von Google.

Was kostet Google Stadia?

Seit dem 19. November ist Google Stadia offiziell verfügbar. Wer an Google Stadia interessiert ist, der muss sich die Premiere Edition im offiziellen Shop bestellen. Die Founder’s Edition ist mittlerweile ausverkauft. Die Premiere Edition kostet ebenfalls 129 Euro und bietet folgende Inhalte:

einen Zugangscode für Stadia Pro (3 Monate) für euch und einen Freund (Buddy Pass)

Stadia-Controller in Clearly White

ein Google Chromecast Ultra

im Gegensatz zur Founder’s Edition bietet die Premiere Edition keinen Stadia-Namen für Founder mehr

Der Google Stadia Controller in Clearly White, der der Premiere Edition beiliegt.

Nach der ausverkauften Founder’s Edition, bietet die Premiere Edition den offiziellen Einstieg in Google Stadia. Die Premiere Edition ersetzt die Founder’s Edition im Shop von Google.

Lohnt sich die Founder’s/Premiere Edition? Wir haben uns für euch das Vorbestellungspaket genauer angesehen. Wir schauen, welche Spiele ihr kostenlos bekommt und wie groß eigentlich die Ersparnisse sind, wenn ihr keinen 4k-fähigen Gaming-Rechner braucht. Außerdem erklären wir euch, was eigentlich ein Chromecast Ultra für einen Vorteil hat:

Google Stadia Pro kostet 9,99 € – Lohnt sich die Vorbestellung für 129€?

Welche Abo-Modelle von Stadia gibt es?

Google bietet zwei verschiedene Modelle für Stadia an:

Das kostenpflichtige Stadia Pro. 3 Probemonate sind in der Premiere Edition enthalten. Danach kostet das monatliche Abo Stadia Pro 9,99 Euro.

Das kostenlose Stadia Base. Google hatte angekündigt, dass dies im Laufe von 2020 eingeführt wird und das auslaufende Pro-Abos in Base umgewandelt werden.

So sieht die offizielle Vorstellung der beiden Modelle aus

Das ist Stadia Pro: Das Pro-Abo kostet 9,99 €. In Stadia Pro gibt es eine Auswahl an kostenlosen Spielen, auf die ihr, solange das Abo läuft, vollen Zugriff habt. Ähnliche Abo-Modelle kennen wir von der Xbox als Game Pass und der PlayStation mit PlayStation Now. Außerdem bekommt man mit Stadia Pro Spiele vergünstigt angeboten.

Spiele, die ihr gekauft habt, könnt ihr in der kostenlosen Version Stadia Base weiterhin nutzen – aber nur in einer maximalen Auflösung von 1080p und mit Stereo-Sound. Wollt ihr mit 4k und Surround-Sound spielen, dann benötigt ihr Stadia Pro – und auch eine Internetverbindung mit mindestens 35Mbps.

Das ist Stadia Base: Die kostenlose Version Stadia Base kommt voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020. Spiele, die ihr über Google Stadia gekauft habt, könnt ihr mit Stadia Base jederzeit spielen. Mit Stadia Base ist aber maximal eine Auflösung von 1080p und Stereo-Sound möglich.



Stadia Pro: Stadia Base: Ab wann verfügbar Teil der Founder’s Edition ab 2020 verfügbar Auflösung bis zu 4K bis zu 1080p Frame-Rate 60 FPS 60 FPS Sound 5.1 Surround-Sound Stereo Games können jederzeit gekauft werden Ja Ja Kostenlose Spiele werden regelmäßig veröffentlicht Ja, den Anfang macht “Destiny 2: The Collection“ Nein Exklusive Stadia Pro Angebote Ja Nein

Wie schnell muss die Internetverbindung sein?

Google Stadia ist ein Cloud-Gaming Dienst, der eine stabile und schnelle Internetverbindung voraussetzt:

Wer Google Stadia verwenden will, der benötigt mindestens 10 Mbit/s. Damit schafft man eine Auflösung von 720p.

