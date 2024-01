Pokémon GO: Epitaff erhalten – So klappt die Entwicklung von Rasaff

Epitaff feiert sein Debüt in Pokémon GO. Wie ihr das neue Pokémon erhaltet und Rasaff entwickelt, erklären wir euch.

Was ist das für ein Pokémon? In Pokémon GO startet das GO-Kampfwoche-Event. Hierbei findet Epitaff seinen Weg in das Spiel. Dieses Pokémon besitzt die Typen Kampf und Geist und stellt die Weiterentwicklung von Rasaff und somit die 2. Entwicklung von Menki dar.

Damit ihr Rasaff zu Epitaff weiterentwickeln könnt, müsst ihr jedoch vorher eine bestimmte Voraussetzung erfüllen. Welche das ist, erklären wir euch.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen .

Pokémon besiegen und Rasaff als Kumpel dabeihaben

Wie kann ich Rasaff entwickeln? Damit ihr Rasaff zu Epitaff entwickeln könnt, müsst ihr zuerst euer Rasaff als Kumpel-Pokémon einstellen. Während es euer Kumpel-Pokémon ist, müsst ihr 30 Pokémon der Typen Geist oder Psycho besiegen. Hierbei müsst ihr die Pokémon nicht mit Rasaff selber besiegen, es muss lediglich in der Zeit als Kumpel hinterlegt sein.

Ihr habt dabei viele Möglichkeiten, um die benötigten Geist- und Psycho-Pokémon zu besiegen. Als Gegner eignen sich Pokémon in Arenen, der Kampfliga, in Übungskämpfen gegen die Teamleiter, im Duell gegen Freunde oder auch in Raids.

Habt ihr diese Voraussetzung erfüllt, könnt ihr für 100 Menki-Bonbons euer Rasaff entwickeln und erhaltet das neue Epitaff. Im Event, dass Epitaff ins Spiel bringt, gibt es übrigens auch 2 befristete Forschungen, die auf euch warten.

Wie kann ich die Voraussetzung am schnellsten erfüllen? Die schnellste Methode, um die 30 Siege mit eurem Rasaff als Kumpel-Pokémon zu erhalten, ist mit der Hilfe eines Freundes. Zuerst setzt ihr euer Rasaff als Kumpel-Pokémon ein und erstellt ein Kampfteam.

Bittet euren Freund, ein Team aus 3 Pokémon zu erstellen, die alle vom Typ Geist oder Psycho sind und niedrigere WP aufweisen. Kämpft nun 10-mal gegen euren Freund und ihr habt die 30 Siege, die ihr zur Entwicklung benötigt.

Welche Rasaff können sich entwickeln? Ihr benötigt kein neues Menki beziehungsweise Rasaff, um Epitaff zu erhalten. Auch ältere Rasaff, die ihr bereits vor längerer Zeit gefangen und entwickelt habt, eignen sich hierfür.

Was sagt ihr zu dem neuen Pokémon? Wie findet ihr die Voraussetzung, die ihr zur Entwicklung erfüllen müsst? Findet ihr diesen Ansatz gut, oder denkt ihr, eine Entwicklung, die nur die Bonbons und keine weitere Voraussetzung benötigt besser? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Weitere Events in Pokémon GO im Januar 2024 findet ihr ebenfalls bei uns.