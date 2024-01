Pokémon GO: So setzt ihr das neue, starke Epitaff richtig ein

Mit Epitaff hat ein spannendes Pokémon sein Debüt in Pokémon GO gefeiert. Wo ist Epitaff am stärksten?

Was ist das für ein Pokémon? Epitaff ist die dritte Entwicklung von Menki und Rasaff. Es bringt eine interessante Typenkombination aus Geist und Kampf mit.

Es erschien erstmals im Rahmen der aktuellen Kampfwoche in Pokémon GO. Allerdings könnt ihr es nicht einfach in der Wildnis fangen.

Stattdessen müsst ihr bereits gefangene Rasaff zu Epitaff weiterentwickeln. Das geht allerdings nur, wenn ihr 30 Geist- oder Psycho-Pokémon besiegt, während ihr Rasaff als Kumpel eingesetzt habt. Mehr Tipps zur Entwicklung von Epitaff in Pokémon GO findet ihr hier.

Doch lohnt sich der Aufwand? Das kommt darauf an, welche Modi in Pokémon GO ihr gerne spielt.

Epitaff ist richtig stark in der Kampfliga – Welche Attacken sollte man nutzen?

Epitaff als Raid-Angreifer: Das kann man kurz halten: Nach aktuellem Stand ist Epitaff kein besonders starker Raid-Angreifer, da sich seine Werte nicht gut für diese Kämpfe eignen. Da solltet ihr auf andere Kandidaten der besten Angreifer in Pokémon GO setzen. Anders sieht das aber im PvP in der Kampfliga aus.

Epitaff in der PvP-Kampfliga: Epitaff wurde schon im Vorfeld als starker Neuzugang für die PvP-Liga gehandelt, und das scheint sich aktuell zu bestätigen. So setzen offenbar schon einige Profis auf das Monster, die vorher auf das beliebte Meditalis gebaut haben (via reddit).

In den auf Simulationen basierenden Rankings von PvPoke hat es sich auch schon nach oben gearbeitet:

In der Superliga findet sich Epitaff auf Rang 10 der besten Monster (via pvpoke.com)

In der Hyperliga ist es auf Platz 23 (via pvpoke.com)

Und in der Meisterliga erreicht es aktuell Rang 42 (via pvpoke.com).

Kurz: Ihr könnt Epitaff in allen drei Ligen gut einsetzen, doch vor allem in der Superliga gehört es mit zum besten, was ihr aktuell antreten lassen könnt.

Welche Attacken sollte ich nutzen? Momentan gilt die Kombination aus Konter, Eishieb und Spukball als das beste Moveset für Epitaff in der Kampfliga. Damit holt ihr Siege gegen typische Favoriten wie Galar-Flunschlik, Meditalis, Panzaeron, Welsar oder Lanturn.

Alternativ, so eine Analyse des PvP-Experten JRE47 (via reddit), kann man auch die Attacke Nahkampf mit Epitaff verwenden, anstatt Spukball. Damit würdet ihr besser gegen Rocara oder Grypheldis fahren, kommt aber bei anderen Monstern in den Nachteil.

Ähnliches gilt auch in der Hyperliga, wo Spukball eine gute Option ist, so JRE47. In der Meisterliga hingegen sieht es etwas anders aus: Dort solltet ihr besser auf Nahkampf setzen.

Wenn ihr also gerne in der Kampfliga unterwegs seid, solltet ihr schauen, dass ihr euch ein gutes Epitaff sichert. Mit dem Geist-Kampf-Pokémon kam ein interessanter, neuer Kämpfer ins Spiel. Kommen da im Januar noch mehr? Wenn ihr wissen wollt, was diesen Monat noch in Pokémon GO los ist: Hier findet ihr eine Übersicht der aktuell bekannten Events im Januar 2024 in Pokémon GO.