Für Full-HD braucht man mindestens 20 Mbit/s, Google empfiehlt sogar eine Mindestbandbreite von 25 Mbps, wenn ihr flüssig in 1080p und 60fps spielen wollt.

Für 4K-Auflösung braucht man mindestens 30 Mbit/s und mehr.

Kann ich meine Internetverbindung für Stadia testen?: Ihr seid euch nicht sicher, wie schnell euer Internet ist und ob es für Google Stadia reicht? Dann überprüft eure Verbindung mit dem Test von Google (via projectstream).

Mithilfe von negativer Latenz möchte Google den Input Lags und der Latenzen beim Cloud-Gaming entgegen wirken. Google berechnet mithilfe dieses Tricks eine mögliche Latenz und versucht mögliche Lags abzuschwächen.

In welchen Ländern kann ich Google Stadia verwenden?

Momentan wird Stadia in folgenden Ländern angeboten:

USA (mit Puerto Rico und Alaska)

Kanada

Vereinigtes Königreich

Frankreich

Italien

Deutschland

Spanien

Schweden

Dänemark

Norwegen

Finnland

Belgien

Irland

Niederlande

Warum ist das wichtig? Ihr könnt Spiele und Google Stadia nur dort verwenden, wo Google Stadia auch unterstützt wird. Fahrt ihr für zwei Wochen nach Griechenland in den Urlaub, könnt ihr dort Google Stadia nicht verwenden.

Google Stadia – Spiele und Crossplay

In diesem Abschnitt erklären wir euch, welche Spiele es für Google Stadia gibt und ob Crossplay für bestimmte Spiele möglich ist.

Welche Spiele gibt es für Stadia?

Google hatte kurz vor Release sein offzielles LineUp für Stadia vorgestellt und damit die Kritik ausgelöst, dass Stadia zu wenig Spiele biete. Der Internetriese hat daher das Portfolio seines Streaming-Dienstes noch nachträglich um zehn weitere Titel erweitert. Neben Destiny 2 ist nun auch Samurai Showdown in Stadia Pro kostenlos enthalten.

Folgende Spiele sind aktuell über Google Stadia erhältlich (Stand 18.02.20):

Assassin’s Creed Odyssey

Attack on Titan 2

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Destiny 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

GRID

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Monster Energy Supercross 3

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown

Thumper

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tomb Raider (2013)

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Gibt es exklusive Spiele für Stadia?

Google hat mittlerweile auch eine Reihe exklusiver Titel angekündigt bzw. schon im Angebot. Dazu gehören unter anderem:

Get Packed (6 Monate zeitexklusiv)

GYLT

Orcs Must Die! 3

Stacks on Stacks (on Stacks)

Spitlings

Update 9.10.2019: Bethesda und id Software haben angekündigt, dass sich Dooms Eternal auf den 20. März 2020 verschieben (via Twitter) wird.

Offizielle Stellungnahme von id Software auf Twitter.

Als Grund für die Verschiebung nennt id Software, dass das Spiel weiter verbessert werden soll. Dafür versprechen sie auch neue Features, wie den Invasion Mode und Doom 64 soll auf allen Plattformen erscheinen.

Google Stadia und Destiny 2

Destiny 2 kostenlos auf Stadia: Destiny 2 ist für alle Stadia-Pro-Abonnenten kostenlos. Dazu gehören alle Inhalte, die bisher erschienen sind: Das Grundspiel, die Erweiterung Forsaken, die nächste Erweiterung Shadowkeep und alle DLCs, die es zwischendrin gab.

Spieler können ihre Charaktere von Xbox One und PC auf die Stadia transferieren können. Crossplay zwischen Steam, PlayStation, Xbox One und Google Stadia ist jedoch nicht möglich.

Mehr Informationen zu Destiny 2, zum Steam-Launch, Crossplay und Google Stadia findet ihr in unserem Artikel:

Destiny 2: Wie sieht es eigentlich mit Crossplay zwischen Google Stadia und Steam aus?

