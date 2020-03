Doom Eternal und Google Stadia – Das klappt ja echt gut

Der brachiale Shooter Doom Eternal begeistert auf PC, PS4 und Xbox One die Fans. Die Dämonen-Metzelorgie gibt’s ebenfalls für die Streaming-Plattform Google Stadia. Funktioniert das epische Action-Feuerwerk im Game-Stream? Unser wieder zurückgekehrter Autor Jürgen hat es ausprobiert.

Moment, Jürgen ist wieder da? So sieht’s aus. Ich, der Jürgen, bin aus der Elternzeit zurück und gerade Doom Eternal brachte mir in den letzten Wochen große Freude.

Jürgen ist wieder da.

Dabei war ich aber alles andere als sicher, ob das brachiale Actiongame via Google Stadia funktioniert. Denn gerade Shooter machen nur Spaß, wenn man Grafik und Sound voll genießen kann und es um Himmels Willen keine Ruckler oder Eingabeverzögerungen gibt.

Bei Borderlands 3 via Stadia waren solche unschönen Probleme nämlich trotz eigentlich guter Internetverbindung bei mir öfter der Fall. Darum war ich bei Doom Eternal entsprechend skeptisch. Dennoch riskierte ich den Kauf und nachdem das Baby versorgt und auch meine Frau im Bett war, startete ich eine Runde Doom auf dem Fernseher.

Doom Eternal auf Stadia – Man merkt nichts vom Stream

So läuft Doom Eternal auf Stadia: Doom Eternal ließ sich problemlos starten und warf mich sogleich ins Getümmel. Schon nach kurzer Zeit ging es richtig rund. Die Soundeffekte droschen mir auf die Gehörgänge, die Metal-Mucke dröhnte und das Dämonenblut spritzte literweise über den Bildschirm.

Das alles lief absolut flüssig und war – wie schon mein Kollege Benedict in seinem Anspielbericht zu Doom schreibt – eine große Gaudi. Die Steuerung ging butterweich und es gab weder am Controller noch mit Tastatur und Maus eine Eingebeverzögerung.

Alles lief so flüssig, als wenn das Spiel lokal auf dem dicken Gaming-Rechner laufen würde und nicht etwa aus einer viele Kilometer entfernten Serverfarm per Datenstream käme. Dass die Grafik „nur“ hochgerechnetes HD war und kein echtes 4K, fiel mir bei der ganzen Daueraction auch nicht negativ auf.

DOOM Eternal im Test – Das sagen erste Reviews auf Metacritic

Ich testete Doom später noch am Rechner via Chrome-Browser und sogar auf dem Tablet und dem Smartphone. Überall lief es tadellos, solange die Internetverbindung stabil war. Lediglich einmal, als aber das Netzt ohnehin herumzickte, hatte ich am Smartphone einige unschöne Ruckler.

Das optimale Spiel für Google Stadia

Warum sollte man Doom auf Stadia spielen? Die Entwickler haben bei Doom Eternal wohl besondere Aufmerksamkeit auf die Optimierung für Stadia verwendet und dafür gesorgt, das der Shooter gut läuft.

Das macht die Streaming-Plattform gerade für Spieler interessant, die keinen fetten Rechner daheim haben. Mit der Stadia-Version klappt es nämlich auch auf dem Tablet oder einem betagten Rechner.

Daher liebe ich Doom Eternal auf Stadia! Ich habe eigentlich einen formidablen Gaming-PC daheim, doch auch mir taugt die Stadia-Version inzwischen mehr. Zum einen, weil ich mittlerweile echt gerne bequem auf der Couch sitze und spiele. Doch leider kommen bei mir öfter mal Frau und Kind ins Wohnzimmer und beide finden wüste Gewaltorgien am Bildschirm nicht so prall.

Bei Stadia kann ich das Spiel dann pausieren und am Rechner nebenan weiterzocken, ohne dass mein Spielfortschritt unterbrochen wird. Und mehr als einmal versüßte mir eine Runde Doom am Tablet die Wartezeit, als ich das schlafende Baby hüten musste und derweil Doom am Tablet gezockt habe. Der fließende Übergang zwischen den Plattformen funktioniert bei Doom auf Stadia wirklich vorbildlich.

Daher bereue ich den Kauf in keiner Weise und hoffe, dass Stadia in Zukunft weitere solche gut optimierten Titel wie Doom Eternal bekommt. Ich jedenfalls freue mich schon auf den Feierabend und eine zünftige Runde Doom auf Stadia.