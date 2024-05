Pokémon GO: 3 Gründe, warum ihr Team-Play häufiger nutzen solltet

In Pokémon GO gibt es viele Trainer, die das Team-Play-Feature kaum nutzen. Dabei gibt es gute Gründe, es zu tun.

Was ist Team-Play? Mithilfe des Features Team-Play könnt ihr in Pokémon GO mit euren Freunden gemeinsam losziehen und die Welt erkunden. Obwohl das Feature bereits einige Monate in Pokémon GO verfügbar ist, gibt es nach wie vor Trainer, die darauf nicht zurückgreifen.

Wenn ihr dazugehört, haben wir hier einige Gründe für euch, warum ihr es tun solltet. Denn es kann sich richtig lohnen.

1. Stärkere Lade-Attacken in Raids

Seid ihr mit euren Freunden öfter in Raids unterwegs? Dann solltet ihr euch hierfür unbedingt in einer Team-Play-Gruppe einfinden. Wenn ihr im Team-Play mit euren Freunden gemeinsam einen Raid-Boss herausfordert, erhaltet ihr die sogenannte Party-Power .

Hierbei handelt es sich um einen Balken, den ihr durch Angriffe auf den Raid-Boss auffüllt. Ist die Party-Power aufgeladen, könnt ihr sie aktivieren und macht so bei der nächsten Lade-Attacke den doppelten Schaden.

Durch die Party-Power könnt ihr also einen enormen Schadensbonus erhalten. So kann es nicht nur möglich sein, Raid-Bosse schneller zu besiegen, sondern sogar einen Raid mit weniger Mitgliedern erfolgreich zu absolvieren, als ihr ohne das Feature benötigen würdet.

2. Pokémon und Mega-Energie erhalten

Wenn ihr mit eurer Gruppe gemeinsam im Team-Play unterwegs seid, könnt ihr auch zusammen Herausforderungen absolvieren. Diese Herausforderungen können beispielsweise darin bestehen, eine bestimmte Menge an Pokémon zu fangen oder eine gewisse Distanz zu laufen.

Seit kurzem gibt es hierbei neue Belohnungen durch die Team-Play-Herausforderungen, wovon einige ziemlich gut sind.

Lauft ihr im Team-Play beispielsweise 2 km, könnt ihr euch auf eine Begegnung mit Evoli oder sogar Tanhel freuen. Die Pokémon können auch als Shiny erscheinen. Für die Herausforderungen Fangt 25 Pokémon mit Hyperbällen und Besiegt 4 Team GO Rocket-Rüpel winken sogar 10 Mega-Energie für Gengar oder Garados.

Es kann sich also durchaus lohnen, die Herausforderungen gemeinsam zu absolvieren und hier das ein oder andere gute Pokémon sowie Mega-Energie zu sammeln.

3. Wettkampf und Spaß

Innerhalb des Team-Play könnt ihr mithilfe des Team-Tabs gucken, wer von euch mehr Pokémon gefangen oder mehr Kilometer zurückgelegt hat. Ihr könnt also direkt gucken, wer aus eurem Team der bessere Pokémon-Trainer ist.

Der Wettkampf untereinander mit Freunden kann also auch durchaus motivierend und vor allem spaßig sein. Und gerade der letzte Punkt sollte niemals zu kurz kommen. Schließlich sollte der Hauptgrund zum Spielen eines Spiels doch genau darin liegen – Spaß haben!

Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr das Team-Play-Feature regelmäßig oder habt ihr vor, es mal auszuprobieren? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Vor kurzem wurde übrigens die maximale Dauer des Team-Play-Features erhöht.