Bietet Google Stadia Crossplay mit anderen Plattformen?

Google Stadia bietet kein Crossplay. Es gibt ein eigenes, abgeschlossenes System, in dem ihr mit anderen Stadia-Spielern unterwegs seid. Bei Destiny 2 könnt ihr beispielsweise eure Charaktere nach Google Stadia transferieren.

So stellt zum Beispiel die Gamestar fest, dass Borderlands 3 auf Google Stadia eine veraltete Version sei (externer Link). Hier ist es dann erst recht problematisch, Savegames von der einen Plattform auf eine andere zu übernehmen, das gleiche Problem gilt übrigens auch fürs Crossplay.

Einer unserer Leser hat uns darauf hingewiesen, dass Cloudsaving zwischen Stadia und der PlayStation funktioniert.

Was hat sich seit dem Release von Stadia getan?

Seit dem Release im November 2019 hat sich bei Stadia einiges getan:

Google Stadia hat seine Streaming-Bibliothek von 22 auf 27 Titel erhöht

es sind 6 weitere Titel zu Stadia Pro gekommen, unter anderem im Februar 2020 GYLT und Metro Exodus. Rise of the Tomb Raider und Samurai Shodown sind dafür Ende Januar als kostenlose Titel wieder entfernt worden.

verbesserte Funktionen für den Chromecast Ultra und Unterstützung von weiteren TVs

Unterstützung von Google Assistant und Archievments

Ein zusätzlicher, zweiter BuddyPass für Stadia Founder

Google verspricht für 2020 außerdem weitere Verbesserungen (externer Link, via community.stadia) und zusätzliche Features. Dazu gehören

Support für 4K im Browser

Wirless Gameplay im Browser mit Stadia Controller Unterstützung

weitere Funktionen für den Google Assistant

Unterstützung weiterer Android Smartphones

Google Stadia – Steam, Battlenet, Uplay und Co

Kann ich meine Steam-Games auf Stadia spielen?

Derzeit werden externe Plattformen wie Steam, Origin oder Battlenet nicht unterstützt.

Der Grund dafür ist simpel: Wenn ihr ein Spiel über Google Stadia spielen wollt, müsst ihr entweder das Abo Stadia Pro kaufen oder müsst das Spiel über Stadia erwerben. Ihr könnt schließlich auch keine Xbox Spiele auf der PlayStation spielen, die ihr im Xbox-Store gekauft habt.

Google Stadia – Hardware, Features und erste Tests

Google Stadia – Die Hardware hinter der Cloud

Das wird euch zur Verfügung gestellt: An 7500 Standorten stehen Intel-x86-Prozessoren mit 2,7 GHz Taktung mit AVX2 und 9,5 Megabyte L2+L3-Cache. Außerdem arbeitet ein AMD-Grafikprozessor mit HBM2-Speicher, 56 Recheneinheiten und 10,7 teraFLOPS.

Die Daten werden auf SSDs gespeichert. Jedes System verfügt über eine Speicherbandbreite von 484 Gigabyte pro Sekunde und 16 Gigabyte RAM.

Wie funktioniert Google Stadia?

Google „leiht“ dir Rechner: Google bietet euch genug Leistung, topaktuelle Titel wie Tom Clancy’s The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey oder auch MMOs wie Destiny 2 und The Elder Scrolls Online zu spielen.

Google Stadia

Ihr könnt fast überall zocken: Mit Google Stadia verbindet ihr euch mit der Server-Struktur von Google und streamt eure Spiele im Browser eures Computers, Smartphones oder mit ChromeCast auf euren Fernseher – Highend-Hardware braucht ihr mit Google Stadia nicht mehr. Außerdem spielt es keine Rolle, ob ihr Windows, Mac oder Linux verwendet.

Habt ihr Spiele über Stadia schon gekauft, dann braucht ihr ab 2020 mit Stadia Base zum Spielen noch nicht einmal etwas zahlen. Google hatte angekündigt, dass Stadia Base im Laufe des Jahres 2020 erhältlich sein wird.

