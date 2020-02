GeForce Now verliert Call of Duty und WoW – Viele Fans sind enttäuscht

Der neue Streaming-Dienst GeForce Now ist seit wenigen Tagen aktiv. Jetzt werden die Spiele von Activision Blizzard vom Service entfernt. Was ist da los?

Was ist GeForce Now? GeForce Now ist ein Streaming-Service von Nvidia. Ihr könnt unterstützte Spiele beispielsweise von Steam über die App von Nvidia streamen. Einen starken Rechner benötigt man nicht, nur eine stabile und schnelle Internetverbindung.

Nvidia entfernt Spiele von Activision Blizzard von GeForce Now

Spiele wie Call of Duty: Modern Warfare können nicht mehr mit GeForce Now genutzt werden. Die Fans sind dementsprechend enttäuscht.

Was ist passiert? Nvidia hat im offiziellen Forum angekündigt, dass die Spiele von Activision Blizzard aus dem Portfolio von GeForce Now entfernt werden müssen. Für viele eine weitere schlechte Nachricht rund um Activision Blizzard, die momentan ohnehin stark kritisiert werden.

Im offiziellen Forumspost im Nvidia-Forum heißt es:

Mit einer Anfrage sind wir dazu aufgefordert worden, alle Activision Blizzard Spiele von unserem Service zu entfernen. Trotzdem hoffen wir, dass wir weiterhin mit Activision Blizzard zusammenarbeiten werden und die Spiele bald wieder zurückholen können. Offizieller Post im Nvidia-Forum, Quelle: Nvidia.com

Warum wurden die Spiele entfernt? Nvidia nennt keine Gründe für das Entfernen. Die Anfrage wird nicht näher erläutert, Nvidia entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und hofft, dass die Spiele bald wieder zurückkehren.

Auf Reddit vermutet ein User in den Kommentaren, dass Cloud Gaming gegen die EULA von Blizzard verstoße und deswegen die Spiele vom Service entfernt worden seien. Eine klare Stellungnahme von Activision Blizzard gibt es bisher nicht. In veröffentlichten Tickets verweist Blizzard nur auf Nvidia.

Welche Spiele sind nicht mehr spielbar? Alle Spiele, die von Activision Blizzard veröffentlicht worden sind. Dazu gehören unter anderem:

Call of Duty Serie, unter anderem mit Call of Duty: Modern Warfare

Diablo 3

Overwatch

Starcraft

Hearthstone

World of Warcraft

Sekiro: Shadow Die Twice

Fans sind enttäuscht und fassungslos

Was sagen die Fans? Unter dem offiziellen Post werden die Stimmen der User laut. So beklagt der User Just_Skilled:

„Ein Freund und ich haben GeForce Now gekauft, nur wegen Call of Duy: Modern Warfare. Und jetzt canceln sie es. Schande! Ich war so glücklich mit dem Service, aber nur für einen Tag.“ User Just_Skilled unterm offiziellen Nvidia-Post, Quelle: Nvidia.com

Vor allem startet bei Call of Duty: Modern Warfare bald die Season 2 und, dass das Spiel jetzt von GeForce Now entfernt werden, stört manche. Einige haben sogar die Befürchtung, dass weitere Spiele von GeForce Now verschwinden könnten und dies erst der Anfang sei.

Der User Iggy1404 versucht zumindest die Gemüter zu beruhigen. So sagt er, dass Nvidia für die ganze Aktion am wenigsten könne und dass dieser Rückzieher ein „unglaublich schlechter Schachzug von Activision Blizzard gewesen sei. So schreibt er „nutzt eure soziale Netzwerke, öffnet Tickets oder schreibt Gaming-Journalisten – erregt Aufsehen.“

Auf Reddit sind viele Fans ebenfalls enttäuscht. So schreibt ein User, dass er GeForce Now nur abonniert habe, um endlich Modern Warfare spielen zu können.

Was denkt Ihr darüber? Habt ihr euch auch GeForce Now gekauft, um endlich eure Lieblingstitel von Activision Blizzard spielen zu können? Oder stört euch das Verschwinden von Call of Duty und Co nicht wirklich?

Alles rund um Nvidias neuen Streaming-Dienst findet ihr direkt bei uns: