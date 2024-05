Pokémon GO: Fund deutet massive Verbesserung für Team-Play an

In einem Fund zu Pokémon GO gibt es Hinweise auf eine starke Verbesserung im Team-Play. Welche Verbesserung das ist, erklären wir euch.

Was ist Team-Play? Team-Play ist ein Feature in Pokémon GO, bei dem ihr mit euren Freunden gemeinsam losziehen könnt. Das Feature bringt euch Vorteile, wie beispielsweise stärkere Lade-Attacken in Raids und gemeinsame Herausforderungen, denen ihr euch stellen könnt.

Die Vorteile im Team-Play haben definitiv ihre Daseinsberechtigung, sodass ihr Team-Play häufiger nutzen solltet, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. In einem Fund zu Pokémon GO gibt es nun Hinweise darauf, dass es eine weitere Verbesserung dieses Features geben könnte. Und die hat es in sich.

Gesamte Gruppe profitiert von Items

Worum geht es in dem Fund? In dem Fund, der von den PokéMiners entdeckt und auf Reddit geteilt wurde, geht es um die gemeinsame Nutzung von Items im Team-Play-Feature. Die PokéMiners sind eine Gruppe, die regelmäßig den Code von Pokémon GO nach neuen Inhalten durchsucht.

Bei dem Fund geht es nicht um das Versenden und Tauschen von Items, sondern um das Profitieren von Items, die von einem Trainer in der Gruppe aktiviert wurden. Aktiviert ein Trainer beispielsweise ein Sternenstück, könnte der Rest der Team-Play-Gruppe ebenfalls davon profitieren und einen Teil des Effektes bekommen.

So heißt es in einem Text, der in dem Fund entdeckt wurde: Teile Gegenstände mit deiner Gruppe. Jedes Gruppenmitglied erhält einen Teil der Effekte des Gegenstandes .

Wann beginnt diese Verbesserung? Da es sich hierbei lediglich um einen Fund in den Daten von Pokémon GO handelt und nicht um eine offizielle Aussage von Niantic, kann man weder mit Gewissheit sagen, wann diese Funktion ihren Weg in das Spiel findet, noch ob sie es überhaupt tut.

In der Vergangenheit wurden aus Funden der PokéMiners häufiger einige Zeit später Updates, die ihren Weg ins Spiel tatsächlich gefunden haben. So berichteten sie Anfang letzten Jahres bereits vom Meisterball, den sie im Code gefunden hatten.

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit lassen sich verschiedene Kommentare zu dem Fund lesen. Während einige begeistert darüber sind, gibt es auch kritische Stimmen dazu.

Heiliger Strohsack! Gemeinsame Nutzung von Premium-Items , schreibt ein Trainer auf Reddit

, schreibt ein Trainer auf Reddit Dies kommt vor allem Cheatern mit mehreren Konten zugute , meint ein weiterer Trainer auf Reddit

, meint ein weiterer Trainer auf Reddit Die Wahrscheinlichkeit, dass man Premium-Items teilen darf, liegt bei 0 %. Das würde Niantic ein Vermögen kosten und Multiaccounts würden in die Höhe schnellen , meint auch dieser Trainer auf Reddit

Bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form dieses Feature in Pokémon GO implementiert wird. Wenn es hierzu offizielle Informationen gibt, werden wir euch darüber berichten.

Was sagt ihr dazu? Wünscht ihr euch dieses Feature? Oder seid ihr auch eher skeptisch und denkt, dass das vor allem den unfairen Spielern in Pokémon GO nutzen würde? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was aktuell in Pokémon GO los ist, werft einen Blick auf unsere Übersicht zu den Events im Mai 2024 in Pokémon GO.