Tests zu Google Stadia

Mittlerweile gibt es eine ganze Fülle an Tests rund um Google Stadia. Die ersten Tests haben wir in unserem Artikel für Euch zusammen gefasst.

Auch unser Autor Jürgen Google Stadia schon auf der Gamescom 2019 ausprobieren dürfen. Jürgen spielte auf der Gamescom Doom Eternal mit dem Stadia Controller.

Vor allem als frisch gebackener Vater ist Jürgen daran interessiert, so wenig Zeit wie möglich in Updates und Downloads zu investieren, denn er will in seiner wenigen Zeit einfach spielen.

Ob es ihm gefallen hat und was seine Befürchtungen sind, das könnt ihr in seinem Erfahrungsbericht über Google Stadia lesen.

Für wen eignet sich Google Stadia?

Mac-User: Besonders für Mac-User könnte Google Stadia interessant sein. In Mac-Geräten stecken häufig nur schwache Grafikkarten und die Anzahl der verfügbaren Spiele ist stark begrenzt. Durch Stadia bieten sich hier ganz neue Möglichkeiten.

User mit schwacher Hardware: Besitzt ihr keine starke Hardware, wollt aber trotzdem aktuelle Titel zocken, dann könnte euch Google Stadia das Leben einfacher machen.

Spielt ihr daheim zum Beispiel nur auf einem Notebook, könnt ihr mit Google Stadia problemlos die Spiele über den Browser streamen oder per Chromecast Ultra auf den Fernseher übertragen. Die Voraussetzung ist jedoch, dass ihr eine stabile, schnelle Internetverbindung habt, da ihr das Spiel über die Server von Google streamt.

Habt ihr einen schwachen Rechner und eine schwache Internetverbindung, bietet euch Google Stadia keine Vorteile.

Early Adopter/Enthusiasten: Mit der Premier Edition bietet Google Enthusiasten die Möglichkeit, mit einem umfangreichen Paket direkt vom Start dabei zu sein. Besonders interessant ist hier der Google Stadia Controller.

Konsolen-Spieler: Besitzt ihr eine Konsole und seid im Besitz eines Xbox Game Pass oder einem Playstation Now-Abo, ist Google Stadia für euch weniger interessant.

Wollt ihr aber unabhängig von eurer Konsole sein und überall spielen, dann werft einen Blick auf Google Stadia. Der Vorteil liegt auf der Hand: Für rund zehn Euro im Monat könnt ihr immer aktuelle Hardware verwenden und braucht euch nicht alle paar Jahre eine neue Konsole kaufen.

Alternativ könntet ihr auf die neue Nex-Gen-Konsole von Sony warten: Sony hatte angekündigt, dass Cloud Gaming und Streaming bei der nächsten Generation wichtig werden sollen. Der Haken an der Sache: die neuen Generationen sollen voraussichtlich über 500 € kosten.

Google Stadia – Controller, Chromecast und Co

Brauche ich einen Stadia-Controller, kann ich meinen alten Chromecast verwenden und gibt es Alternativen? Im Folgenden wollen wir ein paar grundsätzliche Dinge erläutern.

Was ist der Google Stadia Controller?

Der Stadia-Controller

Was ist der Stadia-Controller? Ein Stadia-Controller ist in der Premier Edition für 129 Euro schon enthalten. Separat kostet der Controller 69 Euro und ist in den Farben Clearly White, Just Black und Wasabi erhältlich. Die Farbe Night Blue (Mitternacht) gab es nur mit der Founder’s Edition. Mittlerweile ist sie ausverkauft. Die Premiere Edition bietet den Controller in Clearly White.

Das bietet der Controller: Der Controller verfügt über zwei Analogsticks, vier Buttons und vier Schultertasten. Gyrosensoren sind nicht verbaut. Die Akkulaufzeit soll ähnlich wie bei der Konkurrenz sein. Möchte man den Stadia-Controller kabellos verwenden, benötigt man beim Start von Google Stadia zwingend einen Chromechast Ultra.

