Pokémon GO: GO Fest 2024 im Live-Ticker

In Pokémon GO läuft am 13. und 14. Juli 2024 das globale GO Fest. Wir von MeinMMO halten euch an beiden Event-Tagen hier im Live-Ticker auf dem Laufenden und informieren euch über alle aktuellen Geschehnisse im Spiel.

Um welches Event geht es? Jedes Jahr veranstaltet Pokémon GO ein globales GO Fest. Dieses erstreckt sich über ein ganzes Wochenende und hält jede Menge Spawns und Boni für euch bereit. Damit gehört es zu den Highlights des Spiels.

Nachdem die Trainer in diesem Jahr bereits an den Live-Events in Sendai, Madrid und New York teilnehmen konnten, findet am Wochenende nun endlich auch das globale GO Fest 2024 statt. An diesem können Trainer aus der ganzen Welt ortsunabhängig teilnehmen.

Wann startet das GO Fest? Das diesjährige GO Fest findet am 13. und 14. Juli 2024 jeweils von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit statt.

Unser Live-Ticker zum Pokémon GO Fest am 13. Juli 2024

17:00 Uhr Das globale GO Fest startet morgen Das GO Fest steht bereits in den Startlöchern und wird wieder jede Menge Highlights für euch bereit halten. Damit ihr nichts verpasst, werden wir morgen, am 13. Juli 2024, ab 08:30 Uhr an dieser Stelle für euch tickern und das Spiel an beiden Event-Tagen für euch im Blick haben. Dabei versorgen wir euch mit jeder Menge Tipps, wichtigen Informationen rund um die Habitate, Spawns, Boni, Forschungen und Raids sowie Nachrichten um das GO Fest. Bevor der Startschuss fällt, solltet ihr die verbleibenden Stunden allerdings nutzen und euch auf das Event vorbereiten. Hierzu haben wir euch 6 Tipps zusammengefasst, die ihr noch vor dem GO Fest im Spiel erledigen solltet.

Die wichtigsten Informationen zum GO Fest 2024 im Überblick

Das erwartet euch zum GO Fest 2024: Das GO Fest 2024 erstreckt sich wieder über zwei Event-Tage mit insgesamt 16 Stunden. Dabei wird es euch wohl eher nicht langweilig werden, denn Ninatic hat jede Menge Highlights für euch vorbereitet.

So könnt ihr euch auf insgesamt vier Habitate, mehr als 70 verschiedenen Pokémon aus Raids, Forschungen, Eiern und der Wildnis sowie auf jede Menge Boni freuen. Auch jede Menge Shinys und das eine oder andere regionale Pokémon werden an den beiden Tagen zu finden sein.

Ein besonders Highlight wird aber vor allem Necrozma, was ihr erstmals weltweit in den Raids finden könnt und welches mit Hilfe von Fusion seine Form ändern kann. Darüber hinaus wird es auch wieder stündliche globale Herausforderungen für Ticketinhaber geben, mit denen ihr euch weitere Boni erspielen könnt. Es wird also für jeden das passende an den beiden Tagen dabei sein.

Spawnen alle Pokémon zu gleichen Zeit? Nein, wie bereits bei vergangenen Events dieser Art, wird es auch zum GO Fest 2024 wieder vier Habitate geben, in die sich die Spawns am ersten Event-Tag aufteilen:

Dämmerwiese

Strahlender Tag

Schleichende Dämmerung

Dunkelste Nacht

Diese Habitate wechseln stündlich. So habt ihr am Samstag die Möglichkeiten jedes Habitat für insgesamt 2 Stunden zu spielen. Am Sonntag erhaltet ihr dann erneut die Chance allen Monstern zu begegnen. An diesem Tag spawnen sie aber den ganzen Tag durcheinander.

Braucht man ein Ticket zum Spielen? Das GO Fest kann sowohl mit als auch ohne Ticket gespielt werden. So werden die meisten Inhalte für alle Trainer zugänglich sein. Wer darüber hinaus von besonderen Rauch-Spawns, exklusive Boni, wie eine erhöhte Shiny-Chance, besondere 7-km-Eier oder Tausch- und Raid-Boni haben möchte, benötigt allerdings ein Ticket.

Bei diesem erhaltet ihr auch an beiden Tagen jeweils eine Spezialforschung, die euch unter anderem eine Begegnung mit dem mysteriösen Pokémon Marshadow bringt.

Wo bekommt man das Ticket? Das Ticket erhaltet ihr für einen Preis von etwa 18 Euro in eurem Ingame-Shop vom Spiel.

Das GO Fest 2024 ist aber nicht das einzige Event, dass euch in den kommenden Wochen in Pokémon GO erwartet. Denn nach dem Wochenende geht es unter anderem mit dem Community Day vom Juli weiter. Welche Events euch im Juli 2024 erwarten, haben wir euch hier zusammengefasst.