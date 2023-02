Pokémon GO: Spieler zeigen 6 Shinys, die man besser nicht entwickeln sollte

Schillernde Pokémon sind sehr beliebt in Pokémon GO. Doch nicht alle Shinys sind gleich cool, finden einige Trainer.

Ein Shiny in Pokémon GO zu finden ist immer ein Highlight. Die seltenen Monster mit der abgewandelten Färbung sind gerade bei Sammlern sehr beliebt und bringen Abwechslung in die eigene Pokémon-Sammlung.

Doch während manche Shinys sich sehr stark von ihren “normalen” Versionen unterscheiden, sind andere nur sehr bedingt verändert. Da fällt dann fast nur durch den kleinen “Glitzer”-Effekt bei der Begegnung auf, dass es überhaupt ein Shiny ist.

Und es gibt noch eine andere Shiny-Falle: Nämlich Monster, die sich in “uncoolere” Shinys entwickeln können. Das Thema diskutieren Trainer gerade im Pokémon-GO-Subreddit.

Trainer rät: Prüft Shiny-Pokémon besser vor dem Entwickeln

Was ist das Problem? Im Pokémon-GO-Subreddit (via reddit) erzählt User “TheHammer8989” von einem Shiny-Chaneira – und einer bereuten Entwicklung: “Ich habe den Fehler gemacht, ein schillerndes Chaneira zu entwickeln. Als Chaneira sah es viel cooler aus. Seine weiterentwickelte Form sieht fast genauso aus wie die normale”, berichtet “TheHammer 8989” in den Kommentaren und fragt: “Gibt es noch andere Pokémon, die ich nicht weiterentwickeln sollte?”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Darüber hinaus meldet sich noch ein anderer Spieler und meint, dasselbe mit Chaneira erlebt zu haben: “Ich dachte ernsthaft, das Spiel hat vergessen, dass es Shiny ist” (via reddit).

Wie Chaneira, seine Vorentwicklung Wonneira und die Weiterentwicklung Heiteira aussehen, könnt ihr euch hier anschauen:

Shiny Wonneira, Chaneira und Heiteira

Auf die ursprüngliche Frage melden sich jede Menge Trainer, bereits über 300 Kommentare hat der Post gesammelt. Dort geben Spieler verschiedene Tipps, welche Shiny-Pokémon sie bei der Entwicklung eher in ihrer vorherigen Form gelassen hätten.

Ein paar Beispiele zeigen wir euch hier:

Bummelz: Shiny-Bummelz dürften bereits einige Spieler haben, die länger dabei sind. Im Sommer 2019 hatte es seinen Community Day und gab vielen Spielern die Gelegenheit, es zu schnappen. Im Februar 2023 hat es nochmal eine Rampenlicht-Stunde, wenn ihr euer Glück versuchen wollt.

Ob ihr Shiny-Bummelz zu Muntier oder Letarking weiterentwickeln wollt, solltet ihr euch allerdings überlegen. Die bisherige Top-Antwort im Thread meint: „Lasst Bummelz ein Bummelz bleiben” (via reddit). Die Unterschiede zeigen wir euch hier:

Shiny-Familie von Bummelz, Muntier und Letarking

Kaumalat: Auch Knakrack wird in dem Thread kritisiert, einige Spieler halten seine Vorentwicklungen Kaumalat und Knarksel für coolere Shinys (via reddit). Allerdings gibt es bei Knakrack das Argument, dass es zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Die Shiny-Familie Kaumalat, Knarksel und Knakrack

Snubbull: Ein User bringt Snubbull ins Gespräch und bekommt dafür Zuspruch, ein User meint sogar: “Shiny Granbull ist das schlimmste Shiny im Spiel” (via reddit). Ein anderer User meint, es würde entwickelt aussehen, als hätte es sein Fell verloren (via reddit).

Hier könnt ihr es selbst einschätzen:

Shiny Snubbull und Granbull

Enton: Auch Enton wird genannt und bekommt Zuspruch (via reddit). Das schätzen manche User offenbar schicker ein als die Entwicklung Entoron:

Shiny Enton und Entoron

Larvitar und Pupitar: Während Larvitar und Pupitar in der Diskussion recht beliebt sind, wird die letzte Entwicklung Despotar kritisiert: “Super enttäuschend”, findet ein User (via reddit).

Shiny Larvitar, Pupitar und Despotar

In der Diskussion tauchen weitere Monster auf. So sind manche Spieler etwa kein Fan von Gengar, das sich aus ihrer Sicht kaum vom “Original” unterscheidet, aber zumindest in der Mega-Form einen deutlichen Unterschied mitbringen. Auch Pokémon wie Dragoran, Magnezone oder einige Evoli-Entwicklungen werden genannt.

Beim Entwickeln von Shinys kann ein Stück weit Neugier eine Rolle, in welche Farbe sich ein Monster wohl entwickelt – aber dann hat man eben auch ein Risiko: “Prüft die Shiny-Version der Pokémon, die ihr entwickeln wollt”, rät deshalb ein Trainer (via reddit): “Das hat mich vor einigen ärgerlichen Entwicklungen bewahrt.”

Am Ende ist es eine Geschmacksfrage, welche Shinys man cool findet und welche nicht. Welche schillernden Pokémon findet ihr besonders schick? Und bei welchen Monstern habt ihr es schon erlebt, dass ihr es vielleicht lieber doch nicht entwickelt hättet? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Und wenn ihr euer Shiny-Wissen überprüfen wollt: Hier findet ihr ein Quiz, bei dem ihr schillernde Monster in Pokémon GO erkennen müsst.