Wie gut sich der Controller schlägt und ob sich der Kauf des Stadia Controller lohnt, das haben wir hier für euch zusammengefasst:

Google Stadia Controller – Lohnt ein Kauf wegen der besonderen Features?

Stadia Controller bietet kein Stadia: Der Kauf eines separaten Controllers ist nur sinnvoll, wenn ihr euch die Founder’s oder Premiere Edition vorbestellt habt oder einen Buddy Pass besitzt. Mit dem Stadia Controller allein bekommt ihr keinen Zugriff auf Google Stadia!

Farben Clearly White

Just Black

Night Blue (nur in der Founder’s Edition erhältlich)

Wasabi WLAN Dual-Band-Konnektivität (2,4 GHz/5 GHz) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth Bluetooth Low Energy 4.2 (BLE) Headsetanschluss 3,5-mm-Kopfhöreranschluss für Kopfhörer mit oder ohne Mikrofon USB USB-C-Port zum Laden, zum Anschließen von Kabeln oder Zubehör wie USB-C-Headsets Gewicht 268 g Abmessungen 163 mm x 105 mm x 65 mm Akku Integrierter aufladbarer Lithium-Ionen-Akku Sonderfunktionen Assistant-Taste und Mikrofon Taste für Google Assistant zum Auslösen des eingebauten Mikrofons Aufnahmetaste Schnellzugriff auf Bild- und Videoaufnahmefunktion Preis 69 Euro

Ist mein Xbox/PlayStation-Controller mit Google Stadia kompatibel?

Laut Google könnt ihr alle gängigen Controller mit Google Stadia verwenden, wenn ihr im Browser oder auf Mobilgeräten spielt. Wollt ihr auf eurem Fernseher spielen, dann benötigt ihr jedoch den Stadia-Controller und Google Chromecast Ultra.

Ist mein Chromecast-Gerät mit Stadia kompatibel?

Der Chromecast Ultra als einziges Gerät mit Google Stadia kompatibel

Beim Start von Google Stadia ist nur Google Stadia Chromecast Ultra mit Stadia kompatibel. Besitzt ihr noch ein altes Chromecast-Gerät, zum Beispiel der dritten Generation (2018), dann müsst ihr euch gedulden und darauf hoffen, dass Google seine Kompatibilität erweitert.

Google Stadia und Family Sharing?

Google Stadia soll auch Familienfunktionen bieten. Dazu gehört zum Beispiel eine Altersfreigabe. Eltern können so bestimmte Titel für ihre Kinder sperren.

Die Familienfunktionen sollen aber erst ab kommenden Jahr verfügbar sein.

Ist Stadia ein Netflix für Gamer?

Momentan gibt es einen einzigen Titel kostenlos über Google Stadia Pro und das ist Destiny 2. Die Abo-Kosten für Google Stadia Pro sind vor allem für die Verwendung der Hardware gedacht, die ihr selbst nicht mehr besitzen müsst. Eine Spieleflatfrate, wie sie etwa Microsoft mit dem Game Pass anbietet, gibt es hier nicht. Warum Google Stadia kein Netflix für Gamer ist, das lest ihr in unserem Artikel:

Nein, Google Stadia ist kein Netflix für Gamer

Wenn ihr an einer Spieleflatrate interessiert seid, dann solltet ihr euch eher den Game Pass von Microsoft, EA Access oder Uplay Plus ansehen. Hier zahlt ihr einen festen Betrag und habt Zugriff auf eine große Anzahl von Spielen.

Chef von Google Stadia will wissen, was sich User wünschen

John Justice, der Chef von Google Stadia, will wissen was sich User von Google Stadia wünschen. Ein User hat bei Reddit die Umfrage gepostet. Bisher haben rund 13.000 Personen abgestimmt.

