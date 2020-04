Ihr könnt jetzt Destiny 2 mit allen DLCs kostenlos spielen – So geht’s

Gerade kann man Destiny 2 mit allen DLCs kostenlos spielen. Denn Google hat jetzt Stadia für alle Spieler eröffnet und verteilt außerdem Boni, sowohl für alte als auch für neue Spieler.

Warum ist Destiny 2 mit DLCs kostenlos? Google hat heute seinen Streaming-Dienst Stadia für alle Spieler geöffnet (via blog.google). Jeder User, der sich bei Stadia anmeldet, bekommt zwei Monate Stadia Pro geschenkt und kann in diesen zwei Monaten unter anderem Destiny 2 mit allen DLCs kostenlos spielen.

Wer schon Pro-Abonnent ist, der bekommt übrigens zwei weitere Monate zu seinem bisherigen Abo geschenkt.

Wie lange kann ich Destiny 2 kostenlos spielen? Wer sich bei Stadia registriert, der bekommt zwei Monate Stadia Pro geschenkt. Das heißt, man kann Destiny 2 zwei Monate lang kostenlos nutzen. Danach muss man das Abo kostenpflichtig verlängern, wenn man den Dienst weiter nutzen möchte.

2 Monate lang das „volle Destiny“ mit allen Inhalten kostenlos spielen

Das kann man jetzt alles kostenlos in Destiny 2 spielen: Es gibt zwar auch eine „normale Free2Play“-Ausgabe von Destiny 2, New Light. Die bietet aber nicht das „ganze Spiel“, sondern nur das Grundspiel und die Erweiterungen aus Jahr 1 sind völlig zugänglich, bei den weiteren Inhalten müssen Spieler mit Einschränkungen rechnen.

Das neue Angebot von Google Stadia schaltet wirklich alle Inhalte von Destiny 2 frei, darunter die Erweiterungen Forsaken (2018 – sehr gut), Festung der Schatten (2019 – ganz okay) und die aktuellen Seasons bis einschließlich Season 10.

Lohnt sich Destiny 2? Destiny 2 ist ein Lootshooter, der gekonnt Inhalte wie RPG und soziale Aspekte miteinander verbindet. Unserem Autor Philipp gefällt Destiny 2 so sehr, dass er sich ins Spiel verliebte. Mittlerweile hat in Destiny 2 die Season 10 angefangen, in der viele Spieler noch ein paar Überraschungen erwarten.

Gibt es Einschränkungen bei Stadia? Ja, Google hatte angekündigt, dass alle Nutzer derzeit die Spiele nur auf Full-HD streamen können. Normalerweise können Pro-Nutzer bis zu 4K streamen, das ist derzeit aber temporär deaktiviert. Auch andere Anbieter drosseln derzeit ihre Kapazitäten.

Google Stadia – Preis, Abo, Infos und Controller

Was ist Google Stadia? Google Stadia ist ein Streaming-Dienst von Google, der offiziell am 19. November 2019 gestartet ist. Mit Google Stadia können Spieler Games auf kompatible Smartphones, PCs, Notebooks, Tablets oder Fernseher streamen.

Alle Inhalte werden auf den Servern von Google gestreamt. Es findet weder eine Installation noch ein Download statt. Eine flotte Internetverbindung ist daher Pflicht, wenn man Stadia sinnvoll nutzen will.

Wie kann ich mich registrieren? Für die Registrierung benötigt man ein Google-Konto. Wer keines besitzt, kann dieses auch während der Registrierung erstellen. Registrieren und einloggen, kann man sich direkt über die Seite von Google.

Stadia Pro und Stadia Base im Vergleich auf der offiziellen H omepage von Google.

Was ist Stadia Pro? Stadia Pro ist das kostenpflichtige Modell des Streaming-Dienstes. Folgende Vorteile haben Abonnenten von Stadia Pro:

Spielen auf einer Auflösung bis zu 4K spielen mit einer Framerate von 60 FPS

5.1 Surround-Sound

Zugriff auf eine bestimmte Zahl von Spielen, die Pro-Abonnenten kostenlos zur Verfügung stehen, darunter Destiny 2

Es gibt spezielle Angebote für Abonnenten.

Wie kann ich Stadia auf Smartphone und TV zocken? Stadia ist sowohl mit den meisten Controllern kompatibel, bietet aber auch einen eigenen, offiziellen Stadia-Controller an, der ein paar Vorteile für Stadia bietet.

Das ist der Stadia-Controller

Der Controller ähnelt dem Dualshock 4 für die PlayStation 4, hat aber einen „Google Assistant“- und einen „Capture“-Button. Viele Tester loben vor allem die tolle Ergonomie des Controllers. Alle wichtigen Informationen rund um den Stadia Controller findet ihr bei uns.

Den Stadia Controller kann man über die offizielle Google-Seite für 69 Euro erwerben.

Google Stadia – kostenlose Spiele ab April 2020

Stadia Pro-Abonnenten haben kostenlosen Zugriff auf eine ganze Reihe Spiele, darunter auch Destiny 2 mit allen bisher erschienenen DLCs. Folgende Spiele sind derzeit (im April 2020) für Pro-Abonnenten kostenlos:

Destiny 2 Collection

Grid – ein Rennspiel, dass seinen Schwerpunkt auf Tourenrennwagen setzt

Gylt – ein Action-Adventure mit Schleichpassagen und kleinen Umgebungsrätseln, außerdem ein exklusiver Stadatitel.

Serious Sam Collection – Ein First-Person-Shooter mit viel Action mit ironischem Unterton

Spitlings – Ein kooperativer Action-Arcade-Titel für bis zu vier Spieler im 2D-Retrostil. Man kämpft sich durch Level im Stil von SuperMeatBoy und Co.

Stacks on Stacks (On Stacks) – In diesem Spiel baut man 3D-Türme mit verschiedenen Materialien und muss diese gegen böse Geister verteidigen.

Steamworld Dig – Ein Jump’n Rund-Spiel mit Metroidvania. Die Spieler graben, kämpfen und erforschen Geheimnisse des Untergrundes.

Steamworld Dig 2 – Wie der Vorgänger ein Jump’n Rund-Spiel. Auch hier geht es wieder um Erkunden, Kämpfen und Erforschen.

Lohnt sich Google Stadia? Unser Autor Jürgen hat auf Google Stadia Eternal gezockt und von seinen Erfahrungen berichtet.