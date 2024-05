Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day mit Frubberl im Mai 2024 richtig

Der Pokémon GO Community Day im Mai 2024 bringt Frubberl. Wie ihr das Event am 19. Mai 2024 nutzt, lest ihr hier im Guide.

Wann startet der Community Day? Er beginnt am Sonntag, dem 19. Mai 2024 um 14:00 Uhr. Er läuft dann bis 17:00 Uhr. Danach sind noch Vier-Sterne-Raids verfügbar.

Was ist das für ein Event? Dieses Mal bringt der Community Day das „Obst-Pokémon“ Frubberl. Das gehört zum Typ Pflanze und stammt aus der siebten Generation. Es entwickelt sich über Frubaila zu Fruyal weiter.

Wie immer beim Community Day wird Frubberl überall im Spiel auftauchen und der hervorstechende Spawn im Event-Zeitraum sein. Zudem habt ihr eine erhöhte Shiny-Chance beim Fang des Monsters. Darüber hinaus gibt es weitere Boni.

Diese Boni und wie ihr euch vorbereitet, fassen wir hier zusammen.

Community Day im Mai 2024 mit Frubberl – Start, Boni, Infos zum Event

Was? Community Day mit Frubberl

Wann? Sonntag, 19. Mai, 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: „Turmick“ für Frubaila, wenn ihr Fruyal bis 22:00 Uhr weiterentwickelt.

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Frubberl

– Vierfache Brütgeschwindigkeit bei Eiern, die im Event aktiviert werden

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Lockmodule und Rauch halten drei Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Frubberl

– Feldforschungen mit Frubberl

– Showcases mit Frubberl



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Spezialforschung: Wie gewohnt wird es eine kostenpflichtige, optionale Spezialforschung für ca. 1 Euro im Shop geben, wenn der Community Day startet.

Was passiert nach dem Community Day? Ab 17:00 Uhr könnt ihr noch an Bonus-Raids der Stufe 4 teilnehmen. Die laufen bis 22:00 Uhr und bringen einen Kampf mit Frubaila. Besiegt ihr es, erscheinen rund um die Arena für 30 Minuten weitere Frubberl mit erhöhter Shiny-Chance.

Achtung: Diese Raids kann man nur vor Ort, nicht per Fern-Raid starten.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Frubberl?

Für Sammler: Wie immer ist der Community Day eine super Gelegenheit für Sammler, sich ein Monster und genug Bonbons für die Entwicklung zu sichern. Außerdem habt ihr die Chance, das Shiny zu fangen, das zu den Auffälligeren in Pokémon GO gehört. Da gibt es deutlich weniger coole Shinys.

So sieht Shiny Frubberl aus: Hier seht ihr Shiny Frubberl, Shiny Frubaila und Shiny Fruyal im Vergleich.

So sehen Shiny Frubberl und seine Entwicklungen aus

Für Kämpfer: Hier lohnt sich Frubberl leider nicht so wahnsinnig gut. Weder die erste Stufe, noch seine Weiterentwicklungen sind mit dem aktuell verfügbaren Moveset wirklich stark – das gilt sowohl für die PvP-Kampfliga, als auch als Angreifer in Raids oder Arenen. Schaut man sich die besten Angreifer in Pokémon GO an, gibt es stärkere Optionen.

Tatsächlich ist Frubberl sogar notorisch bekannt dafür, eher Beute zu sein – mehr dazu hier:

So bereitet ihr euch auf den Community Day mit Frubberl vor

Schafft Platz: Wie immer gilt beim Community Day: Schafft Platz in der Pokémon-Box. Dann könnt ihr ungestört jede Menge Monster fangen und danach aussortieren, welche ihr behalten wollt. Schafft ihr vorher keinen Platz, kann es sein, dass ihr öfter mal eure Box während des Events ausmisten müsst, wenn ihr eigentlich herumlaufen und Monster fangen wollt. Einen Trick zum schnellen Aussortieren findet ihr hier.

Welche Items brauche ich? Folgende Items können sich beim Community Day lohnen:

Bälle : Die braucht ihr immer in großen Mengen am Community Day, um zahlreiche Monster zu fangen. Wenn euch noch Bälle fehlen, hier gibts Tipps zum Sammeln von Pokébällen.

: Die braucht ihr immer in großen Mengen am Community Day, um zahlreiche Monster zu fangen. Wenn euch noch Bälle fehlen, hier gibts Tipps zum Sammeln von Pokébällen. Brutmaschine: Das ist besonders wichtig beim Community Day mit Frubberl: Sorgt dafür, dass eure Brutmaschine leer ist, sobald das Event startet. Denn ihr bekommt die vierfache Schlüpfgeschwindigkeit nur für Eier, die ihr während des Events in die Brutmaschine legt. Verschwendet diesen Zeitpunkt nicht, um euch Kilometer zu sparen.

Das ist besonders wichtig beim Community Day mit Frubberl: Sorgt dafür, dass eure Brutmaschine leer ist, sobald das Event startet. Denn ihr bekommt die vierfache Schlüpfgeschwindigkeit nur für Eier, die ihr während des Events in die Brutmaschine legt. Verschwendet diesen Zeitpunkt nicht, um euch Kilometer zu sparen. Sananabeere: Immer gut, denn sie verdoppeln die Bonbon-Zahl beim Fang. Da es eh schon doppelte Bonbons gibt, könnt ihr direkt die vierfachen Bonbons kassieren. Tipp: Das gilt auch bei Raid-Bossen, die ihr herausfordert!

Immer gut, denn sie verdoppeln die Bonbon-Zahl beim Fang. Da es eh schon doppelte Bonbons gibt, könnt ihr direkt die vierfachen Bonbons kassieren. Tipp: Das gilt auch bei Raid-Bossen, die ihr herausfordert! Rauch und Lockmodul: Beide halten im Event drei Stunden lang. Bedenkt: Rauch bringt Pokémon, wenn ihr euch bewegt, das Lockmodul hingegen lockt stationär Monster an einen PokéStop. Tipp: Wenn ihr die Items erst gegen Ende des Events aktiviert, beispielsweise eine Stunde vor Schluss, werden trotzdem drei Stunden freigeschaltet – so könnt ihr einen verlängerten Rauch über den Community Day hinaus ziehen und nach dem Event andere Spawns anziehen.

Welches Mega-Pokémon soll ich aktivieren? Nutzt eine aktive Pflanzen-Mega-Entwicklung, um zusätzliche Bonbons beim Fangen zu bekommen. Es eignen sich etwa:

Mega-Bisaflor

Mega-Rexblisar

Mega-Gewaldro

Proto-Groudon (Boostet Pflanze, obwohl es selbst nicht zu dem Typ gehört)

Der Community Day stimmt so langsam auch auf das Finale des Mai ein und damit auf den Abschluss der aktuellen Season „Welt voller Wunder“. Denn: Am 1. Juni startet die nächste Jahreszeit, die neue Inhalte, weitere Spawns und mehr bringen wird. Bis dahin stehen aber noch einige spannende Events an, inklusive der Debüts einiger Ultrabestien: 5 besondere Pokémon, die ihr noch im Mai fangen könnt.