Was die Menschen besonderes interessiert, für was sie bisher abgestimmt haben und wie man teilnehmen kann, das erklären wir euch in unserem Artikel:

Diese Frage bescherte dem Chef von Google Stadia 13.000 Antworten

Google Stadia und Android TV?

Google Stadia soll von Android TV wohl ab 2020 unterstützt werden. Das geht zumindest aus einem Beitrag der xda-developers hervor.

Xda-developers darf keine Bilder von der International Broadcasting Convention zeigen. Die Roadmap zeigt aber die Zukunftspläne Googles mit Android. In der Roadmap steht unter Android 11 R/2020 „Stadia integration“.

Die Roadmap aus dem Blogeintrag bei xda-developers. Quelle: xda-developers

Darum ist Android TV so interessant: Android TV ist heute in vielen Mediaplayern und in Smart TVs installiert. Mit der Integration von Google Stadia bieten sich hier viele neue Möglichkeiten, zum Beispiel Zugriff auf den Playstore.

Google Stadia – Alternativen im Cloud-Gaming

Welche Alternativen gibt es eigentlich zu Google Stadia? Im folgenden erklären wir euch die bekanntesten Alternativen.

Nvidia GeForce Now – Unterschiede zu Stadia

Geforce Now – Nvidias Streaming-Dienst

Was ist der Unterschied zu Stadia? Hinter GeForce Now steckt eine ähnliche Idee wie hinter Google Stadia: Ihr streamt Spiele über einen Server und braucht keine Highend-Hardware. Für GeForce Now benötigt ihr aber ein eigenes Steam-, Uplay- oder Origin-Konto und müsst dieses mit dem Nvidia-Dienst verknüpfen.

Voraussetzung ist aber, dass Geforce Now euer Spiel auch unterstützen muss, damit ihr es über Geforce Now auch nutzen könnt.

Anfang Februar 2020 sind alle Activision Blizzard Titel von GeForce Now entfernt worden, dazu gehören unter anderem Call of Duty Modern Warfare, Overwatch und viele weitere Titel.

Deswegen ist GeForce Now interessant: Ihr streamt eure eigenen, gekauften Spiele und erwerbt keine Spiele wie bei Google Stadia. Habt ihr eine große Bibliothek auf Steam oder anderen Plattformen, dann könnte GeForce Now für euch interessanter sein.

Shadow – Unterschiede zu Stadia

Shadow ist ebenfalls ein Cloud-Anbieter. Mit Shadow streamt man aber nicht nur einzelne Spiele sondern einen vollständigen PC, auf dem man auch andere Programme verwenden kann.

Was ist der Unterschied zu Stadia? Der Cloud-Dienst Shadow bietet ebenfalls wie Google Stadia einen Cloud-Dienst. Im Gegensatz zu Stadia streamt ihr einen kompletten PC, auf welchem man auch Steam, Origin und Co verwenden kann. Auch andere Software wie Render-Programme zu verwenden, ist problemlos möglich.

Wer Spiele mit Shadow spielen will, der muss diese schon auf Steam, Uplay und Co schon gekauft haben.

Deswegen ist Shadow interessant: Ihr streamt eure eigenen, gekauften Spiele wie bei GeForce Now und erwerbt keine Spiele wie bei Google Stadia. Habt ihr eine große Bibliothek auf Steam oder nutzt Ihr hardwarelastige Software wie Rendering, dann könnte GeForce Now für euch interessant sein.

Google Stadia vs. Sony PlayStation 5

Sony hatte angekündigt, dass Cloud Gaming und Streaming auf der neuen Konsole eine wichtige Rolle spielen sollen. Dazu gehören Remote Play und PlayStation Now.

Der Preis für die neue Konsole könnte aber bei über 500 Euro liegen. Bis weitere Infos zur PlayStation 5 bekannt sind, müsst ihr euch noch etwas gedulden.

Ihr interessiert euch für die NexGen-Konsole von Sony? In unserem Hub haben wir alle Infos für euch zusammengefasst: