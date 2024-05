„Ich klicke einfach durch“: Trainer in Pokémon GO ignorieren den Professor, der ihnen seit 8 Jahren hilft

Der Professor ist seit dem Release von Pokémon GO im Jahr 2016 mit an Bord. Er hat immer was zu erzählen. Doch das scheint nicht jeden zu interessieren.

Preisfrage! Wie heißt der Mann, den ihr dort oben im Titelbild sehen könnt?

Die Antwort: Der Kollege heißt Professor Willow und ist für alle Pokémon-GO-Spieler das, was Professor Eich in der roten, blauen oder gelben Edition war: Ein Forscher, der sich mit den großen Mysterien der Pokémon-Welt auseinandersetzt.

Im Laufe der Jahre hat Willow viel erlebt. Ständig entdeckt er neue Pokémon, die er euch dann suchen lässt, oder erzählt euch im Rahmen von Spezialforschungen alles Mögliche über die Monster, Team GO Rocket oder sonstigen Dinge, die ihr im Spiel finden könnt. Ihm schickt ihr auch die Monster, die ihr aus eurer Sammlung aussortiert.

Einmal wurde er sogar in eine andere Dimension entführt und kam mit einer abgefahrenen Motorrad-Jacke zurück.

Willow ist, mit wenigen Ausnahmen, der Mann, der euch die Quests im Spiel präsentiert. Und zu jedem Quest-Abschnitt hat er eigentlich auch immer was zu erzählen.

Aber: Viele Spieler scheint das nicht sonderlich zu interessieren.

„Ich kenne tatsächlich seinen Namen nicht“ – Lest ihr, was Willow erzählt?

Ein Post in der reddit-Community zu Pokémon GO sorgte bei über 2.700 Upvotes und mehr als 140 Kommentaren für viel Aufmerksamkeit. Darin erzählt ein User, dass er nie zuhört, was der Professor zu erzählen hat – und findet viel Zuspruch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Zahlreiche User beschreiben, dass sie die Dialoge des Professors weitestgehend skippen, um schnell an die neuen Aufgaben zu kommen. Einige erzählen, sie hätten es früher mal gelesen, mittlerweile gebe es aber zu viele Forschungen. Andere Stimmen klingen so:

„Ich klick einfach durch“, sagt ein User (via reddit).

„tap tap tap tap“ liest man gleich mehrfach

„Ich frag mich immer, ob irgendwer das alles liest“ (via reddit).

„Ich kenne tatsächlich seinen Namen nicht, verdammt“ (via reddit).

Gleichzeitig melden sich aber auch einige Spieler, die den Professor in Schutz nehmen. Sie erzählen, immer zu lesen, was Willow zu berichten hat. Ein User meint „Ich für meinen Teil liebe seine langen Dialoge“ (via reddit).

Verpasst man da was? An und für sich verpasst man nichts, womit man das Spiel nicht mehr spielen könnte. Das Gameplay in Pokémon GO funktioniert auch ohne Kontext oder Story. Ironischerweise verteilte Pokémon GO einige seiner interessantesten Teaser sogar außerhalb des Spiels.

Allerdings ist es durchaus so, dass der Professor in seinen langen Texten interessante Sachen zu Pokémon zu erzählen hat, wenn man sich drauf einlässt und was für Lore übrig hat. Man kann einiges über die Monster lernen, die man da fängt. Gerade bei speziellen Releases von Monstern wie Gierspenst war es gut gelöst, wie sich das Rätsel um das neue Monster entfaltete. Außerdem kann man durch Willow manchmal kleine Hinweise auf zukünftige Events oder Monster entdecken.

Wie ist das bei euch? Grundsätzlich kommt es wohl auf das eigene Interesse an, das man an Hintergründen hat. Man kann 15 Rocket-Rüpel schließlich auch suchen und besiegen, ohne zu wissen, warum. Oder? Wir wollen wissen: Wie seht ihr das Thema? Lest ihr Willows Texte, oder tippt ihr auch einfach nur durch, bis die neuen Aufgaben kommen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und die neuen Events im Mai 2024 bei Pokémon GO findet ihr hier.