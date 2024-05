Pokémon GO: Fangt jetzt dringend jedes Menki, das ihr seht

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Das müsst ihr beachten: In der Superliga müssen alle Pokémon unter 1.500 WP haben. Achtet also dringend darauf, euer Menki oder Rasaff vor der Entwicklung nicht zu stark zu leveln, denn auch bei der Entwicklung zu Epitaff gibt es einen WP-Sprung nach oben, der im Zweifel das Limit sprengen kann.

Pokémon GO: Beste Attacken für Epitaff – So setzt ihr es richtig ein

Pokémon GO: Epitaff erhalten – So klappt die Entwicklung von Rasaff

Da Menki derzeit so oft auftaucht, könnt ihr versuchen, ein Exemplar mit idealen PvP-Werten zu bekommen – also wenig Angriff, dafür aber mehr Defensive und KP.

Warum sollte ich jetzt Menki fangen? Entscheidend ist die Entwicklung zu Epitaff. Das Pokémon ist eines der besten Pokémon in der Superliga von Pokémon GO und damit ein echtes Monster, wenn ihr andere Trainer besiegen wollt. Es liegt derzeit auf Rang 2 der Rankings von PvPoke.

Was ist gerade in Pokémon GO los? Im Spiel laufen gerade zwei Events gleichzeitig: „Entdecke Kanto aufs Neue“ sowie die „Rivalenwoche“.

In Pokémon GO habt ihr mit Menki grad die Chance auf ein Top-Pokémon und jede Menge Bonbons – dank zweier Events.

