Pokémon GO bestätigt Vermutung, bringt mysteriöses Top-Pokémon für alle

Nachdem ein Trailer zu Pokémon GO die Hoffnung erweckt hat, demnächst einen Top-Angreifer zu erhalten, gibt es jetzt Gewissheit. Wir erklären euch, um welches Pokémon es sich handelt, wie ihr es bekommt und welche Einschränkung es hierfür gibt.

Um welches Pokémon geht es? Niantic hat angekündigt, dass das mysteriöse Pokémon Diancie für alle Trainer zur Verfügung gestellt wird. Vorausgesetzt, ihr besitzt es nicht bereits. Nachdem es zuerst einen Trailer gab, der das Pokémon angedeutet hat, ist es nun Gewissheit.

Wie erhalte ich das Pokémon? Ab dem 1. Mai 2024 um 10:00 Uhr wird es eine kostenlose Spezialforschung mit dem Namen Edles Schimmern geben. Diese wird unbefristet sein und belohnt euch beim Abschluss mit einem Diancie.

Viele Trainer dürften sich darüber freuen. Bisher war es nur möglich, Diancie im GO Fest 2023 zu erhalten. Wer diese Gelegenheit nicht genutzt hat, bekommt jetzt die Möglichkeit, Diancie in seiner Sammlung aufzunehmen. Trainer, die es bereits besitzen, erhalten stattdessen eine andere Belohnung.

Passende Mega-Energie kann ebenfalls gesammelt werden

Was ist, wenn ich Diancie bereits besitze? Wenn ihr bereits im GO Fest 2023 ein Diancie erhalten habt, werdet ihr kein zweites Exemplar erhalten. Stattdessen erhaltet ihr für das Lösen der Spezialforschung dann Diancie-Bonbons.

Wie viele Bonbons es sein werden, ist bisher noch nicht bekannt. Da mysteriöse Pokémon in Pokémon GO nicht getauscht werden können, wird also jeder Trainer nach aktuellem Stand maximal ein Diancie besitzen können.

Wie erhalte ich Mega-Energie für Diancie? Um bei dem eigentlich recht schwachen Diancie die Mega-Entwicklung auszulösen und es damit zu einem der stärksten Angreifer in Pokémon GO zu machen, benötigt ihr die entsprechende Mega-Energie.

Diese wird im Zeitraum von Mittwoch, dem 1. Mai 2024 um 00:00 Uhr bis zum Freitag, dem 3. Mai 2024 um 23:59 Uhr verfügbar sein. Um sie zu erhalten, müsst ihr Feldforschungsaufgaben erledigen, die ihr beim Drehen von PokéStops erhalten könnt.

In den Feldforschungen könnt ihr außerdem Aufgaben erhalten, die euch Begegnungen mit Rocara bringen.

Was sagt ihr zu der Spezialforschung? Freut ihr euch, Diancie endlich in eurer Sammlung aufzunehmen? Oder besitzt ihr es bereits und seid enttäuscht, dass ihr kein zweites Exemplar ergattern könnt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

