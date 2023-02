Pokémon GO: Fund zeigt 3 neue Pokémon, die wohl bald kommen

Sind das die nächsten neuen Bosse für Pokémon GO? Bei einem Datamining wurden drei neue Pokémon gefunden. Zwei davon sind Legendär. Wir zeigen sie euch.

Wie wurde das gefunden? Regelmäßig durchkämmen die Dataminer von Pokémon GO den Code des Spiels. Fallen ihnen dabei bedeutende Änderungen auf, werden diese mit der Community geteilt. Oft werden große neue Features oder Releases von Pokémon schon dadurch bekannt, dass sie Wochen vorher im Code des Spiels sichtbar werden.

Einer der neusten Funde dreht sich um Regieleki, Regidrago und Axantor. Wir zeigen euch hier, was gefunden wurde und was ihr über die Pokémon wissen müsst.

Regieleki, Regidrago und Axantor – Wer sind sie?

Das zeigt der Fund: Bei einem Datamining vom 10. Februar weisen die Pokéminers darauf hin, dass dem Code des Spiels neue Pokémon hinzugefügt wurden. Dazu gibt es Bilder der Pokémon Regieleki, Regidrago und Axantor – zusammen mit ihren Shiny-Varianten.

Wir binden euch den reddit-Thread mit den Funden hier ein:

Wie kommt der Fund an? In der Community kommentieren viele Trainer den Fund. Nutzer BraveOthello schreibt (via reddit), dass er “noch niemals von diesen Regis gehört hat”. Der Aussage schließen sich ein paar Trainer an und fragen sich, welches von den drei Pokémon am interessantesten sei. Doch das ist vor dem Release erstmal reine Spekulation.

Nutzer Teban54 erklärt (via reddit), dass Axantor als Käfer-Angreifer wohl das vielversprechendste Pokémon dieser Auswahl sei, wenn man starke Raid-Angreifer sucht. Axantor als Gestein-Angreifer hätte es schwer, Rihornior und Rameidon abzuhängen.

Regieleki vorgestellt

Was ist das für ein Pokémon? Regieleki hat den Typ Elektro und gehört, genau wie Regidrago, zu den Legendären Giganten. Bei seiner Vorstellung für Schwert und Schild wurde auf seine besondere Attacke “Blitzgefängnis” hingewiesen, die auch zum Typ Elektro gehört. Mit welchen Attacken das Pokémon in Pokémon GO veröffentlicht wird, ist unklar.

Regidrago vorgestellt

Was ist das für ein Pokémon? Regidrago ist wie Regieleki ein Legendäres Pokémon. Es gehört zum Typ Drache. Bei seiner Vorstellung für Schwert und Schild wurde die einzigartige Attacke “Drachenkräfte” hervorgehoben. Der Angriff gehört zum Typ Drache. Auch hier ist noch unklar, welche Attacken das Pokémon in Pokémon GO erlernen kann.

Axantor vorgestellt

Was ist das für ein Pokémon? Axantor stammt aus der achten Spielgeneration und gehört zu den Typen Käfer und Gestein. Es ist eine Weiterentwicklung von Sichlor und wurde mit dem Spiel “Pokémon-Legenden: Arceus” veröffentlicht. Das Besondere an dem Pokémon sind seine Arme, die Äxten ähneln.

Welches der Pokémon aus diesem Fund gefällt euch am besten und warum? Schreibt uns eure Meinung zu neusten Datamining doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

